Что касается президентского уровня, то на завтра готовится совещание с руководителями субъектов РФ как раз по вопросам борьбы с коронавирусом. Это будет также в режиме видеоконференции.

Президент России Владимир Путин 28 апреля проведет новое совещание с главами регионов страны по ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Песков предложил дождаться события, а не гадать, объявят ли на нем о продлении карантинных мероприятий.

Путин проведет совещание с главами регионов по коронавирусу 28 апреля

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