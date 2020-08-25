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Газета.Ru
Газета.Ru

Совбез РФ: США совершают 75% кибератак

Американцы же лидируют в этом антирейтинге — за тот же временной период этот показатель для США составил 40-75% в зависимости от типа угрозы.В источнике
С чего всё началось
Аргументы и Факты

«На страже киберграниц». Замсекретаря Совбеза — о защите интересов страны

России указанный показатель отводит от 2% до 7%. Эти не афишируемые на Западе, но имеющиеся в открытом доступе данные наглядно демонстрируют любому здравомыслящему человеку несостоятельность тезиса о тотальной российской угрозе в киберпространстве.
Аргументы и Факты00:01
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РБК

В Совете безопасности РФ назвали криптовалюту инновационной технологией

РБК02:37
RT на русском

В Совбезе России заявили о лидерстве США в сфере кибератак

RT на русском00:48
Коммерсантъ

Совбез России: до 75% кибератак в мире совершают из США

Коммерсантъ00:58
ТАСС

В Совбезе РФ заявили, что больше всего кибератак идет из США

ТАСС00:52
РИА Новости

Совбез: США совершают до 75% всех кибератак

РИА Новости00:49
Известия

В Совбезе России назвали США основным источником кибератак в мире

Известия01:24
Аргументы и Факты

Совбез: США навязывают странам свою точку зрения «с позиции консенсуса»

Аргументы и Факты01:15

Турчинов: у Зеленского есть все возможности для вторжения в Крым

У президента Украины Владимира Зеленского имеются все возможности для вторжения в Крым, заявил экс-глава украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов на митинге.
Газета.Ru01:55
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В Ленобласти на КАД столкнулись восемь автомобилей

«Один человек погиб, шесть человек получили ранения разной степени тяжести при столкновении восьми автомобилей на 93-м километре внешнего кольца КАД», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
RT на русскомвчера в 09:19
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Завершена изоляция экипажа МКС в российском сегменте

Завершена изоляция экипажа Международной космической станции (МКС) в российском сегменте, связанная с поиском места утечки воздуха в американском сегменте, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы «Роскосмоса».
RT на русском04:50
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Минздрав начнет набор добровольцев на испытания вакцины «Спутник V»

Набор добровольцев для участия в пострегистрационных испытаниях российской вакцины от коронавируса нового типа "Спутник V" начнется уже на следующей неделе, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Газета.Ru04:27
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