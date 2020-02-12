Политика
КоммерсантъСовбез ООН принял резолюцию по Ливии
Совбез ООН принял резолюцию, закрепляющую итоги берлинской конференции по Ливии, передает «РИА Новости». Автором документа является Великобритания.
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Резолюция СБ ООН по Ливии стала большим шагом к миру в ней — глава МИД ФРГ
Красная веснавчера в 20:10
У Москвы нет понимания, что стороны в Ливии готовы выполнять решения Берлинской конференции
Эхо Москвывчера в 18:06
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Гаджеты
Samsung представил флагман Galaxy S20 в трех разновидностях
Общество
Житель Минска возмутился русской речью продавщицы в магазине
Житель Минска Арамаис Миракян заявил, что в одном из магазинов города продавщица заставила его обращаться к ней на русском, а не на белорусском языке.
Кино
В сети опубликовали первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
Пользователи поделились первыми видео со съемок популярного сериала "Сваты".
Происшествия
Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты
Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Игры
Озвелл Спенсер и Алекс Уэскер стали новыми злодеями Resident Evil: Resistance
Происшествия
СК начал проверку из-за ЧП на заводе в Свердловской области
Происшествия
В Псковской области микроавтобус с пассажирами столкнулся с фурой
В Псковской области при лобовом столкновении микроавтобуса Mercedes и большегрузного автомобиля Volvo погибли восемь человек.
Общество
Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии
Общество
Еще 44 человека заразились коронавирусом на круизном судне в Японии
Число инфицированных новым коронавирусом на круизном судне Diamond Princess в Японии возросло на 44 случая, до 218, власти приняли решение до истечения срока карантина снять с борта лиц пожилого возраста, сообщил на пресс-конференции в четверг министр здравоохранения, труда и социального обеспечения страны Кацунобу Като.
Происшествия
В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
Происшествия
Санитарный врач Петербурга подал в суд на сбежавшую из карантина
Главный санитарный врач Петербурга подал в суд на сбежавшую из больницы женщину с подозрением на коронавирус, сообщили в пресс-службе судов города.
Космос
Определен срок полета российского космического корабля «Орел» к МКС
Политика
Комитет Думы одобрил право экс-президентов быть сенаторами пожизненно
Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к Конституции, которые, в частности, предполагают право бывших президентов России претендовать на одну из семи квот пожизненного члена Совета Федерации.
Экономика
Сбербанк выявил рост безработицы у среднего класса
Уровень безработицы среди представителей российского среднего класса вырос в четвертом квартале 2019 года на 1 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — с 10,9 до 11,9%. Об этом свидетельствует ежеквартальный опрос (есть у РБК), который проводится в рамках исследования Сбербанка «Потребительский индекс Иванова», где Иванов рассматривается как условный представитель среднего класса.
Здоровье
В Китае резко выросло количество умерших от коронавируса
Количество погибших выросло там в четверг, 13 февраля, на 242 человека, что является рекордом для суточной статистики.
Экономика
Правительство вернулось к идее снизить страховые взносы
Как сообщается, идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017-2018 годах: их хотели снизить до 22%, а взамен повысить НДС с 18% до 22%.
Экономика
Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
Общество
В России предложили запретить шуметь днем
Как уточняется, предложено ввести запрет на шум в воскресение и нерабочие праздничные дни, а также в будние и субботу с 13 до 15 часов и с 19 до 09.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте
Температура на всей европейской территории России в марте ожидается в пределах климатической нормы.
Экономика
Глазьев: политика правительства и ЦБ превратила Россию в «дойную корову»
По мнению Глазьева, Россию кризис касается как «периферию западной экономики».
Экономика
Число очень богатых людей в мире за год выросло на 10%
Число очень богатых людей на планете в 2019 году увеличилось на 10%, достигнув 2,7 миллиона.
Армия и оружие
Американские военные расстреляли мирных граждан в Сирии
Военнослужащие вооружённых сил США открыли огонь на поражение по мирным гражданам у блокпоста рядом с сирийским городом Камышлы, сообщил на брифинге 12 февраля руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
Общество
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Экономика
В Оренбуржье ставка по ипотеке достигла минимума за последние два года
В Оренбургской области средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в декабре 2019 года снизилась до 9,1%. Это минимальное за последние два года значение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Отделения по Оренбургской области Уральского главного Управления Центрального банка РФ.
Космос
Астероиды Солнечной системы будут уничтожены через 6 млрд лет
Происшествия
В управлении «П» ФСБ проведут проверку из-за видео стрельбы на Лубянке
Начальник управления «П» службы экономической безопасности ФСБ России Наиб Нагуманов назначил комплексную проверку своего подразделения.
Общество
Финская журналистка оценила обед российских школьников
Журналистка финского телеканала YLE Черстин Крунвалль посетила школу в Гатчине Ленинградской области и подробно рассказала о питании детей в столовой учебного заведения.
Армия и оружие
Эрдоган обвинил Россию в гибели мирных жителей в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию и Сирию в гибели мирных жителей в Идлибе.
Происшествия
Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса
Власти Гонконга выдвинули теорию о том, что коронавирус COVID-2019 может распространяться по канализационным трубам.