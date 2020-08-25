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РИА Новости
РИА Новости

Совбез ООН выступил против требования США по санкциям против Ирана

Члены Совета Безопасности ООН не признали требование США восстановить санкции против Ирана в рамках резолюции 2231, подавляющее большинство стран считают, что Вашингтон не имеет права на такой шаг.В источнике
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Lenta.ru

Совбез ООН отказался поддержать США в санкциях против Ирана

Lenta.ru18:58
RT на русском

В Китае прокомментировали призыв США вернуть санкции против Ирана

RT на русском17:09
Российская газета

Страны ЕС не поддержали инициативу США по санкциям в отношении Ирана

Российская газетавчера в 13:08
РИА Новости

Совбез ООН выступил против требования США по санкциям против Ирана

РИА Новостивчера в 16:45
ИА Красная Весна

Совбез ООН отказал США в возврате санкций против Ирана

ИА Красная Веснавчера в 14:56
IslamNews

США обозвали иранских чиновников террористами и решили наказать

IslamNews23 августа в 04:39
Невские Новости

США потребовали у ООН вернуть санкции по Ирану

Невские Новости23 августа в 04:13

Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой
Коммерсантъвчера в 12:50
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Немецкие врачи назвали причиной состояния Навального интоксикацию

Согласно результатам диагностики, проведенной немецкими врачами, Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, заявила берлинская клиника "Шарите".
РИА Новости24 августа в 16:30
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Минпросвещения не будет переносить начало учебного года на 1 октября

"Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения.
РИА Новостивчера в 03:20
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США арестовали гражданина РФ по обвинению в попытке киберпреступления

По обвинению в попытке подкупа сотрудника американской компании с целью совершения киберпреступления в США арестован гражданин РФ Егор Крючков, сообщило американское министерство юстиции.
Интерфакс20:18
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«Црвена Звезда» и ПАОК вышли в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов

Сербская "Црвена Звезда" и греческий ПАОК пробились в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов по футболу, победив во втором раунде, соответственно, албанскую "Тирану" и турецкий "Бешикташ".
РИА Новостивчера в 16:01