Армия и оружие
КоммерсантъСовбез ООН соберется для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе
Великобритания запросила проведение обсуждения в Совбезе ООН ситуации в сирийском Идлибе, сообщил «РИА Новости» источник в совете. США это предложение поддержали. По данным ТАСС, встречу запрашивала также Франция.
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Великобритания запросила проведения обсуждения в Совете Безопасности ООН ситуации в сирийском Идлибе, сообщил РИА Новости источник в Совбезе.РИА Новости17:11
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