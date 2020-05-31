Энергетика
REGNUMСовещание министров ОПЕК+ может пройти 4 июня
Ранее встреча министров стран — участников соглашения ОПЕК+ планировалась на 9−10 июня. Однако теперь обсуждается проведение встречи 4 июня. Причина в том, что участники сделки ОПЕК+ хотят сформировать программу на июль на основе принятого ими на встрече решения по сделке.
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Политика
Путин объявил день парада 24 июня общероссийским выходным
Мойка78 29 мая в 13:42
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Политика
Посольство России направило ноту протеста в Госдеп
Посольство России направило ноту в Госдепартамент США из-за инцидента с корреспондентом агентства РИА Новости в Миннеаполисе.
RT на русском 15:00
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
Энергетика
Азербайджан обошел Россию по поставкам газа в Турцию
Азербайджан обошел Россию по объемам поставок газа в Турцию в марте 2020 года.
Lenta.ru 15:50
Общество
МЧС сообщило о последствиях дождей в Подмосковье
По данным ведомства, самая серьезная ситуация с подтоплениями наблюдается в Красногорске и Истре — в течение ночи вода там поднималась до отметки в 20 – 30 см. Ранее 30 мая МЧС сообщало, что в Красногорске оказались подтопленными 80 приусадебных участков в СНТ "Лесные поляны".
РБК 06:43
Футбол
Наставник киевского «Динамо» назвал Марлоса и Мораеса украинцами
Рулевой киевлян уточнил, что Марлос и Мораес являются украинцами.
ProstoProSport 14:30
Наука
Найден способ сделать жирную пищу полезнее для здоровья
По мнению диетологов, специи не только улучшают вкусовые качества пищи, но и увеличивают ее пользу для здоровья, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на журнал Nutrition.
TV BRICS 01:00
Общество
Попова заявила, что носить маски на пляже не придется
Отдыхающим на пляже россиянам не придется носить маски, однако социальную дистанцию необходимо соблюдать.
ТАСС 04:32
Общество
Вирусолог назвал средство защиты эффективнее медицинских масок
Строительные респираторы задерживают более мелкие частицы и плотнее сидят, чем медицинские маски, поэтому они могут эффективнее защитить от вируса.
Российская газета 16:57
Здоровье
Тайваньский диетолог предостерег от употребления слишком горячего чая
Чай нужно уметь правильно пить, иначе могут возникнуть проблемы со здоровьем, считает тайваньский диетолог Чжан Сылань.
iReactor 05:13
Космос
Crew Dragon Илона Маска пристыковался к МКС
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту пристыковался к Международной космической станции.
РИА Новости 10:37
Общество
Инсайдеры: Xbox Series X в Японии будет называться SEGA Series X
Ранее портал Gematsu сообщил, что SEGA анонсирует «нечто крупное» в июньском номере журнала Famitsu.
CyberSport.ru 15:55
Политика
Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса
Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru 13:29
Происшествия
В Ингушетии в ходе спецоперации уничтожили двух боевиков
РБК вчера в 13:27
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 29 мая в 09:18
Общество
Для российских мусульман установили правила посещения мечетей
Духовное управление мусульман (ДУМ) России установило правила, которых региональные общины должны будут придерживаться в ходе постепенного снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.
Lenta.ru 16:02
Происшествия
Эксперт увидел признаки инсценировки в нападении на инкассаторов в Красноярске
Вооружённое ограбление инкассаторов в Красноярске вызывает вопросы как к инкассаторам, так и к общей логике произошедшего.
Life.ru вчера в 12:11
Космос
«Роскосмос» испытает две новые ракеты
«Роскосмос» в 2020 году планирует провести испытания двух новых ракет.
BFM.ru 06:24
Общество
В России вступил в силу закон о реестре организаторов детского отдыха
Москва, 1 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 1 июня, в России вступил в силу закон, призванный повысить качество и безопасность отдыха детей, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 17:01
Кино
Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена
Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена.
ИА InterMedia 28 мая в 08:20
Наука
Создана уникальная многоразовая губка для очистки воды от нефти
Rusargument 29 мая в 15:32
Экономика
Сбербанк подключился с СБП: переводы стали бесплатными
Бесплатные переводы до 100 тысяч рублей по номеру телефона станут доступны десяткам миллионам клиентов Сбербанка.
News102.ru 29 мая в 07:51
Кино
Клинту Иствуду исполняется 90 лет
Будущая знаменитость попала в Голливуд случайно, и в начале Иствуд получил небольшие роли из-за своего размера 193 сантиметра и необычной внешности, но в возрасте 30 лет он получил главную роль в «Сыромятная плеть», и вскоре он буквально проснулся знаменитым.
Evo-rus.com 15:03
Авто
Прототип обновленного универсала Lada Vesta заметили на тестах
Закамуфлированный прототип универсала Lada Vesta был сфотографирован очевидцами при въезде на территорию «НТЦ-Ваза».
Тарантас Ньюс вчера в 03:16
Спорт
Итальянский пловец Фабио Ломбини погиб в авиакатастрофе
Итальянский пловец Фабио Ломбини, представлявший страну на чемпионате Европы в 2017 году, погиб в воскресенье, 31 мая, в авиакатастрофе.
Известия 16:20
Общество
Течение коронавируса связали с нарушением свертываемости крови
Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушением свертываемости крови.
Lenta.ru 14:16
Политика
Медведев рассказал об успешности онлайн-праймериз «ЕР»
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что предварительное голосование успешно состоялось.
Российская газета 14:58
Наука
Археологи выяснили, почему погибали древние цивилизации
Как стало известно rusfact.com, они считают, что древние цивилизации исчезли из-за отсутствия денег и письменности.
Российская Действительность 13:53