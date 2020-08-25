Совбез РФ: США совершают 75% кибератак
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Американцы же лидируют в этом антирейтинге — за тот же временной период этот показатель для США составил 40-75% в зависимости от типа угрозы.В источнике
С чего всё началось
«На страже киберграниц». Замсекретаря Совбеза — о защите интересов страны
России указанный показатель отводит от 2% до 7%. Эти не афишируемые на Западе, но имеющиеся в открытом доступе данные наглядно демонстрируют любому здравомыслящему человеку несостоятельность тезиса о тотальной российской угрозе в киберпространстве.
Аргументы и Факты00:01
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