с чего всё началось

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ООН. Как рассказал источник, авторами проекта резолюции являются Германия и Бельгия.

Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии

Происшествия Экс-замглавы Барнаула приговорен к 5 годам колонии за взятки Суд приговорил бывшего заместителя главы администрации Барнаула Александра Алексеенко к пяти годам колонии по обвинению в получении взятки на 1,3 млн рублей. 6

Политика Медведев назван вероятным преемником Путина Венедиктов считает, что если бы Путин сейчас выбирал преемника для себя, то Медведев оказался бы в числе первых кандидатов. 414

Армия и оружие ВВС Венесуэлы сбили неопознанный самолёт с бортовым номером США «Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолётами нашей военной авиации», — говорится в Twitter командования. 148

Происшествия СК назвал задержание Фургала работой по декриминализации Дальнего Востока Губернатора Сергея Фургала, задержанного по подозрению в организации убийств, проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области, говорится в сообщении Следственного комитета.

Происшествия Суд арестовал гендиректора «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Генеральный директор «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай был задержан и заключен под стражу по подозрению во взяточничестве. 187

Общество В МВД предложили изменить водительские права и ПТС МВД предложило уточнить перечень данных, которые вносят в паспорт транспортного средства, форму свидетельства о его регистрации, а также в образец водительского удостоверения. 2,5K

Космос Второй фильтр установлен на МКС для очистки воздуха от примесей бензола Второй угольный фильтр для очистки воздуха от бензола смонтирован в американском модуле Международной космической станции (МКС), 9 июля сообщается на сайте NASA.

Происшествия Журналист Иван Сафронов не сомневается, что его арест связан с его публикациями Судья Лефортовского суда Сергей Рябцев удовлетворил ходатайство следствия об аресте Сафронова на два месяца.

Политика Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России «Думаю, психиатрам следовало бы рассмотреть открытие на Украине целого исследовательского центра с учетом градуса безумия, которое царит среди элиты страны», — пишет Неаль 8 июля, отмечая, что Киев постоянно кричит о мнимом вторжении или заявляет об имперских амбициях РФ. 228

Спорт Американский футболист подписал крупнейший контракт в истории спорта Флойд Мейвезер В марте прошлого года бейсболист Майкл Траут подписал рекордный 12-летний контракт в истории бейсбола с клубом MLB "Лос-Анджелес Энджелс".