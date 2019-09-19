Проект резолюции о прекращении огня в сирийской провинции Идлиб, предложенный Россией и Китаем, заблокирован в ходе голосования в Совете безопасности ООН. В частности, против принятия проекта проголосовали США, Франция и Великобритания, передает РИА Новости.

Совбез ООН не принял проект российской резолюции по Идлибу

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