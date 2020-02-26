Религия
ТАСССовещание глав и делегаций поместных церквей завершилось в Аммане
Совещание предстоятелей и делегаций шести поместных православных церквей завершилось в среду в столице Иордании. Участники рассмотрели наиболее важные на сегодняшний день вопросы, касающиеся единства православия в мире.
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Заседание комитета министров Совета Европы перенесли в Страсбург
Заседание комитета министров Совета Европы (КМСЕ) 14—15 мая состоится не в Тбилиси, а в Страсбурге, заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.
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«Лион» принимает «Ювентус» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0, перерыв).
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В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
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Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова завершила профессиональную карьеру.
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Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников.
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В Сочи спасатели ищут двух унесенных в море подростков
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