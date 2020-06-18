Политика

ИзвестияИзвестияЛидеры ЕС договорились продлить антироссийские санкции

Лидеры стран ЕС договорились о продлении экономических санкций против России. Об этом рассказал источник в одной из делегаций в пятницу, 19 июня. Пакет санкций, который истекает 31 июля, решено продлить на полгода, сообщил он ТАСС.
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Лидеры ЕС договорились продлить антироссийские санкции

Известия08:39

Меркель недовольна темпами реализации Минских соглашений

Российская газета10:37

ЕС готов перейти к продлению экономических санкций против России

РИА Новости09:11

Евросоюз продлил санкции против России

Комсомольская правда09:03

Евросоюз продлил санкции против России

Piter.tv12:15

Меркель: ход реализации минских соглашений не позволяет отменить санкции против России

ТАСС09:38

Лидеры стран ЕС скорее всего одобрят продление антироссийских санкций

Новостной фронтвчера в 07:46
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Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым

RT на русском 08:40
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Общество

Собянин призвал сохранить удаленку на «месяц–другой»

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал работодателей сохранять удаленный режим работы. По его мнению, еще есть риски заражения коронавирусом.
Коммерсантъ 16:07
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала лицом спортивного бренда

Тульская медсестра Надежда Жукова, привлекшая внимание СМИ появлением на работе в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала лицом бренда спортивной одежды Zasport.
РИА Новости 08:51
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Наука

В Японии научились опылять растения с помощью мыльных пузырей

Инженерам из Японии Си Янгу и Эйджиро Мияко удалось разработать технологию, благодаря которой растения опыляются мыльными пузырями.
Evo-rus.com 04:41
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Гаджеты

Apple может переименовать iPhone и iOS

Как сообщает главный редактор ресурса XDA Developers Макс Вайнбах, бренд iPhone получит новое название - Apple iPhone.
Деловое.ТВ 06:16
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Путешествия

Более 3,5 тыс. гостиниц смогут принять туристов на Кубани с 21 июня

ТАСС 07:51
Футбол

Голкипер «Ростова» установил рекорд РПЛ

Голкипер "Ростова" Денис Попов установил рекорд Российской премьер-лиги (РПЛ). В матче против "Сочи" вратарь сделал 15 сейвов.
Газета.Ru 16:49
Гаджеты

Создан дистрибутив Linux, который загружается за треть секунды

Jiffy, компьютер, на котором Monolinux запускается за треть секунды 0,37 секунды включают в себя 1 мс, затрачиваемые на аппаратную инициализацию системы на чипе, 184 мс на выполнение кода ПЗУ, 86 мс на отработку загрузчика, плюс еще 62 мс нужны для запуска ядра Linux.
CNews 08:33
Игры

Выход Cyberpunk 2077 перенесли на ноябрь

Выход игры Cyberpunk 2077 снова перенесли и теперь на 19 ноября. Об этом заявили разработчики в официальном твиттере проекта.
The GEEK вчера в 16:39
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Технологии

Павел Дуров призвал пользователей игнорировать Apple и Google

Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров осудил политику корпораций Apple и Google.
РБК вчера в 08:09
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Политика

Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы

Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
Вести.Ru 14:07
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Политика

Глава Минфина США боится ослабить доллар санкциями

Американские санкции против России и других стран могут ударить по доллару как мировой валюте – этого боится министр финансов США Стивен Мнучин, написал в своей книге "Комната, где все произошло: мемуары из Белого дома" Джон Болтон, экс-советник главы государства Дональда Трампа по национальной безопасности.
Газета.Ru 15:49
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Общество

Росстат рассказал о показателях безработицы в мае

На учете в службах занятости, по данным Роструда, в мае было зарегистрировано в качестве безработного 2,1 млн человек, из них 1,9 млн получали пособие по безработице.
Российская газета 12:00
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Здоровье

Онколог назвал симптом, требующий срочного обращения к врачу

Академик РАН и главный онколог Минздрава России Андрей Каприн дал рекомендации по профилактике рака кожи при загаре, отметив, что образования на коже злокачественного характера занимают второе место по количеству случаев (среди других видов онкологии).
Российская газета 01:48
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Игры

Новости Bully 2: дата выхода на ПК и PS4

Rockstar Games известна не только благодаря игровым продуктам Red Dead и GTA, но и выходу Bully.
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Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
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Происшествия

В Петербурге от удара молнии погиб ребенок

В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
ТАСС вчера в 16:12
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Политика

Россия и Белоруссия договорились о взаимном признании виз

Договор о взаимном признании виз был подписан в ходе визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Минск в пятницу, 19 июня.
Lenta.ru 10:34
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Футбол

Ворскла — Днепр-1 2:0

В матче чемпионата Украины по футболу «Ворскла» играла с «Днепром-1». Полтавский клуб одержал победу со счетом 2:0.
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Наука

Разработана технология 3D-печати внутри тела человека

Evo-rus.com 17 июня в 11:59
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Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 13:41
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Происшествия

Экс-премьер Ингушетии стал фигурантом уголовного дела

В Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы правительства республики.
Российская газета вчера в 12:45
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Политика

Песков оценил возможность Польши создать угрозу для России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал в эфире Первого канала, в каком случае Польша может создать ситуацию, угрожающую России.
RT на русском 15:09
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Здоровье

На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля

Кабмин Украины продлил до 31 июля срок адаптивного карантина. Постановление правительства опубликовано на сайте украинского Минздрава.
Известия 12:42
Авто

В первой половине июня 18 марок изменили цены на автомобили

Очередную «волну» повышения цен на российском авторынке в начале лета подхватили 18 брендов, которые подняли их либо на весь модельный ряд, либо на некоторые модели по отдельности.
Автоновости дня вчера в 01:04
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Политика

Путин оценил работу по ликвидации разлива топлива в Норильске

RT на русском 07:40
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Авто

Кроссовер Geely Atlas Pro переделали в пикап

Новинка была создана на основе кроссовера Geely Atlas Pro, который в скором времени может появиться и в России.
Тарантас Ньюс 06:21
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Общество

Кадыров прокомментировал беспорядки с участием чеченцев в Дижоне

Власти Дижона не смогли навести порядок в городе и не отреагировали на избиение подростка — выходца из Чечни, что привело к беспорядкам, заявил глава республики Рамзан Кадыров.
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Происшествия

Против обвиняемого в убийстве ребёнка в Саратове возбудили новое дело

В отношении обвиняемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове осенью прошлого года возбуждено новое уголовное дело — о насилии.
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Финансы

Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета 06:35
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