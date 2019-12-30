Великобритания запросила проведения обсуждения в Совете Безопасности ООН ситуации в сирийском Идлибе, сообщил РИА Новости источник в Совбезе.

с чего всё началось

Великобритания запросила проведение обсуждения в Совбезе ООН ситуации в сирийском Идлибе, сообщил «РИА Новости» источник в совете. США это предложение поддержали. По данным ТАСС, встречу запрашивала также Франция.

Совбез ООН соберется для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе

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