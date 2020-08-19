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РБК
РБК

Совбез объяснил охрану трубоукладчика для Nord Stream 2 боевыми кораблями

Россия задействовала боевые корабли для охраны судов, участвующих в строительстве трубопровода «Северный поток-2» (Nord Stream 2), из-за возможных провокаций со стороны других стран. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов, передает «Интерфакс».В источнике
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Дума ТВ

Военные корабли РФ взяли под охрану строительство «Северного потока-2»

Дума ТВ06:30
Piter.tv

Корабли ВМФ России взяли под охрану трубоукладчик для «Северного потока-2»

Piter.tv06:26
ТВ Центр

Россия направила боевые корабли в район строительства «Северного потока-2»

ТВ Центр02:48
Lenta.ru

Корабли ВМФ России взяли под охрану трубоукладчик для «Северного потока-2»

Lenta.ru06:04
РБК

Совбез объяснил охрану трубоукладчика для Nord Stream 2 боевыми кораблями

РБК05:07
Евразия Daily

«Газпром» докупает суда для «Северного потока — 2»

Евразия Daily05:02
Ореанда-Новости

Российские военные корабли взяли под охрану трубоукладчик для «Северного потока-2»

Ореанда-Новости06:25

В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
REGNUM05:56
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Брестское «Динамо» забило 6 голов «Астане» в Лиге чемпионов

Брестское «Динамо» разгромило «Астану» в матче 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов — 6:3. Команду вывел на поле с капитанской повязкой экс-хавбек «Рубина» Сергей Кисляк, а за казахстанский клуб сыграл белорус Иван Маевский, ранее выступавший за «Анжи».
Спорт-Экспрессвчера в 16:01

В Европе могут ввести двойное тестирование на коронавирус для туристов

Новые вспышки коронавирусной инфекции вновь поставили под угрозу туризм в Европе — в ЕС рассматривают новые схемы въезда, например двойное тестирование всех путешественников на COVID-19.
Парламентская газета06:14

Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК

Правительство Башкирии готовит предложение по выкупу контрольного пакета акций Башкирской содовой компании (БСК), у которой завязался конфликт с жителями региона и экозащитниками из-за планов по добыче соды на горе Куштау, заявил глава Башкирии Радий Хабиров в интервью «Эху Москвы».
Ведомости04:39
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