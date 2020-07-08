Политика

Газета.RuГазета.RuРоссия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ООН. Как рассказал источник, авторами проекта резолюции являются Германия и Бельгия.
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с чего всё началось
«Россия проголосовала «против» проекта резолюции СБ ООН по продлению трансграничного механизма оказания гуманитарной помощи Сирии, представленного делегациями Бельгии и Германии», — говорится
 в заявлении на сайте постпредства.
Daily Stormвчера в 00:18

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Что случилось этой ночью: четверг, 9 июля

Интерфакс00:22

СБ ООН не принял российский вариант резолюции о поставках гумпомощи в Сирию

ТАССвчера в 19:12

Совбез ООН не поддержал предложенную Россией резолюцию по Сирии

Российская газетавчера в 20:08

В ФРГ объяснили, почему голосовали против российской резолюции по Сирии

РИА Новостивчера в 22:38

Совбез ООН не поддержал проект российской резолюции по Сирии

РБКвчера в 20:26

Совбез ООН вновь отклонил предложение России по Сирии

Lenta.ruвчера в 20:10

СБ ООН не принял резолюцию России по Сирии

RT на русскомвчера в 18:58
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Происшествия

Экс-замглавы Барнаула приговорен к 5 годам колонии за взятки

Суд приговорил бывшего заместителя главы администрации Барнаула Александра Алексеенко к пяти годам колонии по обвинению в получении взятки на 1,3 млн рублей.
Газета.Ru 01:57
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Происшествия

Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала

Газета.Ru вчера в 20:31
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Общество

Суд в Амстердаме вновь отложил рассмотрение дела по золоту скифов

Амстердам, 8 июля 2020, 12:12 — REGNUM Суд в Амстердаме вновь перенес дату вынесения решения по делу о скифском золоте.
REGNUM вчера в 05:12
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Политика

Медведев назван вероятным преемником Путина

Венедиктов считает, что если бы Путин сейчас выбирал преемника для себя, то Медведев оказался бы в числе первых кандидатов.
Цензуры.Нет вчера в 06:03
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Здоровье

В Екатеринбурге на 7% снизили нагрузку на скорую помощь

Уральский меридиан вчера в 07:10
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Армия и оружие

ВВС Венесуэлы сбили неопознанный самолёт с бортовым номером США

«Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолётами нашей военной авиации», — говорится в Twitter командования.
RT на русском вчера в 15:49
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Общество

В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

РИА Новости вчера в 09:38
2,9K
Происшествия

В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе

Власти Московской области окажут помощь жителям Рузского городского округа, пострадавшим из-за прорыва дамбы, сообщается в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьева.
РИА Новости 00:39
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Происшествия

СК назвал задержание Фургала работой по декриминализации Дальнего Востока

Губернатора Сергея Фургала, задержанного по подозрению в организации убийств, проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области, говорится в сообщении Следственного комитета.
РБК 02:28
Армия и оружие

В США разработали новую систему наведения на цель

RuNews24.ru 01:49
Здоровье

Четыре человека с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

На сегодняшний день общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 4897 человек, включая 496 детей.
Evo-rus.com вчера в 10:13
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Происшествия

Суд арестовал гендиректора «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

Генеральный директор «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай был задержан и заключен под стражу по подозрению во взяточничестве.
РБК вчера в 14:12
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Экономика

Мобильная связь в России может подорожать на 14%

Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета вчера в 03:58
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Общество

В МВД предложили изменить водительские права и ПТС

МВД предложило уточнить перечень данных, которые вносят в паспорт транспортного средства, форму свидетельства о его регистрации, а также в образец водительского удостоверения.
РИА Новости 07 июля в 15:21
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Армия и оружие

Российские военные предупредили о новой провокации боевиков в Сирии

В Сирии боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" намерены провести провокацию с неизвестным веществом в провинции Идлиб.
Российская газета вчера в 17:11
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Автоспорт

Фернандо Алонсо подписал контракт с командой Renault «Формулы-1»

Двукратный чемпион «Формулы-1», испанский пилот Фернандо Алонсо подписал контракт с Renault.
Известия вчера в 15:45
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Космос

Второй фильтр установлен на МКС для очистки воздуха от примесей бензола

Второй угольный фильтр для очистки воздуха от бензола смонтирован в американском модуле Международной космической станции (МКС), 9 июля сообщается на сайте NASA.
ИА Красная Весна 01:45
Политика

Кадыров обвинил иностранные спецслужбы в убийстве чеченца в Австрии

ТАСС вчера в 21:16
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Происшествия

Журналист Иван Сафронов не сомневается, что его арест связан с его публикациями

Судья Лефортовского суда Сергей Рябцев удовлетворил ходатайство следствия об аресте Сафронова на два месяца.
Эхо Москвы 02:34
Политика

Посол в США отверг обвинения России в сговоре с талибами

Сообщения о сговоре России с талибами являются откровенной ложью, заявил российский посол в США Анатолий Антонов, передает ТАСС.
РБК вчера в 18:17
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Происшествия

Директор Приморского океанариума задержан по подозрению в коррупции

Коммерсантъ 00:58
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Политика

Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ

Газета.Ru вчера в 08:34
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Общество

Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым заявил о «подковёрной игре» в деле

Life.ru вчера в 21:05
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Политика

Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России

«Думаю, психиатрам следовало бы рассмотреть открытие на Украине целого исследовательского центра с учетом градуса безумия, которое царит среди элиты страны», — пишет Неаль 8 июля, отмечая, что Киев постоянно кричит о мнимом вторжении или заявляет об имперских амбициях РФ.
Известия вчера в 20:40
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Общество

У сотрудников «Открытой России» и депутата Галяминой прошли обыски

BFM.ru 00:21
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Политика

Подтверждены факты массового уничтожения тульских ЗРПК «Панцирь»

Тульская служба новостей вчера в 06:44
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Спорт

Американский футболист подписал крупнейший контракт в истории спорта

Флойд Мейвезер В марте прошлого года бейсболист Майкл Траут подписал рекордный 12-летний контракт в истории бейсбола с клубом MLB "Лос-Анджелес Энджелс".
Финансовая газета 07 июля в 07:03
Политика

Генерал ФСБ описал процесс вычисления шпионов

Генерал ФСБ Александр Михайлов рассказал о том, как спецслужбы вычисляют шпионов.
Lenta.ru вчера в 04:42
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Общество

В России предложили запретить алкоголь в поездах

Член Общественной палаты и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил с инициативой запретить продавать алкоголь в поездах.
Lenta.ru 02:24
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Кино

Флоренс Пью придёт на смену Скарлетт Йоханссон в киновселенной Marvel

Супергерой Marvel по имени Елена Белова станет новым персонажем киновселенной и заменит Наташу Романофф.
CT news вчера в 13:59
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