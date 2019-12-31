Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъСовбез ООН соберется для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе

Великобритания запросила проведение обсуждения в Совбезе ООН ситуации в сирийском Идлибе, сообщил «РИА Новости» источник в совете. США это предложение поддержали. По данным ТАСС, встречу запрашивала также Франция.
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Источник: совбез ООН проведет до конца недели консультации по Идлибу

ТАССвчера в 15:31

Источник: Британия запросила обсуждение в СБ ООН ситуации в Идлибе

РИА Новостивчера в 17:11

Источник: Британия запросила обсуждение ситуации в Идлибе на СБ ООН

RT на русскомвчера в 17:45

Совбез ООН соберется для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе

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Телеканал 360°вчера в 18:19

Совбез ООН соберётся по поводу ситуации в Идлибе

News.ruвчера в 15:53

СМИ узнали о подготовке в ООН консультации по Идлибу

РБКвчера в 20:11
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Баскетбол

Умер бывший комиссар НБА Дэвид Стерн

Бывший комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дэвид Стерн скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба НБА.
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Демонстранты покинули район посольства США в Багдаде

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Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»

Газета.Ru вчера в 16:14
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На Украине начали действовать новые цены на газ для населения

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«Нафтогаз» рассказал, что его не устроило в соглашении с «Газпромом»

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Коммерсантъ вчера в 22:33
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Глава генштаба Тайваня выжил при крушении вертолета

На борту находились высокопоставленные военные чиновники, в том числе начальник генерального штаба Шэнь Имин.
Известия вчера в 23:51
Происшествия

В Астрахани произошел пожар в жилом доме

В Кировском районе Астрахани произошел пожар в трехэтажном жилом доме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области.
РБК вчера в 23:23
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Максим Виторган рассказал, как встретил Новый год один

Российский актер Максим Виторган рассказал, как встретил 2019 год. Уходящий год выдался сложным для Виторгана.
iReactor 31.12.19 в 17:00
Экономика

Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января

Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,5 тыс. руб. По предварительным данным, индексация пенсий коснется более 32 млн пенсионеров, говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
РБК вчера в 03:21
Общество

Нидерланды официально отказались от названия «Голландия»

Название "Голландия" с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды, сообщает радиостанция NOS.
РИА Новости вчера в 21:41
Политика

Стало известно, сколько жителей Донбасса получили паспорта РФ

Указ, позволяющий жителям ДНР и ЛНР получить российское гражданство в упрощенном порядке, подписал в конце апреля прошлого года президент России Владимир Путин.
Вести.Ru вчера в 04:24
Общество

Больной раком хирург Андрей Павленко опубликовал прощальное письмо

Санкт-Петербургские ведомости вчера в 19:29
Хоккей

Панарин стал третьей звездой матча «Эдмонтон» — «Рейнджерс»

Газета.Ru вчера в 05:20
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

РИА Новости вчера в 01:12
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Новые рендеры iPhone SE 2 опубликованы в сети

МедиаПоток 30.12.19 в 09:35
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Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
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Общество

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Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
РИА Новости вчера в 12:32
Авто

Новая генерация Mitsubishi Outlander появится в 2020 году

Японская компания Mitsubishi представит кроссовер Outlander новой генерации на платформе Renault-Nissan-Mitsubishi во второй половине 2020 года.
Автоновости дня вчера в 03:55
Происшествия

Эксперты заявили о снижении числа авиакатастроф и погибших в них людей

Число жертв авиакатастроф сократилось более, чем в два раза: в 2018 при крушениях самолетов погибли 534 человека, а в 2019 году - 257 человек.
РИА Новости вчера в 20:58
Общество

Папа римский ударил по руке схватившую его женщину в Ватикане

Папа римский Франциск ударил по руке женщину, которая пыталась привлечь его внимание во время общения с верующими.
РБК вчера в 05:01
Футбол

«Манчестер Сити» нанес «Эвертону» первое поражение при Анчелотти

Lenta.ru вчера в 14:25
Общество

В Ливане отрицают причастность к побегу Гона из Японии

Власти Ливана сообщили, что не имеют отношения к прибытию в Бейрут из Японии бывшего главы автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона, который находился в Токио под домашним арестом.
RT на русском вчера в 22:03
Общество

МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС

МЧС разработало законопроект, который обяжет граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций (ЧС) при соответствующем решении властей.
Коммерсантъ вчера в 21:35
Космос

Лучшие космические снимки 2019 года

Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
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Происшествия

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,4

Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали в четверг у берегов Камчатки, погибших и пострадавших нет, угроза цунами не объявлялась, сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю.
РИА Новости 00:37
Происшествия

Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

Газета.Ru вчера в 11:21
Общество

Факельное шествие провели в Киеве в честь Бандеры

Факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры состоялось в Киеве 1 января.
Известия вчера в 13:51
Шоу-бизнес

Дочь Ларисы Гузеевой впервые показала своего возлюбленного

Как утверждает Teleprogramma.pro, это возлюбленный девушки Алексей, которого она раньше никогда не показывала публике, хотя живет с ним уже довольно давно.
Пятый канал вчера в 19:58
Политика

В Эстонии напомнили о территориальных претензиях к России

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
РИА Новости вчера в 22:45
Общество

В Москве 2 января ожидается до +2 °С

В Москве в четверг, 2 января 2020 года, ожидается до +2 °С.
RT на русском вчера в 23:20
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