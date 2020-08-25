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РИА Новости
РИА Новости

Совбез ООН выступил против требования США по санкциям против Ирана

Члены Совета Безопасности ООН не признали требование США восстановить санкции против Ирана в рамках резолюции 2231, подавляющее большинство стран считают, что Вашингтон не имеет права на такой шаг.В источнике
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Lenta.ru

Совбез ООН отказался поддержать США в санкциях против Ирана

Lenta.ru18:58
IslamNews

США обозвали иранских чиновников террористами и решили наказать

IslamNews23 августа в 04:39
РИА Новости

Совбез ООН выступил против требования США по санкциям против Ирана

РИА Новостивчера в 16:45
Российская газета

Страны ЕС не поддержали инициативу США по санкциям в отношении Ирана

Российская газетавчера в 13:08
ИА Красная Весна

Совбез ООН отказал США в возврате санкций против Ирана

ИА Красная Веснавчера в 14:56
RT на русском

В Китае прокомментировали призыв США вернуть санкции против Ирана

RT на русском17:09
Невские Новости

США потребовали у ООН вернуть санкции по Ирану

Невские Новости23 августа в 04:13

В Москве арестован глава Агентства кибербезопасности

В Москве по решению Пресненского суда арестован руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц.
BFM.ru24 августа в 12:59
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Эксперт рассказал, как узнать, что ваш смартфон был атакован извне

Пользователя должно насторожить, если телефон начал включаться и выключаться сам по себе, или на нем внезапно появились новые приложения, рассказала агентству "Прайм" старший консультант Центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Елена Агеева.
ПРАЙМ20:02

Программа «Сфера» объединит более 500 российских спутников к 2030 году

Москва, 25 августа 2020, 12:33 — REGNUM Перспективная программа комплексного развития космических информационных технологий «Сфера» представлена Роскосмосом в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020».
REGNUMвчера в 05:33
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Россиян защитят от звонков банковских мошенников

Мобильные операторы вместе с банками создадут антифрод-систему, блокирующую звонки мошенников клиентам от лица кредитных организаций, а также вызовы от злоумышленников, сделанные якобы от клиентов в финансовые учреждения.
Известия17:30

Законопроект о продлении ЕНВД до 2025 года внесен в Госдуму

Москва, 25 августа 2020, 13:06 — REGNUM Законопроект, продлевающий действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 25 августа.
REGNUMвчера в 06:06

«Уже перебрасывают штабы»: что армия США готовит на востоке Европы

Госсекретарь Майк Помпео и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подписали договор, по которому Пентагон обязуется перебросить в страну дополнительно тысячу солдат, а также перебазирует сюда командование Пятого корпуса Сухопутных войск.
РИА Новости24 августа в 01:00
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Модернизированная «Армата» может получить пушку калибра 152 мм

Российские военные предлагают в перспективе оснастить танки Т-14 "Армата" новой необитаемой башней с пушкой калибра 152 мм, следует из материалов 38-го Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и военной техники (НИИИ БТВТ), имеющихся в распоряжении ТАСС.
ТАСС20:07
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