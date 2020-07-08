с чего всё началось

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ООН. Как рассказал источник, авторами проекта резолюции являются Германия и Бельгия.

Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии

Космос На МКС установили еще один фильтр для снижения уровня токсичного бензола "Экипаж установил запасной угольный фильтр с целью обеспечения дополнительной очистки атмосферы для дальнейшего снижения уровня бензола на МКС", - говорится на сайте НАСА.

Общество Число случаев коронавируса в мире превысило 12 млн Общее число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией во всем мире превысило 12 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. 7

Политика Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России «Думаю, психиатрам следовало бы рассмотреть открытие на Украине целого исследовательского центра с учетом градуса безумия, которое царит среди элиты страны», — пишет Неаль 8 июля, отмечая, что Киев постоянно кричит о мнимом вторжении или заявляет об имперских амбициях РФ. 100

Общество МВД предложило изменить водительские права и ПТС МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права. 2,4K

Происшествия Семья погибшего в ДТП настаивает на открытом процессе по делу Ефремова Москва, 7 июля 2020, 16:01 — REGNUM Сторона защиты Сергея Захарова, погибшего в результате аварии, которую в центре Москвы устроил актёр Михаил Ефремов, намерена требовать от суда, чтобы процесс по делу проходил в открытом режиме. 42

Политика Минобороны построит трубопровод для переброски воды к Симферополю Подразделения Министерства обороны построят временный трубопровод для переброски 60 тысяч кубометров воды в сутки из Белогорского района к Симферополю, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. 13

Общество Метеорологи предупредили об изменении климата в ближайшие пять лет В каждые последующие пять лет среднегодовая глобальная температура будет выше доиндустриального уровня минимум на один градус Цельсия, говорится в прогнозе Всемирной метеорологической организацией (ВМО), опубликованном 9 июля.

Происшествия В Казани ликвидировали открытое горение на месте крупного пожара Пожарные ликвидировали открытое горение в административном здании и пустом ангаре компании "Казэнергострой", возникшее в среду вечером, сообщает ГУМЧС России по Татарстану.

Экономика Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля. 376