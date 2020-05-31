Энергетика

REGNUMREGNUMСовещание министров ОПЕК+ может пройти 4 июня

Ранее встреча министров стран — участников соглашения ОПЕК+ планировалась на 9−10 июня. Однако теперь обсуждается проведение встречи 4 июня. Причина в том, что участники сделки ОПЕК+ хотят сформировать программу на июль на основе принятого ими на встрече решения по сделке.
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