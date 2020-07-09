с чего всё началось

"Документ не принят", - сообщил журналистам постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген. Во вторник, 7 июля, Россия и Китай наложили вето на предложенный Германией и Бельгией проект резолюции, предусматривающий доставку гумпомощи в Сирию по линии ООН через два пропускных пункта.

Совбез ООН не поддержал предложенную Россией резолюцию по Сирии

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