Политика

РБКРБКСовбез ООН принял резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии

Совет безопасности ООН проголосовал в поддержку резолюции о продлении трансграничной гуманитарной поддержки Сирии.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Совет безопасности ООН продлил гуманитарную помощь Сирии

Телеканал 360°20:49

Совбез ООН продлил на полгода трансграничную гуманитарную помощь Сирии

Известия20:04

Небензя одобрил решение Совбеза ООН по оказанию помощи Сирии

РИА Новости20:35

Совбез ООН принял резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии

РБК19:28

Небензя прокомментировал принятие СБ ООН резолюции о гумпомощи САР

RT на русском20:54

Совбез ООН принял резолюцию по трансграничной помощи Сирии

Коммерсантъ18:28

СБ ООН принял резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии

ТАСС19:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 21:39, Ашберн
Общество

Умер султан Омана Кабус бен Саид

Султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид умер в возрасте 79 лет после продолжительной болезни.
ТАСС 20:22
Финансы

Минэкономразвития спрогнозировало укрепление рубля в первом полугодии

Банковский кредит частному сектору остается ниже 4% ВВП (3,7% по итогам ноября), указано в документе.
Ведомости вчера в 07:14
Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
Газета.Ru 05:16
Футбол

Терри выложил ролик с боксёрским боем между Диего Костой и массажистом «Челси»

Чемпионат 11:40
Политика

В США изучают возможность попыток России помешать Байдену на выборах

Есть версия, что Россия будет пытаться ослабить позиции Байдена, используя историю с его сыном, который работал на Украине.
Евразия Daily 19:15
Общество

СМИ нашли свитер, похожий на кардиган Путина

Средняя стоимость аналогов из действующей коллекции составляет около 3 тысяч евро.
REGNUM 18:49
Политика

На Украине сообщили о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing

RT на русском 14:32
Шоу-бизнес

Илон Маск в шестой раз станет отцом

7Дней.ру вчера в 17:00
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Газета.Ru 13:28
Политика

Суд в Абхазии отменил решение об итогах выборов президента

Суд в Абхазии признал незаконными результаты второго тура прошедших осенью президентских выборов Абхазии и решение суда первой инстанции.
RT на русском 13:53
Общество

Россия сможет самостоятельно достроить «Северный поток-2»

Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов считает, что РФ сможет сама достроить «Северный поток-2».
Свободная Пресса 08 января в 21:11
Происшествия

Бочкарева призналась в хранении наркотиков

Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении запрещенного вещества, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 07:24
Экономика

Медведев утвердил план приватизации на 2020—2022 годы

«Подписанным распоряжением утверждены прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2020—2022 годы», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
RT на русском вчера в 03:04
Армия и оружие

США задумали разместить новые базы в Азии для борьбы с Россией

Военное командование США планирует разместить в Азии новые базы, которые будут бороться с Россией и Китаем.
Ruposters.ru 08:10
Политика

СБУ рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы в Иране

Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране: попадание ракеты и теракт.
RT на русском 13:00
Культура

После 28 лет в эфире закрыли телешоу «Сам себе режиссер»

Piter.tv 09:12
Происшествия

В Китае умер первый заболевший новым типом коронавируса

"Выявлен 41 случай заражения с предварительным диагнозом новый тип коронавируса, из них два человека уже выписаны из больницы, семь находятся в тяжелом состоянии, один человек умер, состояние остальных пациентов стабильное", - говорится в заявлении.
РИА Новости 19:49
Гаджеты

На смартфоны Honor 9X пришла Android 10

Компания Huawei запустила публичное бета-тестирование фирменной оболочки EMUI 10 на основе свежей версии операционной системы Android 10 среди пользователей смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro.
iXBT.com 20:50
Происшествия

Раскрыта личность издевавшегося над рядовым Шамсутдиновым сослуживца

Московский Комсомолец 01:01
Политика

В Канаде уточнили число погибших в катастрофе Boeing в Иране сограждан

По последней информации в авиакатастрофе в Иране погибли 57 граждан Канады, заявил в субботу журналистам глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань.
РИА Новости 19:01
Космос

Российский выход в космос с борта МКС отложили на неопределенный срок

Аргументы и Факты 20:47
Политика

Медведев призвал запретить никотиносодержащие некурительные смеси

В пятницу премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выдвинул требования о полном запрете никотиносодержащих некурительных смесей на всей территории Евразийского экономического союза и назвал смесь «редкой гадостью».
NewInform 09:58
Политика

США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции жены дипломата

США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции гражданки США, которая сбила насмерть молодого человека в Великобритании и уехала из страны, пользуясь дипломатическим иммунитетом, заявил в субботу РИА Новости представитель госдепартамента.
РИА Новости 18:33
Экономика

Власти РФ отказались от приватизации Свердловской киностудии

Свердловскую киностудию включали в планы приватизации с 2014 года.
РБК Екатеринбург 06:30
Политика

Экс-депутата Рады возмутили «людоедские» консервы на Украине

Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко возмутился продажей в стране продуктов питания с провокационными названиями, которые разжигают ненависть к жителям Донбасса.
РИА Новости 11:26
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета вчера в 07:49
Армия и оружие

Канада потребовала от США обоснований убийства Сулеймани

Власти Канады потребовали от администрации президента США подробных обоснований необходимости убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
ФАН 17:59
Авто

Ravon привезет в Россию новый бюджетный автомобиль

Узбекский автопроизводитель Ravon планирует вывести на российский рынок новую бюджетную модель. Об этом 9 января сообщает Motor.
Известия вчера в 10:55
Футбол

Роман Пилипчук возглавил «Спартак-2»

Как сообщает Sport24, 52-летний Роман Пилипчук возглавил «Спартак – 2». Пилипчук работал ассистентом главного тренера «Спартака» с июня 2016 по май 2018 года.
ODDS.ru 12:36
Технологии

«Яндекс» планирует запустить собственного виртуального оператора связи

"Яндекс" планирует запустить виртуального сотового оператора.
Клопс вчера в 06:47
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное