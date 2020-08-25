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РИА Новости
РИА Новости

Совбез ООН выступил против требования США по санкциям против Ирана

Члены Совета Безопасности ООН не признали требование США восстановить санкции против Ирана в рамках резолюции 2231, подавляющее большинство стран считают, что Вашингтон не имеет права на такой шаг.В источнике
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Lenta.ru

Совбез ООН отказался поддержать США в санкциях против Ирана

Lenta.ru18:58
Российская газета

Страны ЕС не поддержали инициативу США по санкциям в отношении Ирана

Российская газетавчера в 13:08
РИА Новости

Совбез ООН выступил против требования США по санкциям против Ирана

РИА Новостивчера в 16:45
RT на русском

В Китае прокомментировали призыв США вернуть санкции против Ирана

RT на русском17:09
ИА Красная Весна

Совбез ООН отказал США в возврате санкций против Ирана

ИА Красная Веснавчера в 14:56
IslamNews

США обозвали иранских чиновников террористами и решили наказать

IslamNews23 августа в 04:39
Невские Новости

США потребовали у ООН вернуть санкции по Ирану

Невские Новости23 августа в 04:13

МВД предложило создать единый реестр участников движения АУЕ в России

Врио замначальника управления МВД России по охране общественного порядка Сергей Кравчук заявил, что они рассматривают возможность создания единой базы участников движения АУЕ (экстремистская организация, запрещена в России).
МВД предложило создать единый реестр участников движения АУЕ в России
VSE42.RU22:23
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США арестовали гражданина РФ по обвинению в попытке киберпреступления

По обвинению в попытке подкупа сотрудника американской компании с целью совершения киберпреступления в США арестован гражданин РФ Егор Крючков, сообщило американское министерство юстиции.
Интерфакс20:18
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В Москве арестован глава Агентства кибербезопасности

В Москве по решению Пресненского суда арестован руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц.
BFM.ru24 августа в 12:59
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Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъвчера в 12:50
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Володин поручил профильному комитету ГД проверить инцидент с Навальным

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин поручил комитету ГД проанализировать инцидент с Алексеем Навальным, которого вывезли на лечение в немецкую клинику "Шарите".
ПолитРоссиявчера в 11:52
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В Киеве заявили о переносе встречи советников нормандского формата

«Встреча советников лидеров государств — участников нормандского формата, которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится в связи с командировкой советника президента Франции», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русскомвчера в 09:29
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