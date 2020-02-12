Политика

КоммерсантъКоммерсантъСовбез ООН принял резолюцию по Ливии

Совбез ООН принял резолюцию, закрепляющую итоги берлинской конференции по Ливии, передает «РИА Новости». Автором документа является Великобритания.
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Василий Небензя
У нас еще есть время для обсуждения. Есть ряд вопросов, которые мы с ними прорабатываем, и рассчитываем, что наша позиция будет учтена.
— Василий Небензя, дипломатТАСС вчера в 16:16

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