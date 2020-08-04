Политика

РБКРБКСовбез Белоруссии заявил о шести попытках «цветных революций» в стране

Новейшая история нашей страны помнит как минимум шесть попыток «цветных революций», — сказал госсекретарь. По его словам, подобные процессы продолжаются, «хотя подчас в более изощренных, нередко закамуфлированных формах».
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с чего всё началось
«Новейшая история нашей страны помнит как минимум шесть попыток цветных революций», – написал госсекретарь Совета безопасности Белоруссии на своей странице в Facebook
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Взгляд.рувчера в 12:56

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Совбез Белоруссии заявил о шести попытках «цветных революций» в стране

РБКвчера в 21:55

В Белоруссии рассказали о попытках шести «цветных революций» за время независимости

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Генсек Совбеза Белоруссии рассказал о попытках проведения «цветных революций» в стране

Газета.Ruвчера в 14:15

Власти Белоруссии насчитали «шесть попыток» цветных революций в республике

Взгляд.рувчера в 12:56

В Совбезе Белоруссии заявили о шести попытках «цветных революций» в стране

Коммерсантъвчера в 14:17

Совбез Белоруссии заявил о постоянных попытках вмешательства в выборы

News.ruвчера в 12:01

Совбез Белоруссии заявил о постоянных попытках вмешательства в выборы

Lenta.ruвчера в 11:18
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Кравчук предложил создать рабочую группу по возвращению Крыма Украине

В качестве предложения первый президент Украины считает необходимым сделать республику Крым не автономией, а национальной территорией.
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Премьер-министр Ливана Хассан Дияб заявил, что взрыв произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры в течение шести лет.
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Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев направил в Пресненский суд Москвы ходатайство о переносе заседания по делу о смертельном ДТП с 5 августа на другую дату из-за своей занятости, сообщили в пресс-службе суда.
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Общество

Новый стандарт для автомобильных госномеров вступил в силу в России

Car.ru вчера в 03:44
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Политика

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Центризбирком России не получал официального приглашения от Белоруссии для участия в наблюдении за выборами президента республики и принял решение не направлять туда своих наблюдателей.
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В ЕАО при обрушении моста на военных учениях пострадали 18 человек

BFM.ru 03:36
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Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе

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Общество

Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

РИА Новости вчера в 19:58
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Космос

Прототип корабля Starship совершил первый успешный полет

Прототип космического корабля для полетов на Марс Starship SN5 американской компании SpaceX совершил первый успешный полет.
ТАСС 03:10
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Политика

Лукашенко заявил, что задержанных россиян отправили в Минск специально

Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
РИА Новости вчера в 07:03
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РИА Новости 04:00
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На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов

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РБК вчера в 12:09
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Экономика

Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум

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По распоряжению правительства Минфин перечислил второй транш поддержки 69 регионам на 100 млрд рублей.
Российская газета 03 августа в 02:24
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Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выделения грантов высшим учебным заведениям на создание инжиниринговых центров, предоставляющих проектно-конструкторские и расчетно-аналитические услуги.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин планирует посетить Дальневосточный федеральный округ, программа поездки формируется, сообщили журналистам в среду в пресс-службе правительства.
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Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео

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Кандидат в президенты Белоруссии призвал обновить договор с Россией

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