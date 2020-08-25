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Газета.Ru
Газета.Ru

Совбез РФ: США совершают 75% кибератак

Американцы же лидируют в этом антирейтинге — за тот же временной период этот показатель для США составил 40-75% в зависимости от типа угрозы.В источнике
С чего всё началось
Аргументы и Факты

«На страже киберграниц». Замсекретаря Совбеза — о защите интересов страны

России указанный показатель отводит от 2% до 7%. Эти не афишируемые на Западе, но имеющиеся в открытом доступе данные наглядно демонстрируют любому здравомыслящему человеку несостоятельность тезиса о тотальной российской угрозе в киберпространстве.
Аргументы и Факты00:01
Подробнее о событии
Аргументы и Факты

Совбез: США навязывают странам свою точку зрения «с позиции консенсуса»

Аргументы и Факты01:15
Известия

В Совбезе России назвали США основным источником кибератак в мире

Известия01:24
Коммерсантъ

Совбез России: до 75% кибератак в мире совершают из США

Коммерсантъ00:58
ТАСС

В Совбезе РФ заявили, что больше всего кибератак идет из США

ТАСС00:52
РИА Новости

Совбез: США совершают до 75% всех кибератак

РИА Новости00:49
RT на русском

В Совбезе России заявили о лидерстве США в сфере кибератак

RT на русском00:48
РБК

В Совбезе возложили ответственность за 75% всех кибератак в мире на США

РБК01:55

Счетная палата выявила нарушения с выплатой пенсий россиянам

Из-за несвоевременного поступления сведений о смерти и снятия средств с банковского счета родственниками умершего пенсионера, переплаты пенсий только в двух территориальных органах ПФР составили более 377 млн руб.
Счетная палата выявила нарушения с выплатой пенсий россиянам
Газета.Ru02:51
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Минздрав начнет набор добровольцев на испытания вакцины «Спутник V»

Набор добровольцев для участия в пострегистрационных испытаниях российской вакцины от коронавируса нового типа "Спутник V" начнется уже на следующей неделе, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Газета.Ru04:27
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Компания Джека Ма перед IPO отчиталась о росте прибыли в 10 раз

Подконтрольная одному из богатейших людей Китая Джеку Ма (Forbes в режиме реального времени оценивает его состояние в $50,7 млрд) финансово-технологическая компания Ant Group Co. подала документы для проведения первичного публичного размещения (IPO) акций на биржах в Гонконге и Шанхае, сообщает Wall Street Journal (WSJ).
РБК07:36