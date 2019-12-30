Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъСовбез ООН соберется для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе

Великобритания запросила проведение обсуждения в Совбезе ООН ситуации в сирийском Идлибе, сообщил «РИА Новости» источник в совете. США это предложение поддержали. По данным ТАСС, встречу запрашивала также Франция.
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с чего всё началось

Источник: Британия запросила обсуждение в СБ ООН ситуации в Идлибе

Великобритания запросила проведения обсуждения в Совете Безопасности ООН ситуации в сирийском Идлибе, сообщил РИА Новости источник в Совбезе.
РИА Новости17:11

Подробнее о событии

Источник: совбез ООН проведет до конца недели консультации по Идлибу

ТАСС15:31

Источник: Британия запросила обсуждение в СБ ООН ситуации в Идлибе

РИА Новости17:11

Источник: Британия запросила обсуждение ситуации в Идлибе на СБ ООН

RT на русском17:45

Совбез ООН соберется для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе

Коммерсантъ18:58

СМИ: Британия запросила обсуждение ситуации в Идлибе в Совбезе ООН

Телеканал 360°18:19

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