Политика
РБКСовбез Белоруссии заявил о шести попытках «цветных революций» в стране
Новейшая история нашей страны помнит как минимум шесть попыток «цветных революций», — сказал госсекретарь. По его словам, подобные процессы продолжаются, «хотя подчас в более изощренных, нередко закамуфлированных формах».
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с чего всё началось
«Новейшая история нашей страны помнит как минимум шесть попыток цветных революций», – написал госсекретарь Совета безопасности Белоруссии на своей странице в Facebook.Взгляд.рувчера в 12:56
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Генсек Совбеза Белоруссии рассказал о попытках проведения «цветных революций» в стране
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