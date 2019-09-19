Армия и оружие
Российская газетаСовбез ООН не принял проект российской резолюции по Идлибу
Проект резолюции о прекращении огня в сирийской провинции Идлиб, предложенный Россией и Китаем, заблокирован в ходе голосования в Совете безопасности ООН. В частности, против принятия проекта проголосовали США, Франция и Великобритания, передает РИА Новости.
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Футболисты московского ЦСКА уступили болгарскому "Лудогорцу" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
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Два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы в ночь на 14 сентября.
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Акции против «формулы Штайнмайера» проходят у офиса Зеленского
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Газета.Ru 16:45
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Путин повысил зарплаты госслужащим
Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении заработной платы сотрудникам Министерства иностранных дел России, а также другим государственным служащим.
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В торговом центре «Гранд Парк» в Грозном произошёл крупный пожар. Сообщается, что огнём охвачено 700 кв. м здания.
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Новак считает трехсторонние переговоры по газу конструктивными
По итогам переговоров в Брюсселе министр энергетики России Александр Новак назвал трехсторонние консультации Россия-ЕС-Украина конструктивными, так как все назначаемые раньше переговоры срывались.
Газета.Ru 13:23
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Дэвид Кэмерон сообщил о вине Барака Обамы в сирийском конфликте
Что предложил Кэмерон Путину на вилле в Сочи Бывший премьер-министр Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон рассказал в своих мемуарах о попытках согласовать транзит власти в Сирии.
РБК 10:21
Политика
Путин прилетел в Оренбург на совместные с Киргизией военные учения
В пятницу в Оренбургской области Путин посетит стратегические командно-штабные учения «Центр-2019» на полигоне Донгуз и встретится с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.
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Новый софт обеспечит «бесконечную» работу PCIe Gen4 SSD Samsung
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В 2007 году астрономы впервые записали загадочный радиосигнал из космоса.
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Ректор уральского вуза выявил ЛГБТ-пропаганду
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Систему взыскания долгов с граждан изменят в России
Минюст разработал законопроект, который будет регулировать порядок взыскания долгов с россиян. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 08:09
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Лукашенко заступился за угрожавшую ученику школьной партой учительницу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заступился за учительницу гомельской школы, угрожавшую избить партой доводившего ее ученика.
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