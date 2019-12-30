Совет Безопасности ООН до конца этой недели соберется на закрытые консультации в связи с ситуацией в Идлибе. По данным ТАСС, проведение закрытой встречи до конца недели запросили Великобритания и Франция, Вьетнам в качестве председателя Совбеза в январе решил удовлетворить данную просьбу .

Совбез ООН проведет закрытую встречу по ситуации в Идлибе

Происшествия В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину с ребенком Как сообщило управление МВД по региону, пострадавший ехал с женой и ребенком из магазина и не пропустил другую машину По данным ведомства, обиженный водитель стал преследовать семью, а потом открыл огонь из пистолета о машине.

Происшествия Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину Полицейские в небольшом городе Камышлов на юге Свердловской области застрелили пьяного молодого человека, набросившегося на них с монтировкой, сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.

Происшествия В жилом доме в Твери произошел взрыв газа Взрыв газа произошел в жилом многоквартирном доме в Твери. Об этом ТАСС в четверг сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе города.

Общество Принц Уильям учредил премию за решение экологических проблем Как говорится на официальной странице премии, ее учредители вдохновлялись примером американской космической программы "Аполлон", при воплощении которой в жизнь были решены сложнейшие технические проблемы и созданы новые технологии, которые впоследствии нашли широкое применение в повседневной жизни.

Общество Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.

Политика В Эстонии вновь заявили о территориальных претензиях к России Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный его страной с Советской Россией в 1920 году, действителен по настоящее время в том числе и в вопросе границ между государствами.

Кино В прокат вышло «Вторжение» Бондарчука 1 января на большие экраны выходит блокбастер Фёдора Бондарчука «Вторжение» — продолжение ленты 2017 года «Притяжение».

Общество Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.

Общество Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.

Происшествия Режим ЧС объявлен в Хабаровском крае из-за подтопления домов В Охотском районе Хабаровского края введён режим ЧС после того, как нагонные волны с моря подтопили 15 домов в посёлке Морском.

Происшествия В Челябинске перевернулась маршрутка Микроавтобус «Пежо» по неизвестным пока причинам перевернулся. Большинство пассажиров смогли выбраться из маршрутки сами.

Кино Рассказан сюжет нового фильма о Гарри Поттере Создатели оригинальной саги рассказали сюжет нового фильма. Франшиза о Гарри Поттере принесла мировую славу Джоан Роулинг.

Общество Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.

Происшествия Японская прокуратура проводит обыск в резиденции Карлоса Гона в Токио Токийская прокуратура в четверг приступила к проведению обысков в резиденции бывшего руководителя франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона в японской столице, где он до недавнего времени находился под домашним арестом.