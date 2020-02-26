Религия

ТАССТАСССовещание глав и делегаций поместных церквей завершилось в Аммане

Совещание предстоятелей и делегаций шести поместных православных церквей завершилось в среду в столице Иордании. Участники рассмотрели наиболее важные на сегодняшний день вопросы, касающиеся единства православия в мире.
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Совещание глав и делегаций поместных церквей завершилось в Аммане

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Комментарии

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