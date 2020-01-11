Политика

КоммерсантъКоммерсантъСовбез ООН принял резолюцию по трансграничной помощи Сирии

Совбез ООН принял резолюцию Бельгии и Германии о продлении действия механизма трансграничной гуманитарной помощи Сирии на полгода, сообщает Reuters. Как уточняется, число пропускных пунктов на границах сократится с четырех до двух. За принятие документа проголосовали 11 стран.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Россия удовлетворена резолюцией СБ ООН по помощи Сирии

Газета.Ru00:32

Совет безопасности ООН продлил гуманитарную помощь Сирии

Телеканал 360°вчера в 20:49

Совбез ООН продлил на полгода трансграничную гуманитарную помощь Сирии

Известиявчера в 20:04

Небензя одобрил решение Совбеза ООН по оказанию помощи Сирии

РИА Новостивчера в 20:35

Совбез ООН принял резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии

РБКвчера в 19:28

Небензя прокомментировал принятие СБ ООН резолюции о гумпомощи САР

RT на русскомвчера в 20:54

СБ ООН принял резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии

ТАССвчера в 19:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 03:46, Ашберн
Шоу-бизнес

Иван Ургант подшутил над беременной женой Константина Эрнста

Uznayvse.ru 09 января в 06:25
Политика

Хаменеи приказал опубликовать результаты расследования крушения Boeing

Духовный лидер и верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи распорядился обнародовать результаты расследования катастрофы украинского Boeing-737, который по ошибке сбили силы ПВО страны, сообщила государственная телерадиокомпания IRIB.
Российская газета 03:31
Происшествия

В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса

РБК вчера в 22:13
Политика

Экс-дипломат рассказал, почему Иран признался в уничтожении украинского Boeing

Иран признался в уничтожении украинского Boeing 737, так как у других государств были неопровержимые доказательства его вины.
URA.Ru 00:47
Армия и оружие

В Киеве заявили, что у России «нет надводного флота»

Газета.Ru 03:23
Теннис

Джокович не пустил сборную России по теннису в финал ATP Cup

РБК 03:27
Армия и оружие

Канада потребовала от США объяснить убийство Сулеймани

Канада потребовала от администрации президента США Дональда Трампа детальные объяснения, чем они руководствовались при принятии решения об устранении иранского генерала Касема Сулеймани.
Lenta.ru вчера в 18:23
Шоу-бизнес

Александр Ревва женился четвертый раз

Российский шоумен, актер, певец и резидент передачи Comedy Club Александр Ревва и его супруга Анжелика принесли друг другу клятвы и верности четвертый раз.
NewInform 03:34
Политика

Протестующие продолжают удерживать администрацию президента Абхазии

В Сухуме участники протесты уже третьи сутки удерживают здание администрации президента Абхазии, требуя отставки Рауля Хаджимбы.
Московский Комсомолец 01:44
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Газета.Ru вчера в 13:28
Политика

Зеленский потребовал от Ирана признать вину за крушение Boeing

РИА Новости 02:03
Общество

СМИ нашли свитер, похожий на кардиган Путина

Средняя стоимость аналогов из действующей коллекции составляет около 3 тысяч евро.
REGNUM вчера в 18:49
Общество

Поликлиники Москвы перестали обслуживать приезжих из других регионов по ОМС

Согласно закону, гражданин имеет право воспользоваться медицинской помощью даже в том случае, если полис получен в другом городе.
Говорит Москва вчера в 08:46
Авто

В России подскочили цены на автомобили

Диапазон повышения цен на автомобили в январе 2020 года составляет 2-6%. Подорожание машин вызвано увеличением ставок утильсбора.
SevastopolMedia.ru 08 января в 23:15
Политика

Путин раскритиковал чиновников за проблемы с водоснабжением в Крыму

Президент России Владимир Путин провёл в Ялте совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
RT на русском вчера в 11:18
Спорт

МОК может пересмотреть дела оправданных CAS российских спортсменов

Международный олимпийский комитет рассматривает возможность пересмотра дел российских спортсменов, выступавших на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году и оправданных Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS) в 2018 году.
ProstoProSport вчера в 23:51
Технологии

Смартфоны на Android могут угрожать безопасности владельцев

Предустановленные на Android приложения без ведома владельца получают доступ к его информации.
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 07:57
Происшествия

В США к 100 годам тюрьмы приговорили убийцу россиянина

Убийство произошло в 2017 году. Зиберов и Наджар были найдены мертвыми в припаркованной машине в пригороде Вашингтона.
Известия вчера в 18:28
Кино

Кэмерон показал, как будут выглядеть новые части «Аватара»

«В сиквелах вы не просто вернетесь на планету Пандора, а исследуете новые уголки мира», — пообещал режиссер Джеймс Кэмерон.
РИАМО 08 января в 03:31
Политика

В Госдуме не поддерживают действия Ирана, сбившего украинский «Боинг»

Российские парламентарии осуждают действия иранских ВС, которые сбили под Тегераном самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ).
ТАСС 03:35
Политика

Трамп заявил о необходимости налаживать торговые отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Вашингтону необходимо налаживать торговые отношения с Москвой.
RT на русском 01:01
Экономика

«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму

«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по крымским активам. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
RT на русском вчера в 05:57
Финансы

Курс валют 10 января: доллар и евро рванули вверх

В свою очередь, евро в пятницу на открытии подешевел на одну копейку по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 68,02 рубля.
Свободная Пресса вчера в 03:25
Общество

На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером

В Алтайском крае подросток оплатил проезд незнакомой женщине с ребенком и получил 1,5 миллиона рублей.
РИА Новости вчера в 15:42
Общество

Хайсам бен Тарек Аль Саид стал новым султаном Омана

ТАСС 01:01
Наука

Зеленый чай в больших количествах приводит к продлению жизни

Как стало известно Today News Ufa из результатов, опубликованных в журнале European Journal of Preventive Cardiology люди регулярно пьющие зеленый чай меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний.
ToDay News Ufa 09 января в 07:03
Происшествия

У пожаловавшейся на чиновников россиянки сгорел дом и погиб муж

Lenta.ru вчера в 05:36
Происшествия

Обледенение назвали возможной причиной крушения самолёта в Алма-Ате

RT на русском вчера в 04:26
Общество

МЧС предупредило москвичей о мокром снеге и гололедице

Газета.Ru 03:00
Политика

Глава МАУ ответил на признание вины Ирана за сбитый украинский лайнер

Президент «Международных авиалиний Украины» (МАУ) заявил, что в компании не было сомнений о том, что экипаж и состояние самолета не могли стать причиной авиакатастрофы в Иране.
Известия 02:30
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное