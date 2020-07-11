с чего всё началось

Совет безопасности ООН не принял вторую резолюцию России о поставках гуманитарной помощи в Сирию. Вечером 10 июля четыре члена СБ ООН проголосовали за документ, семь – против, еще четыре страны воздержались.

Общество В Госдуму внесли законопроект об отмене перерасчета военных пенсий В Госдуму внесен законопроект, предлагающий отменить 12-месячный срок перерасчета размера военных пенсии, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Происшествия Задержанный по подозрению в убийствах Фургал отказался признать вину Следственный комитет РФ подозревает Сергея Фургала в причастности к ряду тяжких преступлений против жизни и здоровья предпринимателей Хабаровского края и Амурской области, совершенных, предположительно, организованной преступной группой в период с 2004 по 2005 года. 777

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля. 4,5K

Экономика Только для своих: В России дан старт разграблению Арктики Нет никаких сомнений, что большинству граждан Российской Федерации абсолютно все равно, что Госдума приняла какой-то очередной закон о развитии предпринимательской деятельности в Арктике.

Общество Фургал, или Всех не пересажаешь Еще только больше утвердилась в постулатах своей глупой и пошлой статьи журналистка Прокопьева, ну, а обвинения Ивану Сафронову, где еще не пролит свет на конкретику доказательной базы, начинают утверждать многих в мысли, что госизмена – дело обыденное, не из ряда вон выходящее.

Шоу-бизнес Жена Уилла Смита призналась в романе на стороне Джада заявила, что у нее была связь с музыкантом около 4,5 лет назад, однако опровергла информацию о том, что ее муж Уилл Смит "благословил" эти отношения. 6

Общество Росстат опубликовал статистику смертности от коронавируса в мае Коронавирусная инфекция в мае стала главной причиной смерти 5644 человек в России, ещё в 1800 случаях COVID-19 предполагается как основная причина смерти. 150

Здоровье ВОЗ выступила против возвращения полного карантина из-за пандемии Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что организация выступает против возвращения к жесткому карантину для противодействия распространению коронавируса, но не исключает такой необходимости в ряде стран, если не отслеживать вспышки заболеваемости. 14

Политика Лавров рассказал о предложенной Японии концепции мирного договора Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на сессии «Примаковских чтений онлайн» в пятницу, 10 июля, заявил, что официальная Москва предложила Токио концептуальные основы мирного договора, но ответ пока не поступил. 3

Шоу-бизнес Айза Анохина рассталась с Олегом Майами Блогер и столичная модница Айза Анохина несколько месяцев назад рассказала своим поклонникам о том, что у нее роман с Олегом Майами. 26

Здоровье В Сибири коронавирус распространяется быстрее, чем в среднем по России Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом опубликовал данные по динамике заболеваемости коронавирусной инфекцией по Сибирскому региону за последнюю неделю, с 4 по 10 июля. 1

Политика Названо новое нарушенное обещание Зеленского Президент Украины Владимир Зеленский нарушил обещание не пользоваться государственными резиденциями и уехал на дачу в Конча-Заспу, заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире канала "112 Украина".

Происшествия Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния. 14