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ИнтерфаксИнтерфаксСовещание Путина с правительством впервые пройдет дистанционно

Президент РФ Владимир Путин в среду впервые проведет совещание с членами правительства в дистанционном формате посредством телеконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Дмитрий Песков
Продолжаем нашу дистанционную работу. Продолжает её и президент Путин. Сегодня он планирует провести совещание с членами правительства. Отличительной чертой сегодняшнего совещания станет его проведение в дистанционном формате.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельRT на русском 06:30

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