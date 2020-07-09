Политика
Российская газетаСовбез ООН не поддержал предложенную Россией резолюцию по Сирии
"Документ не принят", - сообщил журналистам постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген. Во вторник, 7 июля, Россия и Китай наложили вето на предложенный Германией и Бельгией проект резолюции, предусматривающий доставку гумпомощи в Сирию по линии ООН через два пропускных пункта.
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с чего всё началось
«Россия проголосовала «против» проекта резолюции СБ ООН по продлению трансграничного механизма оказания гуманитарной помощи Сирии, представленного делегациями Бельгии и Германии», — говорится в заявлении на сайте постпредства.Daily Stormвчера в 00:18
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Происшествия
Появилось видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала
РИА Новости вчера в 21:08
Происшествия
Свыше 50 человек эвакуировали из-за прорыва дамбы в Подмосковье
Спасатели оперативно эвакуировали свыше 50 жителей города Руза в Подмосковье после разлива реки Городенка и прорыва дамбы.
Газета.Ru вчера в 20:14
Армия и оружие
Иран начал срочно развертывать полученные из России ЗРК С-300
Иранские военные начали срочно развертывать полученные из России зенитно-ракетные комплексы ЗРК С-300.
Недвижимость.RU вчера в 16:55
Общество
Роулинг подписала письмо против насаждения толерантности
Lenta.ru вчера в 19:31
Общество
Variety: Spotify запустится в России 15 июля
Spotify все-таки появится в России, пишет Variety. По информации издания, музыкальный сервис запустится 15 июля.
Афиша Daily вчера в 16:39
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
Общество
Власти США решили казнить трех человек впервые более чем за 15 лет
Власти США возобновят на следующей недели смертные казни на федеральном уровне. Это произойдет впервые более чем за 15 лет, сообщает AP.
РБК вчера в 23:43
Общество
В Минздраве пообещали сделать вакцинацию от коронавируса добровольной
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 16:21
Политика
Венедиктов раскрыл имена возможных преемников Путина
Алексей Венедиктов считает, что Дмитрий Медведев и Сергей Нарышкин являются наиболее вероятными преемниками Владимира Путина на посту президента России.
Российский Диалог вчера в 14:21
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе с Арзамасовой из «Папиных дочек»
Как сообщает «Общественная служба новостей», профессиональный фигурист, тренер по фигурному катанию Илья Авербух прокомментировал свой роман с звездой «Папиных дочек» Елизаветой Арзамасовой.
CT news вчера в 17:29
Единоборства
Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре
Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок.
CT news вчера в 14:19
Происшествия
Сотрудников КГСАУ в Забайкалье подозревают в хищении бюджетных денег
В Забайкалье четверо руководителей отдела КГСАУ подозреваются в хищении бюджетных средств.
Московский Комсомолец Чита вчера в 21:22
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 07 июля в 04:30
Здоровье
Московский врач назвал Забайкалье ковидным курортом в сравнении с другими регионами
Вы знаете, вот то, что мы видим в Забайкалье, — это ковидный курорт условно.
Чита.Ру вчера в 19:47
Политика
Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что действующее законодательство не предполагает автоматического наделения статусом пожизненного сенатора бывших президентов, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:47
Политика
Жириновский рассказал, как украинцы на самом деле относятся к России
Интервью Гордона с Жириновским было опубликовано на сайте радиостанции «Комсомольская правда», поскольку сам журналист отказывается разместить его в интернете якобы из-за провокационных заявлений политика, после чего они оба могут угодить в тюрьму.
Украина.ру вчера в 16:38
Общество
В России могут ввести новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год
Почти 50 тысяч рублей в год могут дать россиянам, введя новое пособие.
Вечерний курьер 06 июля в 16:02
Происшествия
В Казани ликвидировали открытое горение на месте крупного пожара
Пожарные ликвидировали открытое горение в административном здании и пустом ангаре компании "Казэнергострой", возникшее в среду вечером, сообщает ГУМЧС России по Татарстану.
РИА Новости вчера в 20:53
Шоу-бизнес
Самойлова передумала разводиться с Джиганом из-за детей
Оксана отметила, что со своей стороны была полностью готова прекратить отношения с супругом и подать заявление на развод, но её остановил страх за собственных детей.
CT news вчера в 16:11
Происшествия
Вынесен приговор бывшему советнику гендиректора «Алмаз-Антея»
Как следует из материалов дела и приговора, Юрий Федоров «сформировал преступный корыстный умысел» в 2012 году, когда концерну «Алмаз-Антей», специализирующемуся на производстве зенитных ракетных систем и комплексов, понадобились дополнительные электрические мощности для нового оборудования.
Коммерсантъ вчера в 18:18
Политика
Депутаты Верховного Совета Хакасии попросят у президента Путина 8,3 млрд рублей
На что и намекнул Юрий Александрович, по данным которого Хакасию росчерком пера вычеркнули из списка нуждающихся при распределении дополнительно выделенных 100 миллиардов рублей помощи регионам страны.
Новая Хакасия.Online вчера в 22:39
Кино
Amazon показал трейлер второго сезона «Пацанов»
Второй сезон сериала Пацаны стартует уже в начале сентября.
iReactor вчера в 15:38
Общество
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
РИА Новости вчера в 09:38
Общество
До 56 возросло количество смертей от коронавируса в Приморье
Общее количество смертей от COVID-19 возросло до 56.
EastRussia вчера в 23:28
Музыка
Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней
Ролик «Ленинграда» на YouTube-канале группировки выложили в ночь на 3 июля. За это время его успели оценить более 1,2 млн пользователей.
РБК 07 июля в 05:47
Общество
Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07 июля в 07:12
Футбол
«Спартак» выступил с заявлением в отношении Селихова
"Спартак" в среду встретится с московским "Локомотивом" в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости вчера в 08:30
Политика
Литва запретила трансляцию российских телеканалов группы RT
Вильнюс, 8 июля 2020, 21:33 — REGNUM В Литве комиссия по телевидению и радиовещанию, подведомственная парламенту страны и контролирующая деятельность радио‑ и телевещателей, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT.
REGNUM вчера в 14:33
Космос
SpaceX вновь отложила запуск новой партии интернет-спутников Starlink
Компания SpaceX вновь отложила из-за погодных условий запуск на орбиту тяжелой американской ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 57 спутников интернет-покрытия системы Starlink.
Вечерняя Москва вчера в 12:32
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55