Политика

КоммерсантъКоммерсантъСовбез ООН принял резолюцию по Ливии

Совбез ООН принял резолюцию, закрепляющую итоги берлинской конференции по Ливии, передает «РИА Новости». Автором документа является Великобритания.
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Резолюция СБ ООН по Ливии стала большим шагом к миру в ней — глава МИД ФРГ

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У Москвы нет понимания, что стороны в Ливии готовы выполнять решения Берлинской конференции

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REGNUMвчера в 18:58

МИД ПНС Ливии поприветствовал резолюцию Совбеза ООН

РИА Новостивчера в 17:55
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Samsung представил флагман Galaxy S20 в трех разновидностях

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Житель Минска возмутился русской речью продавщицы в магазине

Житель Минска Арамаис Миракян заявил, что в одном из магазинов города продавщица заставила его обращаться к ней на русском, а не на белорусском языке.
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В сети опубликовали первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

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Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты

Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Газета.Ru вчера в 13:54
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СК начал проверку из-за ЧП на заводе в Свердловской области

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В Псковской области микроавтобус с пассажирами столкнулся с фурой

В Псковской области при лобовом столкновении микроавтобуса Mercedes и большегрузного автомобиля Volvo погибли восемь человек.
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Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

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Еще 44 человека заразились коронавирусом на круизном судне в Японии

Число инфицированных новым коронавирусом на круизном судне Diamond Princess в Японии возросло на 44 случая, до 218, власти приняли решение до истечения срока карантина снять с борта лиц пожилого возраста, сообщил на пресс-конференции в четверг министр здравоохранения, труда и социального обеспечения страны Кацунобу Като.
РИА Новости вчера в 22:40
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В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

Газета.Ru 11 февраля в 02:15
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Санитарный врач Петербурга подал в суд на сбежавшую из карантина

Главный санитарный врач Петербурга подал в суд на сбежавшую из больницы женщину с подозрением на коронавирус, сообщили в пресс-службе судов города.
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Космос

Определен срок полета российского космического корабля «Орел» к МКС

Политика Сегодня вчера в 18:31
Политика

Комитет Думы одобрил право экс-президентов быть сенаторами пожизненно

Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к Конституции, которые, в частности, предполагают право бывших президентов России претендовать на одну из семи квот пожизненного члена Совета Федерации.
RT на русском вчера в 09:06
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Сбербанк выявил рост безработицы у среднего класса

Уровень безработицы среди представителей российского среднего класса вырос в четвертом квартале 2019 года на 1 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — с 10,9 до 11,9%. Об этом свидетельствует ежеквартальный опрос (есть у РБК), который проводится в рамках исследования Сбербанка «Потребительский индекс Иванова», где Иванов рассматривается как условный представитель среднего класса.
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В Китае резко выросло количество умерших от коронавируса

Количество погибших выросло там в четверг, 13 февраля, на 242 человека, что является рекордом для суточной статистики.
Коммерсантъ вчера в 22:29
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Правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

Как сообщается, идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017-2018 годах: их хотели снизить до 22%, а взамен повысить НДС с 18% до 22%.
Газета.Ru 11 февраля в 04:51
Экономика

Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
ТАСС 11 февраля в 06:31
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Умер советский разведчик Алексей Ботян

ТАСС 00:44
Общество

В России предложили запретить шуметь днем

Как уточняется, предложено ввести запрет на шум в воскресение и нерабочие праздничные дни, а также в будние и субботу с 13 до 15 часов и с 19 до 09.
Газета.Ru 00:52
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте

Температура на всей европейской территории России в марте ожидается в пределах климатической нормы.
Газета.Ru вчера в 22:48
Экономика

Глазьев: политика правительства и ЦБ превратила Россию в «дойную корову»

По мнению Глазьева, Россию кризис касается как «периферию западной экономики».
Евразия Daily вчера в 07:00
Экономика

Число очень богатых людей в мире за год выросло на 10%

Число очень богатых людей на планете в 2019 году увеличилось на 10%, достигнув 2,7 миллиона.
Парламентская газета вчера в 13:05
Армия и оружие

Американские военные расстреляли мирных граждан в Сирии

Военнослужащие вооружённых сил США открыли огонь на поражение по мирным гражданам у блокпоста рядом с сирийским городом Камышлы, сообщил на брифинге 12 февраля руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
REGNUM вчера в 16:40
Общество

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
RT на русском вчера в 22:00
Экономика

В Оренбуржье ставка по ипотеке достигла минимума за последние два года

В Оренбургской области средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в декабре 2019 года снизилась до 9,1%. Это минимальное за последние два года значение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Отделения по Оренбургской области Уральского главного Управления Центрального банка РФ.
REGNUM вчера в 02:29
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Астероиды Солнечной системы будут уничтожены через 6 млрд лет

Pravda.Ru вчера в 03:00
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В управлении «П» ФСБ проведут проверку из-за видео стрельбы на Лубянке

Начальник управления «П» службы экономической безопасности ФСБ России Наиб Нагуманов назначил комплексную проверку своего подразделения.
Lenta.ru 01:01
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Финская журналистка оценила обед российских школьников

Журналистка финского телеканала YLE Черстин Крунвалль посетила школу в Гатчине Ленинградской области и подробно рассказала о питании детей в столовой учебного заведения.
Известия 00:08
Армия и оружие

Эрдоган обвинил Россию в гибели мирных жителей в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию и Сирию в гибели мирных жителей в Идлибе.
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Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса

Власти Гонконга выдвинули теорию о том, что коронавирус COVID-2019 может распространяться по канализационным трубам.
Известия вчера в 20:51
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