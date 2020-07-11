Политика
ИзвестияСовбез ООН вновь отклонил российскую резолюцию по Сирии
Совет безопасности ООН не принял вторую резолюцию России о поставках гуманитарной помощи в Сирию. Вечером 10 июля четыре члена СБ ООН проголосовали за документ, семь – против, еще четыре страны воздержались.
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с чего всё началось
«Россия проголосовала «против» проекта резолюции СБ ООН по продлению трансграничного механизма оказания гуманитарной помощи Сирии, представленного делегациями Бельгии и Германии», — говорится в заявлении на сайте постпредства.Daily Storm08 июля в 00:18
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Общество
В Госдуму внесли законопроект об отмене перерасчета военных пенсий
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий отменить 12-месячный срок перерасчета размера военных пенсии, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 09:47
Культура
Tencent Video купила права на показ новых серий «Фиксиков» в Китае
Tencent Video специализируется на потоковом видео и покупает эксклюзивные права в Китае на новые 52 эпизода сериала, которые будут созданы в 2020–2022 годах.
Газета Культура вчера в 10:21
Общество
Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM 13:02
Происшествия
Задержанный по подозрению в убийствах Фургал отказался признать вину
Следственный комитет РФ подозревает Сергея Фургала в причастности к ряду тяжких преступлений против жизни и здоровья предпринимателей Хабаровского края и Амурской области, совершенных, предположительно, организованной преступной группой в период с 2004 по 2005 года.
Слово и Дело вчера в 22:06
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия 17:01
Экономика
Афера XXI века: как Казахстан кинули на колеса
В Казахстане никогда не существовало собственного производства железнодорожных колес.
RuNews24.ru 05:40
Экономика
Только для своих: В России дан старт разграблению Арктики
Нет никаких сомнений, что большинству граждан Российской Федерации абсолютно все равно, что Госдума приняла какой-то очередной закон о развитии предпринимательской деятельности в Арктике.
Свободная Пресса 07:56
Общество
Фургал, или Всех не пересажаешь
Еще только больше утвердилась в постулатах своей глупой и пошлой статьи журналистка Прокопьева, ну, а обвинения Ивану Сафронову, где еще не пролит свет на конкретику доказательной базы, начинают утверждать многих в мысли, что госизмена – дело обыденное, не из ряда вон выходящее.
Свободная Пресса 01:08
Политика
Путин объяснил уважительный тон России в диалоге с партнерами
Президент России Владимир Путин объяснил, почему Россия выбрала уважительный тон диалога с партнерами.
Известия 14:27
Шоу-бизнес
Жена Уилла Смита призналась в романе на стороне
Джада заявила, что у нее была связь с музыкантом около 4,5 лет назад, однако опровергла информацию о том, что ее муж Уилл Смит "благословил" эти отношения.
Газета.Ru 18:13
Экономика
В России выплату в 12 тыс. рублей получат более 1,5 млн пенсионеров
Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов считает, что единовременную выплату получат порядка 1,5 миллионов пожилых людей по всей России.
Live24 03:34
Общество
Росстат опубликовал статистику смертности от коронавируса в мае
Коронавирусная инфекция в мае стала главной причиной смерти 5644 человек в России, ещё в 1800 случаях COVID-19 предполагается как основная причина смерти.
RT на русском 10:48
Здоровье
ВОЗ выступила против возвращения полного карантина из-за пандемии
Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что организация выступает против возвращения к жесткому карантину для противодействия распространению коронавируса, но не исключает такой необходимости в ряде стран, если не отслеживать вспышки заболеваемости.
Парламентская газета 13:58
Политика
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть.
Российская газета 10:40
Происшествия
В Египте 10 человек погибли при попытке спасти тонущего ребенка
Вблизи Александрии (Египет)в море утонули 10 человек, пытавшиеся спасти ребенка, сообщил 10 июля портал Al Balad.
Известия 21:22
Политика
Лавров рассказал о предложенной Японии концепции мирного договора
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на сессии «Примаковских чтений онлайн» в пятницу, 10 июля, заявил, что официальная Москва предложила Токио концептуальные основы мирного договора, но ответ пока не поступил.
Известия 05:52
Общество
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Введенные из-за коронавируса ограничения на международное авиасообщение будут постепенно отменяться с 15 июля, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Известия 20:31
Шоу-бизнес
Айза Анохина рассталась с Олегом Майами
Блогер и столичная модница Айза Анохина несколько месяцев назад рассказала своим поклонникам о том, что у нее роман с Олегом Майами.
Вечерний курьер 09:50
Общество
Россиянин Никулин признан виновным в киберпреступлениях в США
Американский суд признал гражданина России Евгения Никулина виновным в совершении киберпреступлений, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 20:18
Энергетика
СМИ узнали о простое газопровода «Голубой поток» с середины мая
Газопровод «Голубой поток», ведущий в Турцию, не работает с мая, пишет Reuters со ссылкой на источники.
РБК 16:45
Здоровье
В Сибири коронавирус распространяется быстрее, чем в среднем по России
Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом опубликовал данные по динамике заболеваемости коронавирусной инфекцией по Сибирскому региону за последнюю неделю, с 4 по 10 июля.
ВОмске 07:39
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
РИА Новости вчера в 06:04
Политика
Названо новое нарушенное обещание Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский нарушил обещание не пользоваться государственными резиденциями и уехал на дачу в Конча-Заспу, заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире канала "112 Украина".
РИА Новости 21:11
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM вчера в 07:34
Футбол
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Предлагаем Вашему вниманию экспресс ставку на футбол из двух событий по линии букмекерской конторы 1хСтавка.
Все про Спорт ру 00:51
Армия и оружие
США одобрили продажу Японии 105 самолетов F-35
США продадут Японии 105 истребителей пятого поколения F-35. Как сообщает Reuters, общая сумма контракта составила свыше $23 млрд.
Деловое.ТВ 02:54
Политика
Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам
Сенатор Алексей Пушков предлагает ввести «черный список» деятелей искусства, которые негативно настроены против России.
CT news 05:46
Политика
Лукашенко предупредил об угрозе развала Белоруссии
Президент Александр Лукашенко заявил об угрозе развала Белоруссии.
РИА Новости 07:44