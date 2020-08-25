Политика

Газета.RuГазета.RuСовбез РФ: США совершают 75% кибератак

Американцы же лидируют в этом антирейтинге — за тот же временной период этот показатель для США составил 40-75% в зависимости от типа угрозы.
Читать в источнике
Комментировать102
с чего всё началось

«На страже киберграниц». Замсекретаря Совбеза — о защите интересов страны

России указанный показатель отводит от 2% до 7%. Эти не афишируемые на Западе, но имеющиеся в открытом доступе данные наглядно демонстрируют любому здравомыслящему человеку несостоятельность тезиса о тотальной российской угрозе в киберпространстве.
Аргументы и Факты00:01

Подробнее о событии

В Совбезе возложили ответственность за 75% всех кибератак в мире на США

РБК01:55

В Совбезе России назвали США основным источником кибератак в мире

Известия01:24

Совбез: США навязывают странам свою точку зрения «с позиции консенсуса»

Аргументы и Факты01:15

В Совбезе РФ заявили, что больше всего кибератак идет из США

ТАСС00:52

Совбез: США совершают до 75% всех кибератак

РИА Новости00:49

В Совбезе России заявили о лидерстве США в сфере кибератак

RT на русском00:48

Совбез России: до 75% кибератак в мире совершают из США

Коммерсантъ00:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7386 источников, обновлено в 06:31, Ашберн
Хоккей

«Авангард» обыграл «Торпедо» на турнире имени Николая Пучкова

Омский "Авангард" провели между собой матч в рамках турнира имени Николая Пучкова, который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге.
Sport.ru вчера в 11:00
Экономика

Эксперты дали рекомендации владельцам сбережений в рублях

Москва, 24 августа 2020, 13:59 — REGNUM Финансовые эксперты не видят оснований для значительного укрепления рубля в ближайшее время.
REGNUM вчера в 06:59
70
Наука

Физики не смогли объяснить странное поведение частиц позитрония

Специалисты сперва получали частицы позитрония, а затем измеряли распределение энергетических уровней используя микроволновое излучение.
Discover24 04:41
1
Происшествия

В Краснодарском крае начали эвакуацию туристов из-за лесных пожаров

РБК 05:28
12
Общество

Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам

Счетная палата нашла ошибки в системе начисления пенсий, которые часто приводили к нарушению прав россиян.
РИА Новости 03:33
1,4K
Политика

ЕС потребовал от России открыто расследовать отравление Навального

Евросоюз, обеспокоенный ситуацией с оппозиционным политиком и блогером Алексеем Навальным, призвал Россию немедленно начать открытое и честное расследование этого дела.
Городовой 03:37
1,8K
Общество

Часть сотрудников минского офиса «Яндекса» покинула город

Офис компании "Яндекс" в Минске продолжает работать в дистанционном режиме, ряд работников покинули белорусскую столицу, сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-холдинга.
РИА Новости 04:37
293
Космос

Oumuamua может оказаться инопланетной технологией

Машины и Механизмы 04:57
3
Единоборства

Российский боксёр Поветкин нокаутом победил британца Уайта

Поединок для 40-летнего боксёр из России оказался сложным – в четвёртом раунде он дважды падал на пол от результативных ударов британца.
Evo-rus.com вчера в 05:30
20
Наука

Под Суздалем нашли потерянный в XIX веке могильник

В ходе работ археологи обнаружили могильники, которые, как считалось ранее, были полностью раскопаны, однако в них еще есть нетронутые погребения для будущих исследований.
Evo-rus.com 01:42
19
Здоровье

В Минздраве назвали причины повторного заболевания COVID-19

Повторное заражение коронавирусом нового типа возможно в редких случаях, заявил главный инфекционист Министерства здравоохранения России Владимир Чуланов.
Газета.Ru 05:13
77
Экономика

Пострадавшие вкладчики в Татарстане получат еще по 300 тысяч рублей

Пострадавшие вкладчики Татфондбанка и Интехбанка в Татарстане получат ещё по 300 тысяч рублей, число получивших выплаты в полном объёме вкладчиков таким образом достигнет 68%, сообщает пресс-служба президента республики.
РИА Новости 06:27
Армия и оружие

СККШ-586 на форуме «Армия-2020»

Завод по строительству машин из Мытищ на выставке «Армия-2020» в текущем году планирует представить совершенно новое корпусное колесное шасси СККШ-586.
Car.ru 04:02
4
Общество

Поправки в закон об ОСАГО вступили с сегодняшнего дня в силу

Новый закон позволяет автостраховщикам учитывать степень агрессивности вождения, а также соблюдение водителями правил дорожного движения.
Эхо Москвы вчера в 05:06
940
Наука

Саранча поможет избежать столкновений беспилотных автомобилей

Naked Science 04:10
Шоу-бизнес

Стал известен гонорар Ивлеевой и Коваль за съемки в шоу «Орел и Решка»

Пятый канал 05:08
59
Общество

Роскачество обнаружило токсичные вещества в обуви для школьников

Перед началом нового учебного года специалисты Роскачества исследовали обувь для школьников младших классов.
Радио Комсомольская правда 04:39
3
Наука

Лекарственная форма витамина B1 подавила рак легкого

Российские ученые обнаружили, что кокарбоксилаза в высоких дозах может оказывать негативное воздействие на клетки рака легкого, не затрагивая при этом здоровые.
Газета.Ru 06:08
Общество

В России предложено ввести ежегодную выплату на сборы детей в школу

На каждого ребёнка, собираемого в школу к 1 сентября, из федерального бюджета предлагается выплачивать 10 тысяч рублей — после того, как родители подадут соответствующее заявление в МФЦ или Пенсионный фонд.
Премьер-новости за неделю 04:10
505
Происшествия

На Кубани 86 новых случаев коронавируса выявили за сутки

За сутки на Кубани у 86 человек подтвердилось инфицирование коронавирусом — заболели 53 женщины и 33 мужчины.
Kursk.com 05:11
1,6K
Шоу-бизнес

Солистка группы Little big снялась для обложки мужского журнала

УоиТиве Солистка российской музыкальной группы Little big Соня Таюрская стала героиней сентябрьской обложки журнала Maxim.
РЕН ТВ 23 августа в 04:41
5
Общество

Минздрав начнет набор добровольцев на испытания вакцины «Спутник V»

Набор добровольцев для участия в пострегистрационных испытаниях российской вакцины от коронавируса нового типа "Спутник V" начнется уже на следующей неделе, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Газета.Ru 04:27
13
Здоровье

Роспотребнадзор проверит летучих мышей в России на коронавирусы

Эксперты Роспотребнадзора изучат случаи коронавирусов у летучих мышей в России.
РБК вчера в 22:14
19
Экономика

Федеральную космическую программу урезали на 150 млрд рублей

Федеральная космическая программа (ФКП) до 2025 года урезана на 150 млрд рублей.
Известия 02:03
206
Шоу-бизнес

Худрук театра опроверг сообщение об увольнении Марата Башарова

Художественный руководитель Альберт Могинов опроверг сообщения об увольнении Башарова.
RuNews24.ru вчера в 10:33
15
Футбол

Роналдиньо вышел на свободу после шести месяцев ареста в Парагвае

Под домашним арестом футболист с братом просидели практически 6 месяцев, с 5 марта.
CT news 02:22
Политика

Конституционный суд объяснил невозможность перевыборов в Белоруссии

Конституция Белоруссии не даёт право пересматривать итоги президентских выборов.
News.ru 05:52
Здоровье

Назван способ застраховаться от раннего появления морщин

Life.ru 03:58
9
Космос

Ученые смоделировали влияние Юпитера на Венеру

Народные новости 05:03
Наука

Различия в раннем развитии мозга определены у аутистов

Как сообщает Ufanotes.ru, ученые в США разработали методику моделирования раннего развития мозга.
Уфимские Заметки вчера в 11:58
24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное