Продолжаем нашу дистанционную работу. Продолжает её и президент Путин. Сегодня он планирует провести совещание с членами правительства. Отличительной чертой сегодняшнего совещания станет его проведение в дистанционном формате.

Президент РФ Владимир Путин в среду впервые проведет совещание с членами правительства в дистанционном формате посредством телеконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политика Генсек НАТО прокомментировал отправку военврачей из РФ в Италию Вашингтон, 1 апреля 2020, 12:50 — REGNUM Отправку военных врачей и оборудования Россией в Италию прокомментировал 1 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции.

Экономика Госдума утвердила введение налога с доходов по вкладам Законопроект о введении налогообложения доходов по вкладам свыше 1 млн рублей одобрен депутатами Государственной Думы в третьем чтении на пленарном заседании во вторник, 31 марта.

Армия и оружие Командир горных штурмовиков ВСУ убит на Донбассе В ОГА уточнили, что Маланчук был командиром 3-го горно-штурмового взвода 1-й горно-штурмовой роты воинской части А3029, поступил на службу в ВСУ в 2019 году по контракту.

Общество Свердловчан начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции Депутаты Заксобрания обсудят объемы финансовых взысканий с граждан В Свердловской области введут штрафы за нарушение режима самоизоляции, введенного губернатором Евгением Куйвашевым.

Общество В Ивановской области вводят режим обязательной самоизоляции Как уточняется, на данный момент введение каких-либо спецпропусков в регионе не планируется, но при себе нужно иметь паспорт и документ в свободной форме, подтверждающий работу на предприятии, деятельность которого не приостановлена.

Футбол Ибрагимович может покинуть «Милан» Изначально два директора Паоло Мальдини и Звонимир Бобан планировали строить состав вокруг Ибрагимовича, однако Бобан уже покинул «Милан», и второй, скорее всего, сделает то же самое.

Экономика Власти Москвы утвердили пакет поддержки бизнеса Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры поддержки бизнеса, которые снизят риск массовых банкротств на фоне пандемии COVID-2019.

Общество За нарушение карантина водителей начнут штрафовать на 15 000 рублей Парламентарии, героически игнорируя режим самоизоляции, введенный мэром Собяниным в Москве, мужественно собрались на заседание и в пулеметном ритме приняли несколько поправок в УК и КоАП, ужесточающих наказания за нарушения при эпидемиях.

Общество В Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество В России изменили порядок техосмотра автомобилей В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.

Общество На Дону ввели режим всеобщей изоляции В Ростовской области объявлен режим всеобщей изоляции. Соответствующее распоряжение подписал глава региона 30 марта.

Энергетика Российская нефть подешевела до $13 за баррель Сегодня, 31 марта 2020 года, стало известно, что цены на нефть марки Urals в Северо-Западной Европе вчера снизились до $13 за баррель (-$3,20), что является минимумом с марта 1999 года.