Политика

Газета.RuГазета.RuСовет ЕС окончательно одобрил договор о Brexit

Как утверждается, совет принял окончательное решение по поводу договора о Brexit. Накануне Европарламент одобрил соглашение с Великобританией об условиях ее выхода из состава Евросоюза.
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Великобритания завтра в полночь покинет Евросоюз

Эхо Москвы15:01

ЕС окончательно утвердил сделку о Brexit

ТАСС07:43

Совет ЕС утвердил соглашение об условиях «Брексита»

Коммерсантъ08:13

Совет ЕС согласовал условия Brexit

Известия08:10

ЕС окончательно утвердил сделку о Brexit — Британия сможет 31 января покинуть Евросоюз

Реальное время08:04

Совет ЕС окончательно утвердил соглашение о Brexit

РБК09:03

Совет ЕС одобрил договор об условиях Brexit, сообщил источник

РИА Новости07:39
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Общество

ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 14:46
Общество

Сергей Шнуров посвятил коронавирусу стихотворение

Вокруг ТВ 08:43
Политика

В отставку отправлен глава Чувашии Михаил Игнатьев

Президент Владимир Путин уволил его с формулировкой "в связи с утратой доверия".
Эхо Москвы вчера в 10:30
Финансы

Рубль продолжает падать к доллару и евро

В начале торговой сессии рубль показал снижение к доллару и евро на фоне продолжающейся коронавирусной опасности, гласят данные Мосбиржи.
Газета.Ru 02:17
Происшествия

В Харькове днем произошла массовая стычка с перестрелками и взрывом

30 января, около 13:30 в Харькове произошла перестрелка. Очевидцы рассказали о том, что слышали выстрелы и взрыв гранаты.
ИА Новороссия 11:45
Политика

Путин поручил ужесточить наказание за оскорбления

Президент России Владимир Путин захотел ужесточить наказание за оскорбления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Кремль.
Lenta.ru 06:59
Политика

Путин заявил о важности увеличения численности населения России

Президент РФ Владимир Путин заявил о важности увеличения численности населения страны.
ФАН 11:56
Армия и оружие

Двое бойцов ВСУ были ранены в результате собственной оплошности

Укрофашисты пытались устроить провокации, открыв огонь по собственным позициям вблизи Лебединского и Березового, однако кара оказалась моментальной и в результате подрыва на своем же взрывном устройстве двое карателей получили серьезные ранения.
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Армия и оружие

Ракетный комплекс «Бал» поступил на вооружение Каспийской флотилии

В Дагестане была проведена торжественная церемония передачи Каспийской флотилии первого берегового ракетного комплекса «Бал».
REGNUM 03:59
Здоровье

Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
REGNUM 04:02
Общество

Керченские депутаты, поздравившие блокадников хлебом, решили уволиться

27 января на сайте горсовета Керчи появилось сообщение о том, что Хужина с депутатами в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады поздравили 11 блокадников и подарили им хлеб, который "принимали с особым трепетом".
Интерфакс 14:46
Шоу-бизнес

Отец Меган Маркл вызвал принца Гарри на дуэль

Томас призвал внука королевы «вести себя, как мужчина». Отец Меган Маркл никак не может успокоиться.
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Общество

Экс-совладелец «Открытия» Минц не признал вину по делу о растрате

Бывший совладелец группы "Открытие" Борис Минц не признает вину по делу о растрате 30 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Федор Куприянов.
РИА Новости 12:54
Политика

Путин назвал условие для подписания закона о поправке к Конституции

Российский президент Владимир Путин заявил, что примет решение о подписании закона о поправке к Конституции только после результатов голосования граждан.
RT на русском 11:11
Экономика

Илон Маск разбогател за час на 2,3 миллиарда долларов

Состояние американского предпринимателя Илона Маска за час увеличилось на 2,3 миллиарда долларов из-за повышения рыночной капитализации компании Tesla, сообщило издание Blooomberg.
РИА Новости 01:49
Общество

Собчак сняли с рейса во Внуково

Телеведущую Ксению Собчак сняли с рейса в аэропорту Внуково. Об этом в Telegram сообщает проект Mash.
Lenta.ru 10:34
Армия и оружие

Комплекс ПВО «Панцирь» получил на вооружение гиперзвуковую ракету

Зенитный ракетно-пушечный комплекс России «Панцирь-С» получил новейшую гиперзвуковую ракету.
Военное дело вчера в 01:18
Политика

Путин поправил главу Сарова, неверно процитировавшего Ильфа и Петрова

Президент России Владимир Путин поправил главу администрации города Сарова Алексея Голубева, который сделал ошибку при цитировании реплики из романа "Двенадцать стульев" Ильи Ильфа и Евгения Петрова, сообщает ТАСС.
РЕН ТВ 12:40
Общество

РЖД отменили приказ о прекращении грузового сообщения с Китаем

"Российские железные дороги" (РЖД) отменили приказ о прекращении с 31 января грузового сообщения с Китаем.
ТАСС 11:43
Общество

Минюст опубликовал проект нового КоАП

Минюст России опубликовал проект нового Кодекса об административных правонарушениях.
REGNUM 12:21
Политика

Помилованная Путиным израильтянка Иссахар вернулась в Израиль

Газета.Ru 13:14
Политика

Лукашенко заявил, что Белоруссия ведет войну за энергоресурсы

Белоруссия ведет войну за энергоресурсы, заявил президент республики Александр Лукашенко.
Газета.Ru 10:53
Происшествия

67 россиян находятся на борту заблокированного в Италии лайнера

На борту круизного лайнера Costa Crociere в порту Чивитавеккья, недалеко от Рима, оказались заблокированы около шести тысяч туристов, из которых 67 россиян, и порядка тысячи человек обслуживающего персонала - на судне проходит проверка на наличие коронавируса 2019-nCoV.
Газета.Ru 14:42
Гаджеты

Новый смартфон Realme C3 получит аккумулятор ёмкостью 5000 мАч

Батарея в недорогом смартфоне установлена на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 10 Вт. Realme C3 поступит в продажу под управлением Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой ColorOS 6.1, а в дальнейшем смартфон обновят до Android 10.
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Шоу-бизнес

Юлия Михалкова показала стройную фигуру в купальнике

На одном из снимков Михалкова позирует в темно-синем закрытом купальнике, бейсболке и круглых солнцезащитных очках.
ТВ Центр 28 января в 08:25
Армия и оружие

Почему оружие столетней давности используется в конфликтах новейшего времени

Максим, увязший в джунглях За пределами бывшего СССР пулеметы системы Максима активнее всего использовались в ходе Корейской войны 1950 – 1953 гг. и Вьетнамской войны 1964 – 1975 годов.
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Федор Смолов перешел в испанскую «Сельту»

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Овечкин обошел Айзермана в списке лучших снайперов НХЛ

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает движение вверх в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.
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В Индии ранее судимый мужчина захватил в заложники более 20 детей

В индийском штате Уттар-Прадеш ранее судимый мужчина захватил в заложники более 20 детей, передает РИА Новости со ссылкой на издание Hindustan Times.
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