Общество Житель Минска возмутился русской речью продавщицы в магазине Житель Минска Арамаис Миракян заявил, что в одном из магазинов города продавщица заставила его обращаться к ней на русском, а не на белорусском языке.

Общество Еще 44 человека заразились коронавирусом на круизном судне в Японии Число инфицированных новым коронавирусом на круизном судне Diamond Princess в Японии возросло на 44 случая, до 218, власти приняли решение до истечения срока карантина снять с борта лиц пожилого возраста, сообщил на пресс-конференции в четверг министр здравоохранения, труда и социального обеспечения страны Кацунобу Като.

Политика Комитет Думы одобрил право экс-президентов быть сенаторами пожизненно Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к Конституции, которые, в частности, предполагают право бывших президентов России претендовать на одну из семи квот пожизненного члена Совета Федерации.

Экономика Сбербанк выявил рост безработицы у среднего класса Уровень безработицы среди представителей российского среднего класса вырос в четвертом квартале 2019 года на 1 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — с 10,9 до 11,9%. Об этом свидетельствует ежеквартальный опрос (есть у РБК), который проводится в рамках исследования Сбербанка «Потребительский индекс Иванова», где Иванов рассматривается как условный представитель среднего класса.

Экономика Правительство вернулось к идее снизить страховые взносы Как сообщается, идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017-2018 годах: их хотели снизить до 22%, а взамен повысить НДС с 18% до 22%.

Общество В России предложили запретить шуметь днем Как уточняется, предложено ввести запрет на шум в воскресение и нерабочие праздничные дни, а также в будние и субботу с 13 до 15 часов и с 19 до 09.

Армия и оружие Американские военные расстреляли мирных граждан в Сирии Военнослужащие вооружённых сил США открыли огонь на поражение по мирным гражданам у блокпоста рядом с сирийским городом Камышлы, сообщил на брифинге 12 февраля руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

Экономика В Оренбуржье ставка по ипотеке достигла минимума за последние два года В Оренбургской области средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в декабре 2019 года снизилась до 9,1%. Это минимальное за последние два года значение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Отделения по Оренбургской области Уральского главного Управления Центрального банка РФ.