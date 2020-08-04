с чего всё началось

Новейшая история нашей страны помнит как минимум шесть попыток «цветных революций», — сказал госсекретарь. По его словам, подобные процессы продолжаются, «хотя подчас в более изощренных, нередко закамуфлированных формах».

Совбез Белоруссии заявил о шести попытках «цветных революций» в стране

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