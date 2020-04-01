Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПутин впервые проведет совещание с правительством дистанционно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин впервые проведет совещание с членами правительства в дистанционном формате, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Путин перешел «преимущественно на дистанционный» режим работы

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Совещание Путина с правительством впервые пройдет дистанционно

Интерфакс06:09

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Путин впервые проведет совещание с правительством дистанционно

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RT на русском06:30

Путин впервые проведет дистанционное совещание с министрами

РБК06:00
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Система начнет работать с 3 апреля.
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Секрет успеха заключается в цинке и витаминах А и С. Как сообщает МедиаПоток, чеснок и имбирь, конечно, хорошо способствуют укреплению иммунитета, однако защитить собственный организм можно и другими продуктами.
МедиаПоток 02:45
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Доктор Комаровский предупредил о вреде антибиотиков при коронавирусе

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Если с года выпуска автомобиля прошло от четырех до десяти лет, то техосмотр надо будет проходить каждые два года.
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