Политика

ИзвестияИзвестияСовбез ООН вновь отклонил российскую резолюцию по Сирии

Совет безопасности ООН не принял вторую резолюцию России о поставках гуманитарной помощи в Сирию. Вечером 10 июля четыре члена СБ ООН проголосовали за документ, семь – против, еще четыре страны воздержались.
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с чего всё началось
«Россия проголосовала «против» проекта резолюции СБ ООН по продлению трансграничного механизма оказания гуманитарной помощи Сирии, представленного делегациями Бельгии и Германии», — говорится
 в заявлении на сайте постпредства.
Daily Storm08 июля в 00:18

Подробнее о событии

Совет Безопасности ООН не принял российский вариант резолюции по продлению трансграничной помощи Сирии

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СБ ООН не принял проект резолюции России по продлению трансграничной помощи Сирии

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СБ ООН не принял российскую резолюцию по гуманитарной помощи Сирии

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