Политика
Газета.RuСовет ЕС окончательно одобрил договор о Brexit
Как утверждается, совет принял окончательное решение по поводу договора о Brexit. Накануне Европарламент одобрил соглашение с Великобританией об условиях ее выхода из состава Евросоюза.
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Армия и оружие
США просят у Ирака разрешение разместить на его территории ЗРК Patriot
Власти США просят у Ирака разрешение на размещение на его территории зенитных ракетных комплексов Patriot для защиты используемых американцами военных объектов от потенциальных атак.
Общество
В Марий Эл социальные выплаты льготникам увеличатся с 1 февраля
Социальные выплаты подрастут с 1 февраля почти у 74 тысяч жителей Марий Эл - федеральных льготников.
Интернет
Huawei может не вернуться к использованию приложений и сервисов Google
Как заявил один из руководителей Huawei в интервью Der Standard, компания не станет использовать приложения и сервисы Google даже если запрет со стороны правительства США будет полностью снят.
Политика
Владимир Штыгашев объяснил свои высказывания о народе Калмыкии
Политика
Мишустин раскритиковал работу правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства в связи с тем, что сейчас «достаточно много» неисполненных поручений президента.
Политика
Путин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»
Шоу-бизнес
Ксения Собчак посетила пластического хирурга
Пластический хирург занимается пластикой груди и лица, а также омоложением. В остальном Ксения Собчак довольна своей внешностью.
Футбол
«Крылья Советов» подписали защитника сборной Алжира
Алжирский футболист Зеффан Мехди стал новым игроком самарских «Крыльев Советов». Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Общество
Морозы на Алтае продержатся до 3 февраля
На следующей неделе начнется потепление Морозная погода в Алтайском крае продержится до понедельника, 3 февраля, включительно.
Политика
Главу Чувашии отправили в отставку
Владимир Путин своим указом досрочно отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева "в связи с утратой доверия" главы государства, сообщает пресс-служба Кремля.
Культура
Голливуд ввел новые правила для съемок в эротических сценах
Общество
Главу Алтая госпитализировали в больницу
Здоровье
На Сахалине и Курилах рак желудка теперь можно выявить на этапе диспансеризации
Направление на анализ врач дает на основе проведенного медосмотра, по итогам первого этапа диспансеризации.
Футбол
Федор Смолов перешел в испанскую «Сельту»
Российский нападающий перешел из московского "Локомотива" в "Сельту" на правах аренды до конца сезона.
Шоу-бизнес
Пластический хирург рассказала об операциях Пугачевой
Известный пластический хирург Лейла Еприкян рассказала об операциях певицы Аллы Пугачевой.
Происшествия
В Италии застряли 6 тыс. пассажиров лайнера из-за угрозы коронавируса
В порту города Чивитавеккья, неподалеку от Рима, временно заблокирован круизный лайнер Costa Smeralda с 6 тыс. пассажиров на борту.
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В Минобороны сообщили, что 25 самолётов-разведчиков и восемь беспилотных летательных аппаратов провели разведку у границ России за неделю.
Политика
Путин поручил ужесточить наказание за оскорбления
Президент России Владимир Путин захотел ужесточить наказание за оскорбления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Кремль.
Политика
Sohu: Эрдоган поставил Путину ультиматум по Сирии
Материал носит громкий заголовок о том, что Реджеп Эрдоган поставил ультиматум Владимиру Путину.
Авто
Новый Kia Sorento полностью раскрыт на фото
Шпионские фотографии распространили в социальной сети, а судя по ним новый кроссовер Kia Sorento будет иметь дизайнерские решения от Optimа, причем не только во внешности, но и в салоне.
Экономика
Мультимиллионер предсказал наступление в мире самого тяжёлого кризиса
Мультимиллионер Джим Роджерс предсказал, что мир ожидает до 2025 года самый тяжёлый кризис.
Политика
Названа зарплата Медведева на новой должности
Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Шоу-бизнес
Мать Аршавина выселяет бывшую жену и ребенка футболиста из квартиры
Мать Андрея Аршавина планирует выселить из квартиры в Петербурге бывшую супругу футболиста Алису Казьмину.
Здоровье
Главный фармаколог Петербурга рассказал об ошибках при лечении ОРВИ
Не существует иммуномодулирующих препаратов для лечения ОРВИ с доказанной эффективностью считает главный фармаколог Петербурга Александр Хаджидис.
Общество
В Болгарии осквернили памятник советскому солдату — освободителю
Общество
Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор
Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор.