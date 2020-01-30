Политика

РБКРБКСовет ЕС окончательно утвердил соглашение о Brexit

Совет Европейского союза официально утвердил решение о заключении с Великобританией соглашения о выходе страны из состава ЕС. Накануне, 29 января, соглашение о Brexit одобрил Европарламент, за принятие документа проголосовал 621 депутат, против — 49.
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Великобритания проводит последний день в составе Евросоюза

ТАСС16:09

Совет ЕС одобрил договор об условиях Brexit, сообщил источник

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Великобритания завтра в полночь покинет Евросоюз

Эхо Москвы15:01

Совет ЕС окончательно утвердил соглашение о Brexit

РБК09:03

Совет ЕС согласовал условия Brexit

Известия08:10

ЕС окончательно утвердил сделку о Brexit — Британия сможет 31 января покинуть Евросоюз

Реальное время08:04

Улица с левосторонним движением

Российская газета16:05
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«До 2029 года военный потенциал России с большой вероятностью сконцентрируется на Европе», — говорится в исследовании.
ИноСМИ 16:46
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В Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги с мясом, а не хлеб

Как пояснила пресс-секретарь горсовета Диана Ушакова, ветеранам дарили не обычный хлеб, а караимские пироги.
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Мишустин распорядился закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса.
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На премьере актриса появилась в эффектном черном наряде от Dries Van Noten, состоящем из длинной пышной юбки и топа-бюстье с перьями.
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Армия и оружие

Пентагон отрицает, что в Афганистане погибли сотрудники ЦРУ

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Роспотребнадзор опроверг данные о заражении коронавирусом в Москве

"Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергает информацию телеграмм-канала Mash и других СМИ о якобы первом случае обнаружения коронавируса в Москве",- говорится в сообщении.
РИА Новости 16:23
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В AliExpress опровергли приостановку доставки из-за коронавируса

Ранее появилась информация, что магазины китайской торговой площадки AliExpress якобы прекратили доставку товаров из-за вспышки нового коронавируса в Китае.
Взгляд.ру 08:55
Экономика

Падение грузовых перевозок превысило прогнозы РЖД

В январе прошлого года погрузка угля наоборот росла на 5,3% из-за расширения спроса и составила 32,9 млн т. На общее снижение погрузки повлияло сокращение перевозок черных металлов на 4,7% (по оценке РБК, объем составил 6,2 млн т), в январе прошлого года был незначительный рост — 0,5%.
РБК 16:01
Футбол

«Крылья Советов» приобрели защитника из Алжира

В самарских «Крыльях» появился легионер из Алжира.
Inc-news.ru 14:31
Кино

В сериале «Локи» может появиться первый герой-трансгендер

Piter.tv 14:55
Происшествия

67 россиян находятся на борту заблокированного в Италии лайнера

Газета.Ru 14:42
Общество

Минюст обнародовал проект нового КоАП России

«Законопроект предлагает ввести в действие Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Процессуальном кодексе РФ с 1 января 2021 года, за исключением положений, в которых установлены и действуют сроки их действия», — отмечается в пояснительной записке к документу.
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Энергетика

Нафтогаз повысил оптовую цену на газ в январе 2020 г. Новая методика

Производителям тепла (предприятиям ТКЭ и ОСМД) необходимо срочно оформить дополнительные соглашения с Нафтогазом об уменьшении цены на январь 2020 г. Клиенты, которые ранее приобрели газ на условиях предложения от Нафтогаза - Газовый запас, могут платить за газ по сниженной цене, неиспользованный остаток средств будет возвращен на счета потребителей в конце отопительного сезона.
Neftegaz.ru вчера в 00:29
Гаджеты

Apple отчиталась о рекордной в истории выручке за квартал

Американская компания Apple рассказала о прибыли за квартал, который закончился 28 декабря прошлого года, составляющая 91,8 млрд долларов.
ToDay News Ufa вчера в 03:19
Интернет

Huawei может не вернуться к использованию приложений и сервисов Google

Как заявил один из руководителей Huawei в интервью Der Standard, компания не станет использовать приложения и сервисы Google даже если запрет со стороны правительства США будет полностью снят.
3DNews 13:55
Общество

ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.
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Происшествия

Суд арестовал кассира, убившего покупателя из-за банки кофе

В четверг, 30 января, арестован кассир Уулу Мирлан Нурланбек, который избил покупателя за неоплаченную банку кофе.
Вести.Ru 11:33
Авто

Составлен рейтинг самых ликвидных в РФ автомобилей

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Происшествия

Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян

Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.
Известия 15:50
Политика

Путин поручил усилить ответственность за оскорбление

Президент России Владимир Путин поручил своей администрации и правительству рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление.
Коммерсантъ 07:56
Происшествия

В Индии злоумышленник захватил 20 детей в заложники

В индийском штате Уттар-Прадеш мужчина захватил и удерживает в заложниках порядка 20 детей, сообщает 30 января газета Hindustan Times.
REGNUM 13:47
Политика

Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Сталина и Гитлера во Львове

Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове перед началом Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 06:36
Происшествия

Задержана пассажирка, угрожавшая взорвать самолет в Домодедово

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«Рубин» арендовал защитника «Браги» Сантоса

Сантос станет шестым центральным защитником в «Рубине». Цена 27-летнего бразильца на рынке – 3,5 миллиона евро.
Бомбардир.ру 14:59
Общество

Собчак объяснила просьбу сойти с самолета во Внуково

Телеведущая и продюсер телеканала «Супер» Ксения Собчак сошла с борта самолета во Внуково, который должен был лететь из Москвы в Санкт-Петербург из-за долгого ожидания вылета.
РБК 12:47
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Кокорин не исключил расторжения контракта с «Зенитом»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин отреагировал на информацию о том, что он намерен разорвать контракт с петербургским клубом.
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