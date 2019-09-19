Политика
ИзвестияСовбез ООН отклонил резолюцию России и Китая по Идлибу
В Совбезе ООН девять стран проголосовали против резолюции России и Китая о прекращении огня в сирийском Идлибе при сохранении военных операций против террористов в регионе. Одобрили документ только авторы инициативы, еще четыре страны воздержались, сообщает Reuters.
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Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости 16:18
Армия и оружие
Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан
В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.
Известия 20:45
Транспорт
Россияне стали реже пользоваться автомобилем из-за дорогого бензина
Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели исследование и выяснили, почему россияне стали реже пользоваться личными автомобилями.
Известия 05:08
Экономика
Замена обязательных пенсионных накоплений заработает с 2021 года
17 сентября 2019 года стало известно, что новая система пенсионных накоплений с рабочим названием «гарантированный пенсионный продукт» заработает с 2021 года.
Саминвестор вчера в 09:17
Происшествия
Пожар в торговом центре в Грозном полностью ликвидирован
МЧС России сообщило, что в пожар в торговом центре "Гранд Парк" в Грозном полностью ликвидирован, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:06
Происшествия
Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве
Следственный комитет и Министерство внутренних дел России восстановили обстоятельства стрельбы, произошедшей 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.
Lenta.ru 07:41
Экономика
Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Газета.Ru 05:11
Футбол
ЦСКА проиграл «Лудогорцу» в матче Лиги Европы
Футболисты российского ЦСКА проиграли болгарскому «Лудогорцу» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
Коммерсантъ 16:54
Общество
В России могут отменить несколько профессиональных праздников
В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском 23:25
Политика
Конгресс США одобрил выделение военной помощи Украине на $250 млн
Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа под давлением со стороны конгресса разморозила средства в размере $250 млн, которые предназначались на военную помощь Украине.
РБК 20:40
Музыка
Административное дело завели на организатора концерта «Ленинград»
Телеканал 360° 14:30
Политика
Лавров заявил о необратимой трансформации мирового порядка
Процесс трансформации мирового порядка стал необратимым, несмотря на сопротивление западных стран.
ТАСС 17:11
Происшествия
Задержанные суда КНДР доставили в Находку
Задержанные суда КНДР, экипаж одного из которых напал на российских пограничников, доставили в Находку.
RT на русском 22:58
Происшествия
Арестованы обвиняемые в хищении денег на реставрацию монастыря
Арестованы обвиняемые в хищении денег на реставрацию монастыря Следственный комитет России (СКР) начал новое масштабное расследование хищения бюджетных средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия.
Коммерсантъ 14:57
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 12:24
Автоспорт
Роберт Кубица покинет Williams в конце сезона
F1news.ru 08:47
Кино
Предпоказ фильма «Гемини» с Уиллом Смитом произвел фурор
Картина «Гемини» от тайваньского режиссера Энга Ли произвел неизгладимое впечатление на зрителей предпремьерных показов.
iReactor 13:00
Происшествия
В Мурманске задержан руководитель пароходства
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР, установлено, что руководство предприятия в 2014—2019 гг. незаконно выводила средства из оборота ПАО «Мурманское морское пароходство» на общую сумму 580 млн рублей. деньги расходовались на личные цели, в том числе, на приобретение акций пароходства.
REGNUM вчера в 07:21
Политика
Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию
Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47
Футбол
«Спартак» вылетел на матч против «Уфы»
«Спартак» вылетел на матч 10-го тура чемпионата России против «Уфы».
Спорт-Экспресс 09:51
Технологии
Россияне стали чаще звонить через мессенджеры, чем по сотовой связи
По данным исследования Deloitte, мессенджеры стали лидером по уровню востребованности функций смартфона среди россиян, сообщает «Коммерсант».
Inc. Russia 04:28
Армия и оружие
В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией
У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.
РИА Новости 16:45
Гаджеты
Предзаказы на новые iPhone побили рекорды
За первые часы предзаказа, который стартовал в 00:01 18 сентября через сайт re-store.ru, число предзаказов на новые iPhone 11 Pro в два раза выше, чем на iPhone ХS и iPhone XS Max за аналогичный период.
News.ru вчера в 05:55
Авто
Новый кроссовер Mitsubishi получил странный дизайн
Японский автомобильный бренд раскрыл особенности нового паркетника. Он будет официально представлен в октябре на домашнем автосалоне.
Daily-Motor.Ru 11:42
Экономика
Единый фонд страхования от ЧС предложили создать за счет граждан
Минфин и Центробанк России предложили создать единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций.
Известия 19:50
Экономика
Ввод 14 строящихся многоквартирных домов затянулся в Якутии
Сроки ввода в эксплуатацию 14 проблемных строящихся многоквартирных домов затянулись в республике, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
Якутия 24 23:20