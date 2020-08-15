Политика
Вечерняя МоскваСовбез ООН отклонил резолюцию США о продлении эмбарго против Ирана
Совет Безопасности ООН не поддержал проект резолюции США, предполагающий пролонгацию оружейного эмбарго в отношении Ирана. Против принятия документа проголосовали делегации России и Китая. Представители США и Доминиканской Республики поддержали резолюцию.
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Общество
Умер брат президента США Роберт Трамп
РИА Новости вчера в 22:35
Единоборства
Миочич победил Кормье и защитил титул чемпиона UFC в тяжёлом весе
Действующий чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич одержал победу над экс-чемпионом в двух весовых категориях Дэниелом Кормье в бою на турнире UFC 252 в Лас-Вегасе.
RT на русском 01:06
Футбол
Нападающий брестского «Динамо» дал оценку ситуации в Белоруссии
Нападающий добавил, что в Бресте ситуация выглядит более спокойной, по сравнению с некоторыми другими городами страны.
ИА Красная Весна вчера в 10:05
Политика
Лукашенко прокомментировал забастовки на предприятиях в Белоруссии
РИА Новости вчера в 05:06
Общество
Россиянам рассказали условия получения «сверхвысокой» пенсии
Эксперты рассказали об условиях получения "сверхвысокой" пенсии, которую могут получить отдельные группы граждан.
Газета.Ru вчера в 13:49
Культура
Фильм о лидере группы «Король и шут» Горшеневе выйдет в 2022 году
Создатели документального фильма о фронтмене рок-группы «Король и шут» Михаиле Горшеневе, который скончался 7 лет назад, получили от Минкультуры поддержку в размере 8 миллионов рублей.
Live24 вчера в 06:32
Политика
Семья белорусского оппозиционера Цепкало находится на Украине
Минск, 16 августа 2020, 10:32 — REGNUM Представитель объединенного штаба бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Вероника Цепкало покинула территорию Российской Федерации и в данный момент вместе с детьми находится на Украине.
REGNUM 03:32
Политика
Telegram провел в Белоруссии опрос о выборах президента
Официальный канал Telegram в Белоруссии создал анонимный опрос, в котором попросил жителей страны сообщить, за кого они отдали голос на президентских выборах.
РИА Новости вчера в 20:48
Футбол
В Москве умер 17-летний футболист
В Москве после футбольной тренировки умер 17-летний футболист, сообщает "Московский комсомолец".
РИА Новости 04:01
Шоу-бизнес
Гости показали, как веселились на свадьбе Светланы Бондарчук
Зарегистрировали брак в Гагаринском ЗАГСе. Друзья Бондарчук уже опубликовали первые фото и видео торжества.
РИА Новости 02:24
Общество
В Москве зафиксировано 695 случаев коронавируса
За сутки в Москве зафиксировано 695 случаев коронавируса. Суточный прирост в российской столице остается практически неизменным с 3 августа.
Московский Комсомолец вчера в 04:31
Происшествия
В Петербурге автомобиль сбил инспектора ГИБДД
RT на русском вчера в 17:03
Политика
В центре Минска пройдут митинги сторонников и противников Лукашенко
Коммерсантъ вчера в 22:33
Шоу-бизнес
Певица Валентина Легкоступова скончалась в Москве
В Москве на 55-м году жизни скончалась певица Валентина Легкоступова, заслуженная артистка РФ.
Татар-информ 14 августа в 15:18
Автоспорт
Пилот «Формулы-2» получил перелом позвонка во время гонки в Барселоне
Индонезийский пилот Шон Гелаэль из команды DAMS получил перелом позвонка во время первой гонки "Формулы-2" в Барселоне в субботу, сообщается на сайте Международной автомобильной федерации (FIA).
РИА Новости 03:38
Происшествия
В Башкирии задержаны десятки защитников горы Куштау
Обновлено в 17:18 В Башкирии задержаны более 20 активистов, которые протестовали против геологоразведки и разработки месторождения известняка на горе Куштау, сообщил "Интерфаксу" адвокат Эмиль Галимов.
BFM.ru вчера в 08:39
Футбол
Гвардиола: однажды «Манчестер Сити» пробьётся в полуфинал ЛЧ
Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал невыход команды в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА после проигрыша французскому «Лиону».
RT на русском 02:04
Общество
МВД напомнило об уголовной ответственности за нелегальный техосмотр
C 27 июля в России вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, которыми вводится уголовная ответственность за проведение техосмотра автомобилей без соответствующей аккредитации.
РБК вчера в 23:24
Общество
Спрогнозированы сроки завершения строительства «Северного потока-2»
Строительство российского газопровода «Северный поток-2» может быть завершено в первом квартале 2021 года.
Lenta.ru вчера в 15:35
Общество
Невеста выгнала мать со свадьбы после поздравительной речи
Девушка прервала свою мать во время поздравительной речи на свадьбы и выгнала с торжества, пишет Daily Star.
РИА Новости вчера в 16:12
Общество
Государство займётся распределением вакцины от коронавируса в России
«Первая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса постановлением председателя правительства Михаила Мишустина включена в перечень лекарств, распределение которых регулируется государством», — указывается в заявлении.
RT на русском 03:13
Общество
Жонглировавший ребенком в Сочи отец объяснил свой поступок
Ранее в инстаграм-аккаунте жителя Сочи появилось видео, на котором мужчина, сидя на стуле в лесу, держит за ножку младенца, размахивает им, как куклой, и насвистывает мелодию.
РИА Новости вчера в 18:44
Гаджеты
Смартфоны Huawei и Honor могут лишиться обновлений системы
Америка наносит китайским производителям смартфонов и гаджетов Huawei и Honor новый удар. Об этом сообщает официальный сайт «astera.ru».
Лезги газет вчера в 19:00
Политика
Лукашенко оценил текущую внутриполитическую ситуацию в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил текущую внутриполитическую ситуацию в республике. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.
Деловое.ТВ вчера в 12:19
Политика
Лукашенко намерен обсудить сложившуюся в Белоруссии ситуацию с Путиным
CT news вчера в 06:58
Общество
На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение о сильных дождях
Синоптики и спасатели объявили в Свердловской области штормовое предупреждение.
Областная газета 03:21
Авто
Как сбить цену на машину с пробегом
Эксперты решили рассказать, как можно снизить стоимость подержанного транспортного средства.
Car.ru вчера в 10:24
Политика
Болтон допустил объявление Трампом о выходе США из НАТО до выборов
Как отметил Болтон в беседе с журналистом испанского издания Razon, за это время Трамп может встретиться с лидером КНДР и объявить мир на Корейском полуострове, может вывести все силы США из Афганистана или объявить о выходе США из НАТО.
Известия 03:08
Кино
В рейтинге фильмов с реальными сценами секса победила «Нимфоманка»
Комсомольская правда 14 августа в 06:03