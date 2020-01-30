Политика

ВедомостиВедомостиСовет ЕС одобрил решение о выходе Великобритании из Евросоюза

Совет ЕС одобрил договор о выходе Великобритании из Европейского союза, говорится в сообщении совета. 29 января Европарламент одобрил соглашение o Brexit. Ранее документ подписали председатель Евросовета Шарль Мишель и руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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Совет ЕС окончательно утвердил соглашение о Brexit

РБК09:03

Совет ЕС одобрил договор об условиях Brexit, сообщил источник

РИА Новости07:39

Совет ЕС согласовал условия Brexit

Известия08:10

ЕС окончательно утвердил сделку о Brexit

Москва 2408:09

ЕС окончательно утвердил сделку о Brexit — Британия сможет 31 января покинуть Евросоюз

Реальное время08:04

ЕС окончательно утвердил сделку о Brexit

ТАСС07:43

Совет ЕС утвердил соглашение об условиях «Брексита»

Коммерсантъ08:13
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Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
RT на русском 03:45
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Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар

RT на русском вчера в 15:08
Политика

США ввели санкции против Организации атомной энергии Ирана и ее главы

Министерство финансов США ввело новые санкции против Организации атомной энергии Ирана и ее руководителя Али Акбара Салехи.
Политика Сегодня 11:04
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Названы лучшие продукты-жиросжигатели

Одним из лучших низкокалорийных продуктов являются яйца.
Live24 02:10
Общество

Бизнесмена Бориса Минца объявили в международный розыск

«Следствие просит заочно арестовать сыновей Минца — Александра и Дмитрия», — добавила представитель суда.
REGNUM 08:10
Здоровье

Во Франции подтвердился пятый случай заражения коронавирусом

Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен заявила, что в стране подтвердился пятый случай заражения коронавирусом.
Национальная служба новостей вчера в 15:14
Происшествия

Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь

Российская газета вчера в 11:55
Происшествия

Суд арестовал бывших полицейских по делу Голунова

РБК 12:45
Политика

В Кремле прокомментировали идею введения термина «Верховный правитель»

В Кремле прокомментировали идею переименовать должность президента в "верховного правителя".
Деловое.ТВ вчера в 05:24
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Собчак сняли с рейса во Внуково

Lenta.ru 10:34
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Россия и Белоруссия завершили переговоры по тарифам на транзит нефти

Колтович отметил, что Минску не удалось договориться с Москвой об изменении тарифа, поэтому он изменится в соответствии с тем порядком, который был принят ранее, — на прогнозный уровень инфляции в России плюс 3 п. п. В декабре белорусская компания "Гомельтранснефть Дружба", перекачивающая нефть, сообщала о планах повысить тариф на транзит топлива на 16,6%.
РБК 11:16
Общество

РЖД отменили приказ о приостановке грузового сообщения с Китаем

В четверг вечером грузоотправители получили от РЖД уведомление (приказ № 89) о приостановке грузового движения с Китаем с 31 января до нормализации эпидемиологической обстановки (есть у РБК).
РБК 12:37
Футбол

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов перешёл в «Сельту»

REGNUM 13:33
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Самая горячая из известных экзопланет расщепляет молекулы водорода

Расщепление водорода наблюдается на дневной стороне экзопланеты. В то же время на ночной стороне происходит обратный процесс.
3DNews 27 января в 08:48
Здоровье

Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
REGNUM 04:02
Общество

В Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги с мясом, а не хлеб

РИА Новости 05:24
Политика

Sohu: Эрдоган поставил Путину ультиматум по Сирии

Материал носит громкий заголовок о том, что Реджеп Эрдоган поставил ультиматум Владимиру Путину.
Военное обозрение 03:44
Политика

Путин поручил изучить практику дел по оскорблениям в сети Интернет

Поручено изучить правоприменение и судебную практику дел по «защите чести и достоинства, возбужденным в связи с распространением в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации, порочащей честь или достоинство гражданина», говорится в документе.
Красная весна 08:58
Киберспорт

Состоялся релиз Warcraft III: Reforged

В ночь на 29 января В ночь на 29 января компания Blizzard официально выпустила Warcraft III: Reforged в релиз.
Inc-news.ru вчера в 13:28
Политика

Полпред в ПФО представил в Чебоксарах врио главы Чувашии

Полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представил органам государственной власти и депутатам госсовета Чувашии врио главы республики Олега Николаева.
РИА Новости 06:49
Политика

Путин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»

Владимир Путин иронично ответил на призыв министра финансов Антона Силуанова к бережливости.
РИА Новости 12:30
Культура

Умерла актриса Светлана Агеева, игравшая в фильме про Шурика

Прощание с актрисой пройдет в Москве. Агеева родилась 16 января 1941 года.
РИА Новости 06:54
Происшествия

Борт Utair с неполадками благополучно сел во «Внуково»

Ранее сообщалось, что в самолете сработал датчик положения закрылок, и командир решил в целях безопасности вернуться в аэропорт вылета.
Интерфакс 13:27
Политика

Путин сменил заместителя директора ФСО России

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-майора Виктора Шлемина на пост статс-секретаря — заместителя директора Федеральной службы охраны России.
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Футбол

В Instagram Роналду нашли более 50 миллионов фейковых подписчиков

Число подписчиков португальца в Instagram достигло 200 миллионов. Британская газета The Sun утверждает, что здесь не все чисто.
Советский спорт 11:42
Наука

В Красном море нашли источник токсичных газов

МИР 24 вчера в 02:27
Общество

Экономический форум в Сочи могут отменить из-за коронавируса

Российский инвестиционный форум в Сочи проводится с 2002 года.
Коммерсантъ 09:30
Шоу-бизнес

Аршавин выселяет бывшую жену и дочь из квартиры мамы

Как следует из опубликованного документа, ей и ее дочери от спортсмена Есении предписано покинуть квартиру в Санкт-Петербурге, принадлежащую матери бывшего супруга.
Московский Комсомолец вчера в 13:20
Армия и оружие

В Китае предсказали России быстрое поражение в случае войны с США

В случае начала войны с Западом Россия потерпит поражение за три часа, уверены авторы китайского портала China.com.
Газета.Ru 09:12
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В Домодедове задержали угрожавшую взорвать самолет пассажирку

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