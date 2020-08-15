Совет Безопасности ООН не поддержал проект резолюции США, предполагающий пролонгацию оружейного эмбарго в отношении Ирана. Против принятия документа проголосовали делегации России и Китая. Представители США и Доминиканской Республики поддержали резолюцию.

Совбез ООН отклонил резолюцию США о продлении эмбарго против Ирана

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