Политика
КоммерсантъСовбез ООН принял резолюцию по трансграничной помощи Сирии
Совбез ООН принял резолюцию Бельгии и Германии о продлении действия механизма трансграничной гуманитарной помощи Сирии на полгода, сообщает Reuters. Как уточняется, число пропускных пунктов на границах сократится с четырех до двух. За принятие документа проголосовали 11 стран.
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Шоу-бизнес
Иван Ургант подшутил над беременной женой Константина Эрнста
Политика
Хаменеи приказал опубликовать результаты расследования крушения Boeing
Духовный лидер и верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи распорядился обнародовать результаты расследования катастрофы украинского Boeing-737, который по ошибке сбили силы ПВО страны, сообщила государственная телерадиокомпания IRIB.
Происшествия
В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса
Политика
Экс-дипломат рассказал, почему Иран признался в уничтожении украинского Boeing
Иран признался в уничтожении украинского Boeing 737, так как у других государств были неопровержимые доказательства его вины.
Армия и оружие
Канада потребовала от США объяснить убийство Сулеймани
Канада потребовала от администрации президента США Дональда Трампа детальные объяснения, чем они руководствовались при принятии решения об устранении иранского генерала Касема Сулеймани.
Шоу-бизнес
Александр Ревва женился четвертый раз
Российский шоумен, актер, певец и резидент передачи Comedy Club Александр Ревва и его супруга Анжелика принесли друг другу клятвы и верности четвертый раз.
Политика
Протестующие продолжают удерживать администрацию президента Абхазии
В Сухуме участники протесты уже третьи сутки удерживают здание администрации президента Абхазии, требуя отставки Рауля Хаджимбы.
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Общество
СМИ нашли свитер, похожий на кардиган Путина
Средняя стоимость аналогов из действующей коллекции составляет около 3 тысяч евро.
Общество
Поликлиники Москвы перестали обслуживать приезжих из других регионов по ОМС
Согласно закону, гражданин имеет право воспользоваться медицинской помощью даже в том случае, если полис получен в другом городе.
Авто
В России подскочили цены на автомобили
Диапазон повышения цен на автомобили в январе 2020 года составляет 2-6%. Подорожание машин вызвано увеличением ставок утильсбора.
Политика
Путин раскритиковал чиновников за проблемы с водоснабжением в Крыму
Президент России Владимир Путин провёл в Ялте совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
Спорт
МОК может пересмотреть дела оправданных CAS российских спортсменов
Международный олимпийский комитет рассматривает возможность пересмотра дел российских спортсменов, выступавших на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году и оправданных Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS) в 2018 году.
Технологии
Смартфоны на Android могут угрожать безопасности владельцев
Предустановленные на Android приложения без ведома владельца получают доступ к его информации.
Происшествия
В США к 100 годам тюрьмы приговорили убийцу россиянина
Убийство произошло в 2017 году. Зиберов и Наджар были найдены мертвыми в припаркованной машине в пригороде Вашингтона.
Кино
Кэмерон показал, как будут выглядеть новые части «Аватара»
«В сиквелах вы не просто вернетесь на планету Пандора, а исследуете новые уголки мира», — пообещал режиссер Джеймс Кэмерон.
Политика
В Госдуме не поддерживают действия Ирана, сбившего украинский «Боинг»
Российские парламентарии осуждают действия иранских ВС, которые сбили под Тегераном самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ).
Политика
Трамп заявил о необходимости налаживать торговые отношения с Россией
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Вашингтону необходимо налаживать торговые отношения с Москвой.
Экономика
«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму
«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по крымским активам. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Финансы
Курс валют 10 января: доллар и евро рванули вверх
В свою очередь, евро в пятницу на открытии подешевел на одну копейку по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 68,02 рубля.
Общество
На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером
В Алтайском крае подросток оплатил проезд незнакомой женщине с ребенком и получил 1,5 миллиона рублей.
Наука
Зеленый чай в больших количествах приводит к продлению жизни
Как стало известно Today News Ufa из результатов, опубликованных в журнале European Journal of Preventive Cardiology люди регулярно пьющие зеленый чай меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний.
Происшествия
У пожаловавшейся на чиновников россиянки сгорел дом и погиб муж
Происшествия
Обледенение назвали возможной причиной крушения самолёта в Алма-Ате
Политика
Глава МАУ ответил на признание вины Ирана за сбитый украинский лайнер
Президент «Международных авиалиний Украины» (МАУ) заявил, что в компании не было сомнений о том, что экипаж и состояние самолета не могли стать причиной авиакатастрофы в Иране.