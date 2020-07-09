Политика
Российская газетаСовбез ООН не поддержал предложенную Россией резолюцию по Сирии
"Документ не принят", - сообщил журналистам постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген. Во вторник, 7 июля, Россия и Китай наложили вето на предложенный Германией и Бельгией проект резолюции, предусматривающий доставку гумпомощи в Сирию по линии ООН через два пропускных пункта.
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с чего всё началось
«Россия проголосовала «против» проекта резолюции СБ ООН по продлению трансграничного механизма оказания гуманитарной помощи Сирии, представленного делегациями Бельгии и Германии», — говорится в заявлении на сайте постпредства.Daily Storm00:18
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Общество
В Минздраве пообещали сделать вакцинацию от коронавируса добровольной
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 16:21
Происшествия
Глава «Газпром трансгаз Нижний Новгород» задержан по делу о взятке
По подозрению во взяточничестве в крупном размере задержан генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеслав Югай.
Российская газета 09:13
Общество
Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца по делу о госизмене
Иван Сафронов — советник главы Роскосмоса, ранее работал в «Ведомостях» и «Коммерсанте».
Говорит Москва вчера в 14:49
Авто
Mercedes-Benz официально показала интерьер S-Class нового поколения
Компания Mercedes-Benz опубликовала официальные снимки интерьера флагманского седана Mercedes-Benz S-Class.
Деловое.ТВ 09:40
Экономика
Forbes: состояние Джеффа Безоса превысило $180 млрд
Состояние самого богатого в мире человека Джеффа Безоса достигло рекордных $180 млрд на фоне роста стоимости акций его компании Amazon.
ТАСС 17:39
Происшествия
В Белграде во время беспорядков ранили десять полицейских
Белград, 9 июля 2020, 01:05 — REGNUM По меньшей мере десять полицейских были ранены во время уличных беспорядков в Белграде, вызванных недовольством граждан из-за ограничений, введённых для недопущения распространения коронавирусной инфекции.
REGNUM 18:05
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о планах добиться оправдательного приговора
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев намерен добиваться оправдательного приговора по делу о ДТП.
Известия 19:48
Здоровье
Пульмонолог уточнил, у кого чаще разрушаются легкие при COVID
Пульмонолог добавил, что при изучении последствия COVID, в частности, фиброза легких, врачи ориентируются на опыт предыдущих вспышек коронавирусов — SARS, или атипичной пневмонии.
URA.Ru 20:07
Футбол
АЕК под руководством Карреры снова победил в чемпионате Греции
В матче греческой Суперлиги АЕК под руководством экс главного тренера московского «Спартака» Массимо Карреры одержал третью победу подряд, на этот раз над клубом ОФИ со счетом 2:0. Эта победа позволила АЕКу укрепиться на второй строчке и продолжить борьбу за путевку в квалификацию Лиги чемпионов.
Bobsoccer 16:27
Общество
Песков назвал некорректными данные о падении доходов жителей России
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил результаты опроса от компании "Росгосстрах Жизнь" и центра "Платформа", которые показали, что почти у половины жителей России доходы во время пандемии коронавирусной инфекции и экономического кризиса в последние месяцы упали до 15 тысяч рублей и ниже.
Комсомольская правда вчера в 07:51
Футбол
«Ахмат» на выезде обыграл «Тамбов» в матче чемпионата России
РБК вчера в 14:05
Кино
Disney начал съемки фильма «Трон-3»
Как сообщает ToDay News Ufa, о начале работы над новым проектом рассказал президент подразделения музыки и саундтреков Disney Митчелл Леб в подкасте Light the Fuse.
ToDay News Ufa 14:55
Шоу-бизнес
Самойлова передумала разводиться с Джиганом из-за детей
Оксана отметила, что со своей стороны была полностью готова прекратить отношения с супругом и подать заявление на развод, но её остановил страх за собственных детей.
CT news 16:11
Общество
Россиянам автоматически продлят 9 выплат и пособий до конца года
Водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, продлили до конца 2020 года.
iReactor 03:07
Общество
В Барнауле покинул пост глава комитета по развитию предпринимательства
Исполнять обязанности будет начальник отдела по потребительскому рынку Наталья Чмерева Председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула Александр Пугач освободил должность, сообщает "Банкфакс".
АМИТЕЛ 09:49
Политика
Суд в Киеве решил не избирать Порошенко меру пресечения
Печерский районный суд Киева оставил без рассмотрения ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.
РИА Новости 09:48
Кино
Капитана Крюка в новой экранизации «Питера Пэна» сыграет Джуд Лоу
По последним данным, в настоящее время со звездой идут переговоры о его назначении на роль главного злодея – Капитана Крюка.
Live24 10:58
Футбол
Федун подтвердил назначение Газизова на пост гендиректора «Спартака»
Шамиль Газизов в течение недели приступит к работе в качестве генерального директора московского футбольного клуба "Спартак", заявил председатель совета директоров "красно-белых" Леонид Федун.
РИА Новости 15:55
Общество
Спутники обнаружили действующий ядерный объект рядом с Пхеньяном
"По мнению экспертов, фотоснимки со спутника, предоставленные американской компанией Planet Labs, свидетельствуют, что в деревне, расположенной в окрестностях Пхеньяна, находится действующий объект, предположительно связанный с ядерной программой КНДР", - говорится в сообщении.
Московский Комсомолец 20:07
Наука
Главная опасность коронавируса для головного мозга определена
Ученые проанализировали данные 43 человек с неврологическими симптомами, вызванными COVID-19 и обнаружили среди них 10 случаев преходящей энцефалопатии с делирием, 12 воспалений мозга, 8 инсультов и 8 случаев повреждения ервов от синдрома Гийена-Барре.
Сайт интересных новостей 19:59
Футбол
«Манчестер Сити» забил пять мячей «Ньюкаслу»
В матче 34-го тура английской премьер-лиги «Манчестер Сити» дома одержал крупную победу над «Ньюкаслом» со счетом 5:0. В составе манкунианцев по мячу забили Габриэл Жезус с передачи Давида Сильвы на 10-й минуте, Рияд Марез с передачи Кевина де Брюйне на 21-й минуте, Давид Сильва на 65-й минуте и Рахим Стерлинг с передачи Давида Сильвы на 91-й минуте встречи.
Нева Спорт 15:08
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00
Происшествия
Опубликовано видео задержания мэра Саяногорска пьяным за рулем
Видео задержания мэра Саяногорска Михаила Валова в нетрезвом виде на одной из трасс Хакасии опубликовал РЕН ТВ в среду, 8 июля.
Известия 08:51
Кино
Флоренс Пью придёт на смену Скарлетт Йоханссон в киновселенной Marvel
Супергерой Marvel по имени Елена Белова станет новым персонажем киновселенной и заменит Наташу Романофф.
CT news 13:59
Армия и оружие
Эстония укрепила оборону Украины пистолетами Макарова
Украина получила от Эстонии 2,4 тысячи пистолетов Макарова.
ТВ Центр вчера в 04:51
Армия и оружие
ЛНА готовится к нападению Турции и подконтрольных ей боевиков в Ливии
Турецкие силы оккупировали регион на западе Ливии от Мисураты и до Триполи, Аз-Завии и Аль Ватыи и не прекращают перебрасывать в этот район военных и вооружение, поддерживая террористические группировки, сообщил Мисмари в интервью Sky News.
ПолитРоссия 19:14