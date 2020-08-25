Совбез ООН выступил против требования США по санкциям против Ирана
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Совбез ООН выступил против требования США по санкциям против Ирана
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Члены Совета Безопасности ООН не признали требование США восстановить санкции против Ирана в рамках резолюции 2231, подавляющее большинство стран считают, что Вашингтон не имеет права на такой шаг.В источнике
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