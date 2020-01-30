Политика

Газета.RuГазета.RuСовет ЕС окончательно одобрил договор о Brexit

Как утверждается, совет принял окончательное решение по поводу договора о Brexit. Накануне Европарламент одобрил соглашение с Великобританией об условиях ее выхода из состава Евросоюза.
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ЕС отпустил Британию на свободу

Коммерсантъ17:54

ЕС окончательно утвердил сделку о Brexit

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Совет ЕС согласовал условия Brexit

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ЕС окончательно утвердил сделку о Brexit — Британия сможет 31 января покинуть Евросоюз

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Великобритания чуть больше чем через сутки (следующей ночью) выйдет из Евросоюза

Эхо Москвы16:06

Совет ЕС одобрил договор об условиях Brexit, сообщил источник

РИА Новости07:39
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Армия и оружие

США просят у Ирака разрешение разместить на его территории ЗРК Patriot

Власти США просят у Ирака разрешение на размещение на его территории зенитных ракетных комплексов Patriot для защиты используемых американцами военных объектов от потенциальных атак.
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Общество

В Марий Эл социальные выплаты льготникам увеличатся с 1 февраля

Социальные выплаты подрастут с 1 февраля почти у 74 тысяч жителей Марий Эл - федеральных льготников.
Марийская правда 07:46
Интернет

Huawei может не вернуться к использованию приложений и сервисов Google

Как заявил один из руководителей Huawei в интервью Der Standard, компания не станет использовать приложения и сервисы Google даже если запрет со стороны правительства США будет полностью снят.
3DNews 13:55
Политика

Владимир Штыгашев объяснил свои высказывания о народе Калмыкии

Пульс Хакасии 01:34
Политика

Песков прокомментировал встречу Путина и Нетаньяху

REGNUM 07:13
Политика

Мишустин раскритиковал работу правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства в связи с тем, что сейчас «достаточно много» неисполненных поручений президента.
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Общество

Морозы на Алтае продержатся до 3 февраля

На следующей неделе начнется потепление Морозная погода в Алтайском крае продержится до понедельника, 3 февраля, включительно.
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Политика

Главу Чувашии отправили в отставку

Владимир Путин своим указом досрочно отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева "в связи с утратой доверия" главы государства, сообщает пресс-служба Кремля.
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Голливуд ввел новые правила для съемок в эротических сценах

Слово и Дело 17:45
Общество

Главу Алтая госпитализировали в больницу

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Здоровье

На Сахалине и Курилах рак желудка теперь можно выявить на этапе диспансеризации

Направление на анализ врач дает на основе проведенного медосмотра, по итогам первого этапа диспансеризации.
Глас Народа 07:27
Футбол

Федор Смолов перешел в испанскую «Сельту»

Российский нападающий перешел из московского "Локомотива" в "Сельту" на правах аренды до конца сезона.
Газета.Ru 13:53
Шоу-бизнес

Пластический хирург рассказала об операциях Пугачевой

Известный пластический хирург Лейла Еприкян рассказала об операциях певицы Аллы Пугачевой.
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Возмущенную Ксению Собчак высадили из самолета во Внукове

Вести.Ru 11:32
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В Италии застряли 6 тыс. пассажиров лайнера из-за угрозы коронавируса

В порту города Чивитавеккья, неподалеку от Рима, временно заблокирован круизный лайнер Costa Smeralda с 6 тыс. пассажиров на борту.
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Армия и оружие

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В Минобороны сообщили, что 25 самолётов-разведчиков и восемь беспилотных летательных аппаратов провели разведку у границ России за неделю.
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Путин поручил ужесточить наказание за оскорбления

Президент России Владимир Путин захотел ужесточить наказание за оскорбления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Кремль.
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Sohu: Эрдоган поставил Путину ультиматум по Сирии

Материал носит громкий заголовок о том, что Реджеп Эрдоган поставил ультиматум Владимиру Путину.
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Шпионские фотографии распространили в социальной сети, а судя по ним новый кроссовер Kia Sorento будет иметь дизайнерские решения от Optimа, причем не только во внешности, но и в салоне.
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Названа зарплата Медведева на новой должности

Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
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Минобороны рассекретило документы о Ялтинской конференции

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Мать Андрея Аршавина планирует выселить из квартиры в Петербурге бывшую супругу футболиста Алису Казьмину.
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Главный фармаколог Петербурга рассказал об ошибках при лечении ОРВИ

Не существует иммуномодулирующих препаратов для лечения ОРВИ с доказанной эффективностью считает главный фармаколог Петербурга Александр Хаджидис.
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В Болгарии осквернили памятник советскому солдату — освободителю

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Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор

Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор.
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В жилом доме во Владивостоке произошел взрыв

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