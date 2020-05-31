Энергетика
REGNUMСовещание министров ОПЕК+ может пройти 4 июня
Ранее встреча министров стран — участников соглашения ОПЕК+ планировалась на 9−10 июня. Однако теперь обсуждается проведение встречи 4 июня. Причина в том, что участники сделки ОПЕК+ хотят сформировать программу на июль на основе принятого ими на встрече решения по сделке.
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Общество
Течение коронавируса связали с нарушением свертываемости крови
Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушением свертываемости крови.
Lenta.ru 14:16
Космос
Астронавты NASA перешли с корабля Crew Dragon на борт МКС
Астронавты Боб Бенкен и Даг Херли прибыли на МКС на космическом корабле Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX.
РБК 14:40
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ 04:13
Единоборства
Бернс победил Вудли в главном поединке турнира UFC в Лас-Вегасе
Бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бернс отпраздновал победу над первым номером рейтинга полусреднего веса, американцем Тайроном Вудли в рамках главного боя турнира UFC on ESPN 9.С первого раунда Бернс активно пошел в атаку и нанес своему оппоненту 25 ударов, при этом пропустил лишь дважды.
Vprognoze.ru 03:30
Шоу-бизнес
Степаненко рассказала об отношении к Петросяну после развода
РИА Новости вчера в 09:56
Происшествия
В Ленобласти столкнулись восемь автомобилей
В числе восьми автомобилей, которые стали участниками ДТП, были два грузовика-лесовоза и шесть легковых автомобилей.
ТАСС 11:45
Общество
МЧС сообщило о последствиях дождей в Подмосковье
По данным ведомства, самая серьезная ситуация с подтоплениями наблюдается в Красногорске и Истре — в течение ночи вода там поднималась до отметки в 20 – 30 см. Ранее 30 мая МЧС сообщало, что в Красногорске оказались подтопленными 80 приусадебных участков в СНТ "Лесные поляны".
РБК 06:43
Политика
Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса
Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru 13:29
Футбол
Санчо установил новый рекорд Бундеслиги
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо установил новое достижение в Бундеслиге.
Soccer.ru 14:16
Общество
Быков обратился к Путину из СИЗО
Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину.
Вести.Ru 10:20
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 июня
Детские выплаты С 1 июня в России начнут выплачивать так называемые "коронавирусные" выплаты на детей.
Известия вчера в 17:02
Общество
Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru вчера в 05:41
Политика
Байден оказался популярнее Трампа
Предполагаемый соперник Дональда Трампа на выборах президента США, демократ Джо Байден, обогнал действующего главу США в опросе Washington Post и ABC News.
Piter.tv 12:59
Политика
В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию.
РИА Новости 07:09
Шоу-бизнес
Дочь певца Малинина намерена по суду получить от отца 15 млн рублей
Москва, 31 мая 2020, 13:20 — REGNUM 34-летняя дочь певца Александра Малинина Кира заявила в программе «Секрет на миллион», что намерена по суду получить от своего отца 15 миллионов рублей.
REGNUM 06:20
Наука
Тараканье молоко может стать суперпродуктом
Международная группа ученых заявила о свойствах тараканьего молока, которое может стать новым суперпродуктом.
Газета DAILY 12:21
Авто
Прототип обновленного универсала Lada Vesta заметили на тестах
Закамуфлированный прототип универсала Lada Vesta был сфотографирован очевидцами при въезде на территорию «НТЦ-Ваза».
Тарантас Ньюс вчера в 03:16
Происшествия
В Дзержинске женщина родила ребенка на улице
В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета вчера в 07:14
Технологии
Моддер переделал Half-Life: Alyx в шутер от первого лица без VR
CyberSport.ru вчера в 16:14
Общество
Протесты против произвола американской полиции начались в Лондоне
Тысячи жителей Лондона вышли на акции протеста против произвола со стороны полиции в отношении чернокожих в США, сообщает BBC.
Взгляд.ру 14:34
Политика
Рогозин назвал Ельцина националистом и предателем
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, дискутируя в Twitter о роли советских правителей, назвал первого президента России Бориса Ельцина предателем.
Lenta.ru 02:40
Политика
Трамп анонсировал признание движения «Антифа» террористами
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США признают движение «Антифа» террористической организацией.
RT на русском 12:38
Общество
Пригожин высказался об отправленной ему гуманитарной помощи
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал новость об отправке ему и его супруге - певице Валерии - "гуманитарной помощи" в виде лапши быстрого приготовления.
Газета.Ru 09:01
Футбол
Наставник киевского «Динамо» назвал Марлоса и Мораеса украинцами
Рулевой киевлян уточнил, что Марлос и Мораес являются украинцами.
ProstoProSport 14:30
Наука
Радиация перераспределила атомы в керамическом карбиде кремния
Американские ученые обнаружили, что облучение керамического карбида кремния ионами приводит к увеличению концентрации атомов углерода вблизи границ зерен вещества.
N+1 вчера в 08:48
Общество
Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых
Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 10:25
Авто
Кроссовер Geely Icon опередил по продажам Kia Sportage
Новый кроссовер Geely Icon, вышедший на китайский рынок в феврале 2020 года, обошел по продажам одного из лидеров местного сегмента SUV – KIA KX5/Sportage.
Автоновости дня 11:35
Религия
В Подмосковье разрешили посещать храмы
Известия 12:15