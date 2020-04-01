Коронавирус
Газета.RuПутин впервые проведет совещание с правительством дистанционно
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин впервые проведет совещание с членами правительства в дистанционном формате, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Шоу-бизнес
Игорь Николаев выложил видео из больничной палаты в Коммунарке
Политика
В НАТО отреагировали на помощь России в борьбе с коронавирусом
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на помощь России в борьбе с распространением коронавируса.
Общество
Министр здравоохранения Омской области отправлен в отставку
1 апреля станет последним рабочим днем Дмитрия Вьюшкова в качестве министра здравоохранения Омской области.
Экономика
Власти Москвы утвердили пакет поддержки бизнеса
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры поддержки бизнеса, которые снизят риск массовых банкротств на фоне пандемии COVID-2019.
Общество
За сутки в России выявили 440 случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России зафиксировали 440 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.
Экономика
Госдума приняла закон о кредитных каникулах из-за коронавируса
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о поправках, которые предусматривают кредитные каникулы для граждан, индивидуальных предпринимателей и малых предприятий, оказавшихся в тяжёлых обстоятельствах в связи с распространением коронавируса.
Кино
От коронавируса скончался актер «Звездных войн» Эндрю Джек
Актер Эндрю Джек, известный по роли майора Калуана Эматта в знаменитой серии кинокартин «Звездные войны», скончался в возрасте 76 лет от коронавирусной инфекции.
Общество
Минздрав: Коронавирус передается половым путем
Главный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь, говоря о способах борьбы с коронавирусом, напомнил, что CoVID-19 передается в том числе и половым путем: "Надо понимать, начиная сближение, что половой путь не самый главный для распространения, хотя, конечно, об этом тоже нужно думать, тем более находясь на карантине"
Общество
Минтруд объяснил, как будет оплачена нерабочая неделя
Если работник находится в отпуске, то период с 30 марта по 3 апреля в число дней отпуска не включается, поэтому отпуск на эти дни не продлевается, сообщает Радио Sputnik(16+) Стоит отметить, что режим нерабочей недели не распространяется на структуры жизнеобеспечения, аптеки, магазины, банки и транспорт.
Общество
ВОЗ: Россия может избежать «европейского» сценария с коронавирусом
Действия по сдерживанию распространения коронавируса, которые предпринимают российские власти, могут помочь стране избежать "европейского" пути развития ситуации с заражением, об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью "России 24".
Общество
С 3 апреля россиян начнут уведомлять о нарушении карантина по СМС
Система начнет работать с 3 апреля.
Здоровье
Врач объявила альтернативу чесноку и имбирю для укрепления иммунитета
Секрет успеха заключается в цинке и витаминах А и С. Как сообщает МедиаПоток, чеснок и имбирь, конечно, хорошо способствуют укреплению иммунитета, однако защитить собственный организм можно и другими продуктами.
Здоровье
Курянам запретят сближаться из-за коронавируса
В новом постановлении руководителя Роспотребнадзора и главного санитарного врача России Анны Поповой говорится о различных мерах борьбы с распространением заболевания.
Общество
Коронавирус. Саратовцы выстроились в длинные очереди за спецпропусками
UPD 14.35 Читатели сообщают также о многолюдной очереди у администрации Энгельсского района.
Здоровье
Доктор Комаровский предупредил о вреде антибиотиков при коронавирусе
Врач и телеведущий Евгений Комаровский предупредил, что антибиотики при вирусной пневмонии не помогут.
Политика
Песков прокомментировал сообщения о запросе Белоруссией помощи у РФ
Ранее в марте в Белоруссии установили срок самоизоляции для граждан, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.
Кино
В Канаде снят первый фильм о коронавирусе
Общество
Минкомсвязи запустило систему слежения за носителями коронавируса
Минкомсвязи подготовило систему слежения за гражданами, которые контактировали с больными коронавирусом.
Армия и оружие
Шеф Пентагона отказался эвакуировать военных с зараженного авианосца
В вооруженных силах США разгорается скандал вокруг ситуации на авианосце "Теодор Рузвельт", несущем службу близ острова Гуам - накануне на борту огромного военного корабля была выявлена вспышка коронавирусной инфекции.
Наука
Китайские ученые испытывают новый способ лечения коронавируса
При лечении пациентов с коронавирусом может помочь переливание крови от уже переболевших людей, сообщает РИА Новости со ссылкой на South China Morning Post.
Биатлон
Ветераны и тренеры призвали главу СБР Драчева уйти в отставку
Ряд российских тренеров и ветеранов биатлона в открытом письме обратились к президенту СБР Владимиру Драчеву, призвав того добровольно покинуть занимаемую должность.
Финансы
Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Авто
Mazda отзывает в России одну машину 20-летней давности
Под отзыв попал седан Mazda Xedos-9, реализованный 22 декабря 1999 года.
Общество
В России меняются сроки прохождения техосмотра автомобилей
Если с года выпуска автомобиля прошло от четырех до десяти лет, то техосмотр надо будет проходить каждые два года.
Здоровье
Режим самоизоляции: что это значит
Вечером, 31 апреля и.о. губернатора Иркутской Игорь КОБЗЕВ области постановил ввести в регионе режим самоизоляции.
Киберспорт
Virtus.pro объявила об открытии второго состава по Dota 2
Киберспортивная организация Virtus.pro представила второй состав по Dota 2.
Общество
В Москве создано приложение для контроля за соблюдением карантина
Приложение, которое будет контролировать режим карантина, начали тестировать в столице.
Шоу-бизнес
Директор фонда Льва Лещенко рассказал о его состоянии
Политика
Минобороны показало улетевший на борьбу с коронавирусом в США самолет
Минобороны России показало самолет, улетевший в США на помощь в борьбе с распространением коронавируса.
Происшествия
В Волгоградской области выявлено ещё четыре случая COVID-19
Волгоград, 1 апреля 2020, 11:30 — REGNUM За последние сутки коронавирус обнаружен ещё у четырёх пациентов в Волгоградской области, сообщает региональный оперативный штаб.