Политика

КоммерсантъКоммерсантъСовбез ООН принял резолюцию по Ливии

Совбез ООН принял резолюцию, закрепляющую итоги берлинской конференции по Ливии, передает «РИА Новости». Автором документа является Великобритания.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Резолюция СБ ООН по Ливии стала большим шагом к миру в ней — глава МИД ФРГ

Красная весна20:10

У Москвы нет понимания, что стороны в Ливии готовы выполнять решения Берлинской конференции

Эхо Москвы18:06

Небензя выразил разочарование резолюцией СБ ООН по Ливии

РБК17:09

Маас считает резолюцию по Ливии большим шагом к урегулированию конфликта

RT на русском19:26

Глава МИД ФРГ считает, что принятие СБ ООН резолюции по Ливии приблизило решение конфликта

ТАСС17:27

Небензя усомнился в жизнеспособности резолюции Совбеза ООН по Ливии

REGNUM18:58

МИД ПНС Ливии поприветствовал резолюцию Совбеза ООН

РИА Новости17:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 21:59, Ашберн
Происшествия

Под Псковом в ДТП погибли восемь человек

Газета.Ru 18:52
Общество

Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

Lenta.ru 07:44
Происшествия

В Амурской области сошли с рельсов 10 вагонов поезда

По предварительным данным, сошли с рельсов 10 вагонов грузового поезда.
Российская газета 11:54
Армия и оружие

Военные США открыли огонь по гражданским в ходе конфликта в Сирии

RT на русском 14:20
Здоровье

Власти рассказали о новом методе диагностики коронавируса в Хубэе

Власти китайской провинции Хубэй, где отмечается вспышка заражения коронавирусом, сообщили о новом методе диагностики заболевания.
RT на русском 20:05
Общество

Среднеуральская птицефабрика избежала закрытия

Среднеуральская птицефабрика избежала закрытия Директор предприятия попросил не накладывать запрет на эксплуатацию помещений.
Екатеринбург-ТВ 08:28
Хоккей

Форвард «Тампы Бэй» Кучеров получил травму

Встреча прошла во вторник на льду "Питтсбурга" и завершилась победой "Тампы" в овертайме со счетом 2:1. Кучеров, отметившийся в матче результативной передачей, во втором периоде за чужими воротами столкнулся с защитником соперников Джеком Джонсоном и получил травму нижней части тела.
РИА Новости 01:50
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
РИА Новости 15:51
Происшествия

Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса

Власти Гонконга выдвинули теорию о том, что коронавирус COVID-2019 может распространяться по канализационным трубам.
Известия 20:51
Политика

СМИ узнали о полувековой слежке ЦРУ за секретной перепиской 120 стран

ЦРУ совместно с разведкой ФРГ на протяжении полувека перехватывало секретные сообщения более чем 120 стран.
РБК вчера в 17:25
Экономика

Мишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка

Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ, пишет РИА Новости.
RT на русском 08:08
Армия и оружие

Кремль ответил Эрдогану на обвинения в атаках на гражданских в Идлибе

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков отреагировал на обвинения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о нападении сирийских и российских военных якобы на мирных жителей в сирийской провинции Идлиб.
REGNUM 10:38
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России

В 2019 году в России самыми угоняемыми автомобилями стали азиатские модели.
Повестка дня 03:03
Общество

Всемирный мобильный конгресс отменили из-за коронавируса

Организатор Всемирного мобильного конгресса (Mobile World Congress, MWC) GSMA (Объединение производителей и операторов индустрии сотовой связи) принял решение отменить мобильный всемирный конгресс в связи с эпидемией коронавируса.
Российская газета 14:52
Общество

Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»

Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
РБК 15:42
Кино

Жена сценариста «Москва слезам не верит» признала ошибку в фильме

Супруга сценариста Валентина Черных рассказала об ошибке, которую допустила во время работы над фильмом "Москва слезам не верит", которому 11 февраля исполнилось 40 лет.
Московский Комсомолец вчера в 06:50
Экономика

Инвестор строительства Ленского моста рассказал о финансировании

REGNUM 19:27
Общество

В России предложили запретить шуметь днем

В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Известия 16:03
Общество

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Lenta.ru вчера в 15:22
Общество

Глава Минтруда рассказал об индексации пенсий работающим пенсионерам

Индексация пенсий работающим пенсионерам не предусмотрена действующим законодательством.
REGNUM вчера в 04:23
Здоровье

Врачи назвали продукты, восстанавливающие работу кишечника

NewInform 07:39
Политика

Посол рассказал о последствиях отказа россиянам во въезде в Израиль

Посол России в Израиле Анатолий Викторов в интервью РБК предупредил о последствиях отказов россиянам во въезде в эту страну.
РИА Новости 21:41
Экономика

В России могут снизить страховые взносы

Впервые идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017–2018 годах.
Вести.Ru вчера в 01:19
Экономика

Крупнейшие производители пива вышли из Союза пивоваров

С учетом «Балтики», Heineken и AB InBev Efes производители союза отвечали за 80% производимого в России пива.
Ведомости вчера в 10:38
Общество

112-летний житель Японии признан старейшим мужчиной на планете

112-летний японец Титэцу Ватанабэ попал в Книгу рекордов Гиннесса как старейший мужчина на планете, пишет агентство Kyodo.
Аргументы и Факты 08:39
Происшествия

СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Известия 11:13
Музыка

Юные певцы из Забайкалья Толочкин и Чижкова сняли клипы в Японии

Участники проекта «Ты супер!», воспитанники Петровск-Забайкальского центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей, «Единство» Зоя Чижкова и Виталий Толочкин записали новые клипы во время поездки в Японию.
Московский Комсомолец Чита 03:10
Шоу-бизнес

Маколей Калкин прокомментировал обвинения Майкла Джексона в педофилии

Маколей Калкин, прославившийся благодаря исполнению в детстве главной роли в фильме "Один дома", дал интервью изданию Esquire, в которой высказался о поп-певце Майкле Джексоне, которого обвиняют в педофилии.
ИнфоСМИ 14:24
Культура

Шоу телеведущей Ксении Собчак на Первом канале раскритиковали

Ксения Собчак ответила на критику ее нового шоу.
ToDay News Ufa 04:22
Экономика

Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
ТАСС вчера в 06:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное