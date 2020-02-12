Политика
КоммерсантъСовбез ООН принял резолюцию по Ливии
Совбез ООН принял резолюцию, закрепляющую итоги берлинской конференции по Ливии, передает «РИА Новости». Автором документа является Великобритания.
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У нас еще есть время для обсуждения. Есть ряд вопросов, которые мы с ними прорабатываем, и рассчитываем, что наша позиция будет учтена.
— Василий Небензя, дипломатТАСС вчера в 16:16
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Общество
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Лондоне
Британские СМИ сообщили о первом зафиксированном медиками случае заражения коронавирусом нового типа в Лондоне.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
Общество
ВОЗ сообщила о снижении числа заболевших коронавирусом в Китае
Количество новых заболевших коронавирусом в Китае последнюю неделю стабильно снижается, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Общество
Дженнифер Энистон снялась для обложки журнала в эффектной фотосессии
Известная голливудская актриса Дженнифер Энистон провела потрясающую съемку для журнала Interview, приуроченную к своему дню рождения.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Политика
В Кремле прокомментировали продажу икон с Путиным в Пулково
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал продажу икон с изображением российского лидера Владимира Путина в аэропорту Пулково в Петербурге.
Происшествия
Группу молодых людей в Польше избили за разговоры на русском языке
Группу молодых людей из Украины, Белоруссии и России избили за разговоры на русском языке в Польше.
Общество
Число «очень богатых» людей в мире выросло на 10% за 2019 год
Число «очень богатых» людей (very-high-net-worth, VHNW) в мире за прошлый год увеличилось на 10% и достигло 2,7 млн.
Общество
Директор ФБК Иван Жданов стал обвиняемым по делу о фильме «Он вам не Димон»
Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил, что прокуратура Москвы предъявила ему обвинительный акт о неисполнении решения суда (ч. 2 ст. 315 УК) по удалению фильма «Он вам не Димон» с YouTube-канала политика Алексея Навального.
Экономика
Мишустин и Греф обсудили продажу Сбербанка
Премьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с главой Сбербанка Германом Грефом, на которой обсудил с ним покупку акций правительством, а также будущее кредитной организации.
Фигурное катание
Корейская фигуристка исполнила уникальный для женщин прыжок
Уникальный прыжок был выполнен на тренировке. На соревнованиях четверной риттбергер еще не выполняла ни одна фигуристка.
Общество
Всемирный мобильный конгресс отменили из-за коронавируса
Организатор Всемирного мобильного конгресса (Mobile World Congress, MWC) GSMA (Объединение производителей и операторов индустрии сотовой связи) принял решение отменить мобильный всемирный конгресс в связи с эпидемией коронавируса.
Здоровье
Эпидпорог спроса: продажи противовирусных средств выросли в 3,6 раза
Чек по чести Данные о росте продаж в 3,6 раза касаются противовирусных препаратов прямого действия, уточнили в "Платформе ОФД".
Экономика
В России подешевели загородные дома и дачи
По итогам 2019 года в большинстве регионов России стали доступнее загородные дома и дачи для сезонного проживания, следует из материалов портала «Авито Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Экономика
Мнучин считает, что вспышка коронавируса будет влиять на экономику лишь в 2020 году
Власти Китая уже подтвердили более 44,6 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, более 1,1 тыс. инфицированных умерли, выздоровели более 4,7 тыс. человек.
Наука
Рост квантовых возмущений в ранней Вселенной был оценен физиками
Специалистам удалось построить численную модель роста неоднородностей из квантовых флуктуаций в границах теории инфляционного расширения.
Футбол
Кокорин провел встречу с президентом «Сочи»
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин провел встречу с президентом "Сочи" Борисом Ротенбергом, сообщает Sport24.
Авто
Стало известно имя первого электрического кроссовера от Skoda
Общество
«Радио Свобода» внесли в список СМИ-иноагентов
Министерство юстиции России внесло «Радио Свобода» в список СМИ-иноагентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Общество
Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2
Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
Политика
Захарова ответила на слова посла Польши о роли СССР во Второй мировой
Ранее польский посол в Германии Анджей Пшилебский заявил газете Märkische Oderzeitung, что не Советский Союз, а западные союзники внесли решающий вклад в окончание Второй мировой войны.
Армия и оружие
Пятеро военных НАТО потерялись на учениях в лесах Литвы
Пятеро военных, проходивших службу в разведывательном подразделении НАТО, были объявлены пропавшими без вести во время военных учений 4-6 февраля.
Общество
Компания Airbus показала самолет будущего
На авиашоу в Сингапуре компания Airbus выкатила двухметровую модель самолета со смешанным крылом, который лишь очень отдаленно напоминает нынешние пассажирские лайнеры, а больше похож на кадр из фантастических фильмов.
Армия и оружие
В Госдепе США раскритиковали действия Турции в Ливии
В Белом доме отрицательно относятся к действиям Анкары на территории Ливии, заявил помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер, подчеркнув, что Вашингтон пытается отговорить турецкую сторону от таких решений.
Общество
В Калининграде объяснили установку видеокамер в кабинетах гинекологов
Во вторник жительница Калининграда Екатерина Серебренникова рассказала РИА Новости, что обратилась в региональный минздрав и прокуратуру, так как в кабинете УЗИ в женской консультации напротив кушетки для пациентов установлена видеокамера, которую она заметила во время приема.
Космос
Впервые за долгое время марсианский «пылевой дьявол» попал на фото
Ещё в октябре 2019 года исследовательский орбитальный аппарат NASA смог сделать серию снимков, на которых запечатлён впечатляющий «пылевой дьявол».