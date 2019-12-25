Вертолет Ми-8, совершивший вынужденную посадку возле села Байкит на севере Красноярского края, был новым, сообщили в среду ТАСС в Министерстве транспорта региона.

Совершивший вынужденную посадку в Красноярском крае Ми-8 был новым

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