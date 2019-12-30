Армия и оружие

РЕН ТВРЕН ТВСовбез ООН проведет закрытую встречу по ситуации в Идлибе

Совет Безопасности ООН до конца этой недели соберется на закрытые консультации в связи с ситуацией в Идлибе. По данным ТАСС, проведение закрытой встречи до конца недели запросили Великобритания и Франция, Вьетнам в качестве председателя Совбеза в январе решил удовлетворить данную просьбу .
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Источник: совбез ООН проведет до конца недели консультации по Идлибу

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