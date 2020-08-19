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Россия задействовала боевые корабли для охраны судов, участвующих в строительстве трубопровода «Северный поток-2» (Nord Stream 2), из-за возможных провокаций со стороны других стран. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов, передает «Интерфакс».В источнике
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