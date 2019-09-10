Происшествия

РБКРБКСовершивший попытку самосожжения в Ижевске ученый умер в больнице

Заслуженный деятель науки Удмуртии Альберт Разин, совершивший попытку самосожжения во время пикета у здания Госсовета Удмуртии, скончался в больнице.
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Восстание Разина

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Что известно о самоподжоге учёного у здания Госсовета в Ижевске?

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Пытавшийся покончить с собой в Ижевске мужчина умер в больнице

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Альберт Разин скончался в реанимации

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В Ижевске скончался мужчина, устроивший самоподжог

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В Ижевске мужчина совершил самосожжение для сохранения удмуртского языка

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Цена на нефть марки Brent впервые с 1 августа поднялась выше $63 за баррель, свидетельствую данные биржи.
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Экономика

С 1 октября Украина избавится от 1, 2 и 5 копеек

Монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек, которые перестанут быть платежным средством в Украине с 1 октября 2019 года, планируется без ограничений и бесплатно принимать у населения к обмену на монеты и банкноты других номиналов в течение трех лет.
Вести.Ru 09:55
Авто

Новый седан Mazda 3 выйдет в продажу в России 1 октября

Компания Mazda определилась с датой старта продаж седана Mazda3 седьмой генерации в России.
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Общество

Более 80% россиян оказались недовольны своей зарплатой

Готовность больше работать за более высокую зарплату выразили 76% опрошенных.
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Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России

Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Григория Карасина от должности заместителя министра иностранных дел РФ.
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Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга

Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
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Финансы

Экономист предрек снижение курса доллара до 30 рублей

Экономический эксперт Андрей Хохрин считает, что курс доллара может снизиться до позабытых 30 рублей. В России скоро наступит новый этап.
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Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре

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Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL

Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
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Общество

«Мосгортранс» выиграл иск к Навальному, Соболь и другим оппозиционерам

Суд решил удовлетворить претензию истца в полном объеме — им придется компенсировать 1,2 млн руб. Ответчиками по иску выступали политики Алексей Навальный, Любовь Соболь, Георгий Албуров, Владимир Милов, Олег Степанов, Ивану Жданов, Юлия Галямина, Александр Соловьев и Илья Яшин, но после рассмотрения доказательств Албурова из числа ответчиков исключили.
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Спящий за рулем на трассе в США водитель Tesla попал на видео

Водитель Твит Рэндалл спал за рулем электрокара Tesla, когда машина ехала по платной трассе в Массачусетсе.
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Политика

Путин предложил использовать искусственный интеллект в госуправлении

Президент России Владимир Путин предложил председателю правления Сбербанка Герману Грефу использовать наработки банка в сфере искусственного интеллекта в государственном управлении.
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Общество

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Женщин начнут обучать профессии машиниста метро в Москве в марте 2020 года, к январю 2021 года они уже смогут управлять поездами, рассказал журналистам глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.
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Девушка приняла злокачественную опухоль за беременность

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«Роснефть» ответила на угрозы США из-за сотрудничества с Венесуэлой

После угроз США ввести санкции против «Роснефти» за сотрудничество с Венесуэлой в российской компании напомнили о вложенных инвестициях и заявили о готовности разъяснить американским властям свою позицию.
Известия 09:01
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Путин уволил почти 30 полковников и генералов

Глава Российской Федерации Владимир Путин уволил почти три десятка членов высшего руководящего состава силовых ведомств.
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Путин поручил расширить раскопки в Кремле

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Заявление переданного Украине в рамках обмена заключенными режиссера Олега Сенцова о возвращении в Крым «только на танке» говорит о нем, как о нездоровом человеке, который действует вне нравственности и права.
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Черчесов пояснил отсутствие Миранчука в основе сборной

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, почему полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук редко выходит в составе национальной сборной.
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Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

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Парламент Эстонии не поддержал перевод школ на эстонский язык

В пояснительной записке к законопроекту депутаты Партии реформ указали, что переход образования на эстонский язык должен начаться с детских садов с 1 сентября 2020 года.
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Гендиректор «Дождя» рассказала о вызове на допрос в СК

Гендиректор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева сообщила, что Следственный комитет вызвал её на допрос.
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Экс-владельцев Промсвязьбанка объявили в международный розыск

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По данным СМИ, шпионом может быть сотрудник аппарата правительства РФ Олег Смоленков, исчезнувший вместе с семьей два года назад.
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Передачу штабу Навального бланков для наблюдателей сочли преступлением

Распоряжение о передаче пустых бланков наблюдателей от партии КПРФ на выборы 8 сентября штабу оппозиционера Алексея Навального является уголовным преступлением, заявил зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев.
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МИД сообщил о ходе работ над ответом на ракетные испытания США

Межведомственная работа над зеркальными мерами в отношении США после испытания Пентагоном ракеты средней дальности находится на «продвинутой стадии».
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Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером

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