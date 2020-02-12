Политика
КоммерсантъСовбез ООН принял резолюцию по Ливии
Совбез ООН принял резолюцию, закрепляющую итоги берлинской конференции по Ливии, передает «РИА Новости». Автором документа является Великобритания.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 21:59, Ашберн
Происшествия
Под Псковом в ДТП погибли восемь человек
Происшествия
В Амурской области сошли с рельсов 10 вагонов поезда
По предварительным данным, сошли с рельсов 10 вагонов грузового поезда.
Здоровье
Власти рассказали о новом методе диагностики коронавируса в Хубэе
Власти китайской провинции Хубэй, где отмечается вспышка заражения коронавирусом, сообщили о новом методе диагностики заболевания.
Общество
Среднеуральская птицефабрика избежала закрытия
Среднеуральская птицефабрика избежала закрытия Директор предприятия попросил не накладывать запрет на эксплуатацию помещений.
Хоккей
Форвард «Тампы Бэй» Кучеров получил травму
Встреча прошла во вторник на льду "Питтсбурга" и завершилась победой "Тампы" в овертайме со счетом 2:1. Кучеров, отметившийся в матче результативной передачей, во втором периоде за чужими воротами столкнулся с защитником соперников Джеком Джонсоном и получил травму нижней части тела.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
Происшествия
Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса
Власти Гонконга выдвинули теорию о том, что коронавирус COVID-2019 может распространяться по канализационным трубам.
Политика
СМИ узнали о полувековой слежке ЦРУ за секретной перепиской 120 стран
ЦРУ совместно с разведкой ФРГ на протяжении полувека перехватывало секретные сообщения более чем 120 стран.
Экономика
Мишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка
Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ, пишет РИА Новости.
Армия и оружие
Кремль ответил Эрдогану на обвинения в атаках на гражданских в Идлибе
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков отреагировал на обвинения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о нападении сирийских и российских военных якобы на мирных жителей в сирийской провинции Идлиб.
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
В 2019 году в России самыми угоняемыми автомобилями стали азиатские модели.
Общество
Всемирный мобильный конгресс отменили из-за коронавируса
Организатор Всемирного мобильного конгресса (Mobile World Congress, MWC) GSMA (Объединение производителей и операторов индустрии сотовой связи) принял решение отменить мобильный всемирный конгресс в связи с эпидемией коронавируса.
Общество
Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»
Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
Кино
Жена сценариста «Москва слезам не верит» признала ошибку в фильме
Супруга сценариста Валентина Черных рассказала об ошибке, которую допустила во время работы над фильмом "Москва слезам не верит", которому 11 февраля исполнилось 40 лет.
Общество
В России предложили запретить шуметь днем
В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Общество
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Общество
Глава Минтруда рассказал об индексации пенсий работающим пенсионерам
Индексация пенсий работающим пенсионерам не предусмотрена действующим законодательством.
Политика
Посол рассказал о последствиях отказа россиянам во въезде в Израиль
Посол России в Израиле Анатолий Викторов в интервью РБК предупредил о последствиях отказов россиянам во въезде в эту страну.
Экономика
В России могут снизить страховые взносы
Впервые идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017–2018 годах.
Экономика
Крупнейшие производители пива вышли из Союза пивоваров
С учетом «Балтики», Heineken и AB InBev Efes производители союза отвечали за 80% производимого в России пива.
Общество
112-летний житель Японии признан старейшим мужчиной на планете
112-летний японец Титэцу Ватанабэ попал в Книгу рекордов Гиннесса как старейший мужчина на планете, пишет агентство Kyodo.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Музыка
Юные певцы из Забайкалья Толочкин и Чижкова сняли клипы в Японии
Участники проекта «Ты супер!», воспитанники Петровск-Забайкальского центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей, «Единство» Зоя Чижкова и Виталий Толочкин записали новые клипы во время поездки в Японию.
Шоу-бизнес
Маколей Калкин прокомментировал обвинения Майкла Джексона в педофилии
Маколей Калкин, прославившийся благодаря исполнению в детстве главной роли в фильме "Один дома", дал интервью изданию Esquire, в которой высказался о поп-певце Майкле Джексоне, которого обвиняют в педофилии.
Культура
Шоу телеведущей Ксении Собчак на Первом канале раскритиковали
Ксения Собчак ответила на критику ее нового шоу.
Экономика
Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.