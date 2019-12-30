Великобритания запросила проведение обсуждения в Совбезе ООН ситуации в сирийском Идлибе, сообщил «РИА Новости» источник в совете. США это предложение поддержали. По данным ТАСС, встречу запрашивала также Франция.

Совбез ООН соберется для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе

Армия и оружие Сирийская армия захватила у боевиков ПТРК TOW Военные передали сирийскому госинформагентству SANA, что во время боевых действий в деревнях и городах Идлиба армия нашла большое количество оружия и боеприпасов, включая артиллерию, ракеты к пусковым установкам ПТРК TOW американского производства, большой ударный беспилотник, четыре малых БПЛА, штурмовые и снайперские винтовки, артиллерийские и минометные боеприпасы, пулеметные патроны.

Общество МЧС предложило в обязательном порядке эвакуировать граждан из зон ЧС МЧС разработало законопроект, который предусматривает введение для граждан обязанности эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций при соответствующем решении уполномоченных объявлять об эвакуации комиссий.

Общество WSJ: экс-глава Renault перед побегом в Ливан побывал в Турции Побег экс-главы автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi планировался в течение нескольких недель, ключевую роль в этом сыграла жена Гона, с которой он встретился уже в Бейруте, а перед прилетом в столицу Ливана бывший топ-менеджер побывал в Турции.

Космос Россия удвоит количество запусков ракет в космос в 2020 году На официальном YouTube-канале Роскосмоса было опубликовано видео под названием “Космические итоги года”, в котором помимо всего прочего появилась информация о том, что компания удвоит количество запусков в 2020 году.

Энергетика В «Нафтогазе» остались недовольны участием в сделке с «Газпромом» Россия и Украина вечером 30 декабря подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет.

Общество Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.

Происшествия Режим ЧС объявлен в Хабаровском крае из-за подтопления домов В Охотском районе Хабаровского края введён режим ЧС после того, как нагонные волны с моря подтопили 15 домов в посёлке Морском.

Шоу-бизнес Дочь Ларисы Гузеевой впервые показала своего возлюбленного Как утверждает Teleprogramma.pro, это возлюбленный девушки Алексей, которого она раньше никогда не показывала публике, хотя живет с ним уже довольно давно.

Происшествия Более 200 автомобилей сожгли в Страсбурге в новогоднюю ночь Полицейские в Страсбурге задержали 40 человек по подозрению в массовых поджогах на территории западных районов города в новогоднюю ночь.

Политика Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях на Майдане в 2014 году Бывшие сотрудники спецподразделения МВД Украины «Беркут» Павел Аброськин и Сергей Зинченко в интервью телеканалу «Россия 24» рассказали о начале расстрела сотрудников подразделения во время протестов в центре Киева в 2014 году.

Общество Название Голландия официально перестало существовать Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.

Авто Новый Mitsubishi Outlander появится в 2020 году Как сообщает сайт 32cars.ru, кроссовер Outlander третьего поколения вышел почти 8 лет назад, после чего несколько раз подвергался обновлениям.

Общество Путин поздравил россиян с Новым годом Путин назвал единство основой достижения самых высоких целей. Глава государства отметил, что такие ценности перешли к россиянам от предков.

Хоккей Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились восемь четвертьфиналистов турнира.