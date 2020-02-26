Религия
ТАСССовещание глав и делегаций поместных церквей завершилось в Аммане
Совещание предстоятелей и делегаций шести поместных православных церквей завершилось в среду в столице Иордании. Участники рассмотрели наиболее важные на сегодняшний день вопросы, касающиеся единства православия в мире.
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Комментарии
Политика
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»
Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
Происшествия
СК удалил со своих сайтов информацию двухлетней давности про обнаружение под Рязанью останков человека. «Медуза» сообщала, что к его убийству могли быть причастны фигуранты дела «Сети»*
Сообщение про труп неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти было опубликовано на сайте Следственного управления Следственного комитета по Рязанской области 22 марта 2018 года.
Происшествия
Поиск заказчика убийства Немцова продлили до мая
Расследование дела в отношении организаторов и заказчиков убийства политика Бориса Немцова продлено до мая, сообщил РИА Новости адвокат дочери убитого Вадим Прохоров.
Общество
Ветеран СВР рассказал, что еще в 70-е узнал о развале СССР
Сотрудники ЦРУ еще с 1970-х годов в узких кругах делились планами по разрушению Советского Союза.
Политика
Трампа удивило число умирающих от гриппа американцев
Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции, посвященной борьбе с распространением коронавируса COVID-19, призвал соотечественников не забывать об опасности "обычного" гриппа, ежегодно уносящего жизни тысяч американцев.
Космос
Илону Маску разрешили собирать корабли Starship в порту Лос-Анджелеса
Городской совет Лос-Анджелеса 25 февраля разрешил американской компании SpaceX долгосрочную аренду в порту Лос-Анджелеса производственных площадей для строительства космических кораблей Starship, способных долететь до Марса.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков армейским спецназом
Здоровье
Выпускникам медвузов хотят запретить работать в частных клиниках
Свердловский министр здравоохранение Андрей Цветков выступил с инициативой о введении запрета для выпускников медицинских вузов на работу в частных клиниках и больницах.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $53
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась в среду на 2,83% - до $52,72 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:48 мск.
Политика
Заседание комитета министров Совета Европы перенесли в Страсбург
Заседание комитета министров Совета Европы (КМСЕ) 14—15 мая состоится не в Тбилиси, а в Страсбурге, заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.
Происшествия
В Финляндии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
В Финляндии зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом COVID-19.
Политика
Сурков объяснил свой уход из Кремля
Владислав Сурков, экс-помощник президента, объяснил свою отставку «изменившимся контекстом».
Политика
Соловьев выгнал из студии экс-депутата Верховной рады после спора об УПА
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Армия и оружие
В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами
Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников.
Происшествия
Стрельба произошла на пивоваренном заводе в США
На заводе пивоваренной компании Molson Coors в городе Милуоки американского штата Висконсин произошла стрельба.
Политика
США угрожают Сербии санкциями за покупку вооружений у России
В Государственном департаменте США заявили, что поставки Сербии первой части российского зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" вызывают серьезные опасения Вашингтона.
Армия и оружие
Пентагон принял этические принципы для искусственного интеллекта
Армия и оружие
Сирийская армия освободила от боевиков несколько поселений в Идлибе
Армия Сирии освободила от террористов ряд поселений на юге провинции Идлиб. Об этом сообщает государственное телевидение республики.
Общество
Принц Гарри вернулся в Великобританию без супруги и сына
Принц Гарри прибыл в шотландский Эдинбург без супруги Меган Маркл и сына Арчи.
Происшествия
В Москве полицейские отправили на штрафстоянку «бэтмобиль»
Политика
В Госдуме предложили сажать на 12 лет за пропаганду наркотиков в Сети
В Госдуме подготовили проект поправок, которые предусматривают введение уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете, передает ТАСС.
Политика
Савченко: Зеленский выбирает между коррупционерами и дебилами
Общество
АТА: туристы могут вернуть деньги за туры в Италию, Иран и Южную Корею
Официальные рекомендации россиянам не посещать Италию, Южную Корею и Иран из-за вспышки коронавируса позволяют туристам отказаться от поездок в эти страны, расторгнуть договор с туроператором, требовать полного возврата денег или замены тура, заявила РИА Новости исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.
Экономика
Минприроды доработало проект по утилизации упаковки и товаров
Минприроды доработало концепцию расширенной ответственности производителя (РОП) и внесло ее в правительство во вторник, 25 февраля.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская отказалась от денег за участие в шоу Собчак
Успенская согласилась на эфир, но за два дня выяснилось, что передача будет другая — «Док-ток» с Собчак.
Общество
Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод
В почти половине российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовало центральное отопление.