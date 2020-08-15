Политика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваСовбез ООН отклонил резолюцию США о продлении эмбарго против Ирана

Совет Безопасности ООН не поддержал проект резолюции США, предполагающий пролонгацию оружейного эмбарго в отношении Ирана. Против принятия документа проголосовали делегации России и Китая. Представители США и Доминиканской Республики поддержали резолюцию.
Читать в источнике
Комментировать296

Подробнее о событии

Советник Трампа признал поражение США в Совбезе ООН

РИА Новостивчера в 00:07

Нетаньяху назвал возмутительным отклонение резолюции ООН по Ирану

МИР 24вчера в 15:56

Вашингтон остался в одиночестве, но от санкций не отказался

Вести.Ruвчера в 14:34

Нетаньяху назвал «возмутительным» отклонение СБ ООН резолюции США по Ирану

ТАССвчера в 15:38

Помпео посетовал на решение Парижа и Лондона не поддерживать оружейное эмбарго против Ирана

Взгляд.рувчера в 09:13

Советник Трампа заявил о поражении США в СБ ООН

RT на русскомвчера в 00:40

Постпред ИРИ: голосование СБ ООН по эмбарго показало изоляцию США

REGNUM02:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7382 источника, обновлено в 04:05, Ашберн
Общество

Умер брат президента США Роберт Трамп

РИА Новости вчера в 22:35
177
Единоборства

Миочич победил Кормье и защитил титул чемпиона UFC в тяжёлом весе

Действующий чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич одержал победу над экс-чемпионом в двух весовых категориях Дэниелом Кормье в бою на турнире UFC 252 в Лас-Вегасе.
RT на русском 01:06
5
Футбол

Нападающий брестского «Динамо» дал оценку ситуации в Белоруссии

Нападающий добавил, что в Бресте ситуация выглядит более спокойной, по сравнению с некоторыми другими городами страны.
ИА Красная Весна вчера в 10:05
Политика

Лукашенко прокомментировал забастовки на предприятиях в Белоруссии

РИА Новости вчера в 05:06
593
Общество

Россиянам рассказали условия получения «сверхвысокой» пенсии

Эксперты рассказали об условиях получения "сверхвысокой" пенсии, которую могут получить отдельные группы граждан.
Газета.Ru вчера в 13:49
191
Культура

Фильм о лидере группы «Король и шут» Горшеневе выйдет в 2022 году

Создатели документального фильма о фронтмене рок-группы «Король и шут» Михаиле Горшеневе, который скончался 7 лет назад, получили от Минкультуры поддержку в размере 8 миллионов рублей.
Live24 вчера в 06:32
14
Политика

Семья белорусского оппозиционера Цепкало находится на Украине

Минск, 16 августа 2020, 10:32 — REGNUM Представитель объединенного штаба бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Вероника Цепкало покинула территорию Российской Федерации и в данный момент вместе с детьми находится на Украине.
REGNUM 03:32
5
Политика

Telegram провел в Белоруссии опрос о выборах президента

Официальный канал Telegram в Белоруссии создал анонимный опрос, в котором попросил жителей страны сообщить, за кого они отдали голос на президентских выборах.
РИА Новости вчера в 20:48
638
Футбол

В Москве умер 17-летний футболист

В Москве после футбольной тренировки умер 17-летний футболист, сообщает "Московский комсомолец".
РИА Новости 04:01
Шоу-бизнес

Гости показали, как веселились на свадьбе Светланы Бондарчук

Зарегистрировали брак в Гагаринском ЗАГСе. Друзья Бондарчук уже опубликовали первые фото и видео торжества.
РИА Новости 02:24
52
Общество

В Москве зафиксировано 695 случаев коронавируса

За сутки в Москве зафиксировано 695 случаев коронавируса. Суточный прирост в российской столице остается практически неизменным с 3 августа.
Московский Комсомолец вчера в 04:31
Происшествия

В Петербурге автомобиль сбил инспектора ГИБДД

RT на русском вчера в 17:03
85
Политика

В центре Минска пройдут митинги сторонников и противников Лукашенко

Коммерсантъ вчера в 22:33
20
Шоу-бизнес

Певица Валентина Легкоступова скончалась в Москве

В Москве на 55-м году жизни скончалась певица Валентина Легкоступова, заслуженная артистка РФ.
Татар-информ 14 августа в 15:18
1K
Автоспорт

Пилот «Формулы-2» получил перелом позвонка во время гонки в Барселоне

Индонезийский пилот Шон Гелаэль из команды DAMS получил перелом позвонка во время первой гонки "Формулы-2" в Барселоне в субботу, сообщается на сайте Международной автомобильной федерации (FIA).
РИА Новости 03:38
Происшествия

В Башкирии задержаны десятки защитников горы Куштау

Обновлено в 17:18 В Башкирии задержаны более 20 активистов, которые протестовали против геологоразведки и разработки месторождения известняка на горе Куштау, сообщил "Интерфаксу" адвокат Эмиль Галимов.
BFM.ru вчера в 08:39
1K
Футбол

Гвардиола: однажды «Манчестер Сити» пробьётся в полуфинал ЛЧ

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал невыход команды в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА после проигрыша французскому «Лиону».
RT на русском 02:04
Общество

МВД напомнило об уголовной ответственности за нелегальный техосмотр

C 27 июля в России вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, которыми вводится уголовная ответственность за проведение техосмотра автомобилей без соответствующей аккредитации.
РБК вчера в 23:24
59
Общество

Спрогнозированы сроки завершения строительства «Северного потока-2»

Строительство российского газопровода «Северный поток-2» может быть завершено в первом квартале 2021 года.
Lenta.ru вчера в 15:35
45
Космос

NASA: На Землю может упасть гигантский астероид в сентябре

Дни24 02:56
27
Общество

Невеста выгнала мать со свадьбы после поздравительной речи

Девушка прервала свою мать во время поздравительной речи на свадьбы и выгнала с торжества, пишет Daily Star.
РИА Новости вчера в 16:12
17
Общество

Государство займётся распределением вакцины от коронавируса в России

«Первая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса постановлением председателя правительства Михаила Мишустина включена в перечень лекарств, распределение которых регулируется государством», — указывается в заявлении.
RT на русском 03:13
75
Общество

Жонглировавший ребенком в Сочи отец объяснил свой поступок

Ранее в инстаграм-аккаунте жителя Сочи появилось видео, на котором мужчина, сидя на стуле в лесу, держит за ножку младенца, размахивает им, как куклой, и насвистывает мелодию.
РИА Новости вчера в 18:44
12
Гаджеты

Смартфоны Huawei и Honor могут лишиться обновлений системы

Америка наносит китайским производителям смартфонов и гаджетов Huawei и Honor новый удар. Об этом сообщает официальный сайт «astera.ru».
Лезги газет вчера в 19:00
85
Политика

Лукашенко оценил текущую внутриполитическую ситуацию в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил текущую внутриполитическую ситуацию в республике. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.
Деловое.ТВ вчера в 12:19
906
Политика

Лукашенко намерен обсудить сложившуюся в Белоруссии ситуацию с Путиным

CT news вчера в 06:58
1,6K
Общество

На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение о сильных дождях

Синоптики и спасатели объявили в Свердловской области штормовое предупреждение.
Областная газета 03:21
Авто

Как сбить цену на машину с пробегом

Эксперты решили рассказать, как можно снизить стоимость подержанного транспортного средства.
Car.ru вчера в 10:24
Политика

Болтон допустил объявление Трампом о выходе США из НАТО до выборов

Как отметил Болтон в беседе с журналистом испанского издания Razon, за это время Трамп может встретиться с лидером КНДР и объявить мир на Корейском полуострове, может вывести все силы США из Афганистана или объявить о выходе США из НАТО.
Известия 03:08
1
Кино

В рейтинге фильмов с реальными сценами секса победила «Нимфоманка»

Комсомольская правда 14 августа в 06:03
258
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное