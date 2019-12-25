Происшествия
ТАСССовершивший вынужденную посадку в Красноярском крае Ми-8 был новым
Вертолет Ми-8, совершивший вынужденную посадку возле села Байкит на севере Красноярского края, был новым, сообщили в среду ТАСС в Министерстве транспорта региона.
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Авто
Mercedes-Benz отзовет в России более 1,1 тысячи автомобилей
Компания Mercedes-Benz отзывает в России 1118 своих автомобилей.
Армия и оружие
В Германии вспомнили о помощи моджахедам во время Афганской войны
Федеральная разведывательная служба (BND) ФРГ во время войны в Афганистане проводила в зоне боевых действий секретную операцию, в ходе которой оказывала поддержку моджахедам.
Политика
На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост
Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
Финансы
В России снизилась максимальная ставка по вкладам
Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти банков, которые привлекают наибольший объем депозитов физических лиц, во второй декаде декабря снизилась на 0,07 п.п. по сравнению с предыдущей декадой — до 6,06%, следует из сообщения Банка России.
Кино
Россиянам покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
Отреставрированный фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» в Full HD качестве покажут на телеканале «Россия».
Единоборства
Соперник Федора Емельяненко набрал 11 кг перед боем
Сэм Калавитта, тренирующий Куинтона Джексона, рассказал о подготовке бойца к поединку против Федора Емельяненко.
Энергетика
Козак назвал выплату Газпромом $2,9 млрд Украине «каплей в море»
Как сообщало ИА REGNUM, Россия согласилась прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему в объеме 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров в 2021—2024 годах.
Политика
Песков опроверг слова Лукашенко об упущенном времени
24 декабря Лукашенко в интервью российской радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что время создания общей конституции Союзного государства упущено, так как «люди новые».
Происшествия
СК проверит данные о бизнесмене, пытавшемся продать село с жителями
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству красноярского следственного управления проверить информацию СМИ о местном бизнесмене, который попытался продать поселок вместе с его жителями, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Общество
Атомная подлодка «Новосибирск» спущена на воду в Северодвинске
Первая серийная атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень-М» «Новосибирск» спущена на воду в Северодвинске в Архангельской области.
Кино
Трамп назвал честью появление в фильме «Один дома 2»
Общество
В «Современнике» рассказали о состоянии впавшей в кому Галины Волчек
РИА Новости / Михаил Климентьев Представители Московского театра "Современник" рассказали, что состояние его худрука Галины Волчек стабилизировалось.
Общество
В Хабаровском крае потерпел крушение истребитель Су-57
Политика
Скончался президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев
Президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев скончался на 97-м году жизни, сообщили в полпредстве Татарстана в России.
Футбол
Александр Дюков: «Судьбу Егорова решит судейский комитет»
Президент РФС Александр Дюков на пресс-конференции после исполкома РФС сказал о будущем главы департамента судейства и инспектирования Александра Егорова.
Политика
В Грузии допустили диалог с Россией по примеру «нормандского формата»
О необходимости вести диалог с Россией президент Грузии заявила в конце сентября, комментируя итоги встречи глав МИД двух стран Сергея Лаврова и Давида Залкалиани.
Общество
В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
Происшествия
У задержанного генерала ФТС обнаружили золотые слитки и дорогие часы
В ходе обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы (ФТС) Александра Кизлыка следователи обнаружили крупные денежные средства, слитки золота и часы люксовых брендов.
Общество
Кудрин: решение Путина создать резервные фонды спасло экономику России
Бывший министр финансов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, как решение Путина, принятое 10 лет назад, спасло экономику страны.
Гаджеты
IPhone 8 признан самым опасным для здоровья смартфоном
Как сообщает Evo-rus.com, корейские и американские производители телефонов Samsung и Apple признаны очень опасными для здоровья.
Кино
Неизвестные фото со съемок саги о д’Артаньяне и трех мушкетерах
Съемки проходили до августа 1978-го, а монтаж завершили еще через три месяца, однако картина вышла на экраны лишь спустя год.
Экономика
Правительство обсуждает выход ЦБ из Сбербанка
Правительство России обсуждает вопрос выхода Центробанка из активов Сбербанка, рассказал журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Музыка
В США умерла автор главной песни из сериала «Друзья»
Престижной награды автор удостоилась за работу над мюзиклом «Цветы лиловые полей» и фильмом «Полицейский из Беверли-Хиллз».
Происшествия
Из-за ДТП на трассе «Скандинавия» ввели реверсивное движение
Из-за массового ДТП на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области ввели реверсивное движение.
Политика
Козак рассчитывает на компромисс с ЕС по «Северному потоку — 2»
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в имитации ракетных ударов по эсминцам США
Авто
Компактный кроссовер Skoda Kamiq ставит рекорды продаж
Высоко отмечаются рекордные успехи по объему реализованных кроссоверов Skoda Kamiq.
Происшествия
В мэрии Полевского пытались зарезать брата юмориста Незлобина
Происшествия
В Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками
Трое полицейских отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана уволены, ещё пятеро предупреждены о неполном служебном соответствии после инцидента с привлечением девятиклассников к участию в тактико-строевых занятиях местного отдела МВД, сообщает МВД по Татарстану.