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РИА Новости
РИА Новости

Совбез ООН выступил против требования США по санкциям против Ирана

Члены Совета Безопасности ООН не признали требование США восстановить санкции против Ирана в рамках резолюции 2231, подавляющее большинство стран считают, что Вашингтон не имеет права на такой шаг.В источнике
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Взгляд.ру

В Совфеде объяснили провал США в Совбезе ООН

Взгляд.ру06:52
IslamNews

США оказались изгоем в требовании к СБ ООН восстановить санкции против Ирана

IslamNews01:57
RT на русском

В Китае прокомментировали призыв США вернуть санкции против Ирана

RT на русском17:09
Lenta.ru

Совбез ООН отказался поддержать США в санкциях против Ирана

Lenta.ru18:58
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Совбез ООН выступил против требования США по санкциям против Ирана

РИА Новостивчера в 16:45
Российская газета

Страны ЕС не поддержали инициативу США по санкциям в отношении Ирана

Российская газетавчера в 13:08
ИА Красная Весна

Совбез ООН отказал США в возврате санкций против Ирана

ИА Красная Веснавчера в 14:56

Законопроект о продлении ЕНВД до 2025 года внесен в Госдуму

Москва, 25 августа 2020, 13:06 — REGNUM Законопроект, продлевающий действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 25 августа.
REGNUMвчера в 06:06

Кремль отказался оценивать слова Тихановской о мирной революции

Журналисты попросили Пескова прокомментировать слова лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, которая накануне в выступлении перед Европарламентом назвала происходящее мирной революцией.
РБК06:35
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Тимати подогрел слухи о расставании с Анастасией Решетовой

Популярный музыкальный исполнитель Тимур Юнусов, более известный под своим творческим псевдонимом Тимати, в очередной раз подогорел в фанатском сообществе разговоры о разрыве отношений с моделью Анастасией Решетовой.
CT news24 августа в 10:04
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Во Франции переименуют роман Агаты Кристи «Десять негритят»

Детективный роман британской писательницы Агаты Кристи "Десять негритят", впервые выпущенный в 1939 году, будет переименован во Франции и станет называться "Их было 10" после многочисленных обращений в социальных сетях.
ТАСС06:12
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