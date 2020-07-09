с чего всё началось

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Происшествия В Белграде во время беспорядков ранили десять полицейских Белград, 9 июля 2020, 01:05 — REGNUM По меньшей мере десять полицейских были ранены во время уличных беспорядков в Белграде, вызванных недовольством граждан из-за ограничений, введённых для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

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Общество Песков назвал некорректными данные о падении доходов жителей России Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил результаты опроса от компании "Росгосстрах Жизнь" и центра "Платформа", которые показали, что почти у половины жителей России доходы во время пандемии коронавирусной инфекции и экономического кризиса в последние месяцы упали до 15 тысяч рублей и ниже. 3,4K

Кино Disney начал съемки фильма «Трон-3» Как сообщает ToDay News Ufa, о начале работы над новым проектом рассказал президент подразделения музыки и саундтреков Disney Митчелл Леб в подкасте Light the Fuse. 11

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Общество В Барнауле покинул пост глава комитета по развитию предпринимательства Исполнять обязанности будет начальник отдела по потребительскому рынку Наталья Чмерева Председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула Александр Пугач освободил должность, сообщает "Банкфакс". 2

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Футбол Федун подтвердил назначение Газизова на пост гендиректора «Спартака» Шамиль Газизов в течение недели приступит к работе в качестве генерального директора московского футбольного клуба "Спартак", заявил председатель совета директоров "красно-белых" Леонид Федун.

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Наука Главная опасность коронавируса для головного мозга определена Ученые проанализировали данные 43 человек с неврологическими симптомами, вызванными COVID-19 и обнаружили среди них 10 случаев преходящей энцефалопатии с делирием, 12 воспалений мозга, 8 инсультов и 8 случаев повреждения ервов от синдрома Гийена-Барре. 11

Футбол «Манчестер Сити» забил пять мячей «Ньюкаслу» В матче 34-го тура английской премьер-лиги «Манчестер Сити» дома одержал крупную победу над «Ньюкаслом» со счетом 5:0. В составе манкунианцев по мячу забили Габриэл Жезус с передачи Давида Сильвы на 10-й минуте, Рияд Марез с передачи Кевина де Брюйне на 21-й минуте, Давид Сильва на 65-й минуте и Рахим Стерлинг с передачи Давида Сильвы на 91-й минуте встречи.

Происшествия Опубликовано видео задержания мэра Саяногорска пьяным за рулем Видео задержания мэра Саяногорска Михаила Валова в нетрезвом виде на одной из трасс Хакасии опубликовал РЕН ТВ в среду, 8 июля. 54