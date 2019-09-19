В Совбезе ООН девять стран проголосовали против резолюции России и Китая о прекращении огня в сирийском Идлибе при сохранении военных операций против террористов в регионе. Одобрили документ только авторы инициативы, еще четыре страны воздержались, сообщает Reuters.

Совбез ООН отклонил резолюцию России и Китая по Идлибу

Политика Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.

Армия и оружие Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.

Транспорт Россияне стали реже пользоваться автомобилем из-за дорогого бензина Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели исследование и выяснили, почему россияне стали реже пользоваться личными автомобилями.

Экономика Замена обязательных пенсионных накоплений заработает с 2021 года 17 сентября 2019 года стало известно, что новая система пенсионных накоплений с рабочим названием «гарантированный пенсионный продукт» заработает с 2021 года.

Происшествия Пожар в торговом центре в Грозном полностью ликвидирован МЧС России сообщило, что в пожар в торговом центре "Гранд Парк" в Грозном полностью ликвидирован, передает РИА "Новости".

Происшествия Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве Следственный комитет и Министерство внутренних дел России восстановили обстоятельства стрельбы, произошедшей 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.

Экономика Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.

Футбол ЦСКА проиграл «Лудогорцу» в матче Лиги Европы Футболисты российского ЦСКА проиграли болгарскому «Лудогорцу» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

Общество В России могут отменить несколько профессиональных праздников В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».

Политика Конгресс США одобрил выделение военной помощи Украине на $250 млн Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа под давлением со стороны конгресса разморозила средства в размере $250 млн, которые предназначались на военную помощь Украине.

Политика Лавров заявил о необратимой трансформации мирового порядка Процесс трансформации мирового порядка стал необратимым, несмотря на сопротивление западных стран.

Происшествия Задержанные суда КНДР доставили в Находку Задержанные суда КНДР, экипаж одного из которых напал на российских пограничников, доставили в Находку.

Происшествия Арестованы обвиняемые в хищении денег на реставрацию монастыря Арестованы обвиняемые в хищении денег на реставрацию монастыря Следственный комитет России (СКР) начал новое масштабное расследование хищения бюджетных средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия.

Политика Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

Кино Предпоказ фильма «Гемини» с Уиллом Смитом произвел фурор Картина «Гемини» от тайваньского режиссера Энга Ли произвел неизгладимое впечатление на зрителей предпремьерных показов.

Происшествия В Мурманске задержан руководитель пароходства Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР, установлено, что руководство предприятия в 2014—2019 гг. незаконно выводила средства из оборота ПАО «Мурманское морское пароходство» на общую сумму 580 млн рублей. деньги расходовались на личные цели, в том числе, на приобретение акций пароходства.

Политика Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.

Технологии Россияне стали чаще звонить через мессенджеры, чем по сотовой связи По данным исследования Deloitte, мессенджеры стали лидером по уровню востребованности функций смартфона среди россиян, сообщает «Коммерсант».

Армия и оружие В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.

Гаджеты Предзаказы на новые iPhone побили рекорды За первые часы предзаказа, который стартовал в 00:01 18 сентября через сайт re-store.ru, число предзаказов на новые iPhone 11 Pro в два раза выше, чем на iPhone ХS и iPhone XS Max за аналогичный период.

Авто Новый кроссовер Mitsubishi получил странный дизайн Японский автомобильный бренд раскрыл особенности нового паркетника. Он будет официально представлен в октябре на домашнем автосалоне.

Экономика Единый фонд страхования от ЧС предложили создать за счет граждан Минфин и Центробанк России предложили создать единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций.