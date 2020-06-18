Политика

ИзвестияИзвестияСовет ЕС продлил санкции против России еще на год

Совет Евросоюза (ЕС) в четверг, 18 июня, утвердил решение еще на год продлить санкции из-за Крыма. Об этом сообщил в своем Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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ЕС продлил крымский пакет санкций против России еще на год

ИА Крыминформ08:42

Запад - клевещет, Восток - предает: В Крыму ответили на продление санкций Евросоюза

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Евросоюз продлил на год санкции в отношении России по Крыму

ТАСС08:43

Поклонскую не удивили новые санкции ЕС против Крыма

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ЕС продлил на год санкции, введенные после присоединения Крыма к России

РИА Новости08:35

В Киеве сообщили о продлении «крымских санкций» Евросоюзом

РИА Новости Крым08:26

Совет ЕС продлил санкции против России еще на год

Известия06:53
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 15:09, Ашберн
Общество

В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий.
Коммерсантъ 06:40
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Футбол

«Ростов» может получить техническое поражение от «Сочи»

Из-за шести заболевших в составе "Ростова" коронавирусом игроков команда Валерия Карпина может получить техническое поражение от "Сочи".
Газета.Ru 13:17
Армия и оружие

В НАТО подтвердили инцидент между фрегатами Турции и Франции

Франция подозревала Турцию в перевозке оружия Правительству национального согласия Ливии на корабле Cirkin.
RuNews24.ru 13:33
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Общество

Задержан кандидат на пост президента Белоруссии Бабарико

В Белоруссии провели задержание претендента на пост главы государства, экс-главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико.
Газета.Ru 10:26
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Здоровье

В Москве умер ребёнок из-за новой болезни, вызванной коронавирусом

Evo-rus.com 03:30
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Общество

Глава СПЧ поддержал теорию о планах Гейтса чипировать людей

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев поддержал режиссера Никиту Михалкова, который ранее обвинил основателя Microsoft Билла Гейтса в попытках чипировать людей.
Московский Комсомолец вчера в 02:25
10
Политика

The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне

Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны").
Газета.Ru 14:10
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Гаджеты

Мировые продажи смарт-часов растут, несмотря на коронавирус

В свою очередь, пандемия коронавируса не стала причиной для падения продаж, тогда как в первом квартале объемы продаж умных часов увеличились на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Rusargument 03:51
Общество

Погибла актриса Галина Дашевская

В Подмосковье поезд насмерть сбил заслуженную артистку РФ Галину Дашевскую.
BFM.ru 11:08
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Кино

Появился небольшой тизер «Лиги справедливости» Зака Снайдера

В сети появился небольшой тизер «Лиги справедливости» Зака Снайдера, который представляет собой отрывок из фильма.
Игромания.ру 12:18
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Шоу-бизнес

Николай Цискаридзе рассказал о ребенке, который носит его отчество

Paparazzi.ru 02:03
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Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве

РБК 09:07
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Происшествия

Друг семьи Захарова рассказал о возможном повороте в деле Ефремова

В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот. Об этом сообщил друг семьи Сергея Захарова.
РИА Новости 09:01
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Происшествия

В Мурманске произошёл взрыв с последующим пожаром

Мурманск, 18 июня 2020, 21:34 — REGNUM Взрыв с последующим пожаром произошёл на территории складского помещения в Мурманске.
REGNUM 14:34
1
Политика

Путин показал журналистам свой секретный кабинет

Президент России Владимир Путин впервые показал журналистам свой «секретный» кабинет, который находится в первом корпусе Кремля.
Известия 14:20
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Происшествия

Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю

Министерство транспорта Японии заявило, что появившийся в небе на северо-востоке страны неизвестный объект шарообразной формы улетел к морю и сейчас его местонахождение неизвестно, сообщил телеканал NHK.
РИА Новости вчера в 22:24
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Футбол

Игнашевич официально стал главным тренером «Торпедо»

Сергей Игнашевич официально стал главным тренером московского футбольного клуба "Торпедо", сообщается на официальном сайте команды.
РИА Новости 12:21
Космос

На МКС обнаружили источник концентрации бензола

Ньюс-НН 07:01
42
Политика

Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия

Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости 10:33
5,5K
Экономика

В России могут ввести налог для богатых

В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости вчера в 13:44
4,9K
Футбол

Вратарь «Астон Виллы» вошел с мячом в ворота, но судья не засчитал гол

Metaratings вчера в 14:53
1
Общество

Утром 21 июня жители Дона смогут наблюдать солнечное затмение

Don24 03:24
2
Общество

Во Владимирской области сняли ограничения по продаже алкоголя

С сегодняшнего дня в регионе снят запрет на продажу алкоголя после семи вечера. Постановление № 228 признано утратившим силу.
ГТРК Владимир 13:21
3
Общество

ФСБ опровергла участие в мероприятиях в захваченном монастыре

РБК вчера в 11:32
3,9K
Происшествия

Актера Михаила Ефремова привезли на очередной допрос в полицию

Москва, 17 июня 2020, 15:29 — REGNUM На очередной допрос в ГСУ ГУ МВД Москвы доставили российского актера Михаила Ефремова, который 8 июня стал виновником смертельного ДТП в Москве.
REGNUM вчера в 08:29
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Шоу-бизнес

Илон Маск устраивал оргии с Эмбер Херд и Карой Делевинь

Актриса Эмбер Херд занималась групповым сексом с предпринимателем Илоном Маском и моделью Карой Делевинь.
Народные новости 04:35
8
Происшествия

Заместителя главы Ульяновска Сычева отправили в СИЗО

Сычев проведет в СИЗО не более двух суток. За этот срок для него изберут меру пресечения.
Первый ульяновский портал вчера в 04:38
4
Экономика

Новую прибавку к пенсии получат три категории россиян с 1 августа

Сразу несколько категорий российских пенсионеров получат прибавку к пенсии после 1 августа.
Народные новости 09:00
1
Политика

США вводят новые санкции против Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон вводит новые санкции рамках «Закона Цезаря» (CAESAR Syria Civilian Protection Act), сообщает ТАСС.
Международная жизнь вчера в 09:52
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Политика

Сербия не примет решение по Косово без одобрения России

«Любое окончательное решение проблемы Косово потребует одобрения Российской Федерации как на уровне Совета Безопасности ООН, так и с точки зрения партнера, который всегда поддерживал Сербию»,— сказал господин Вучич на совместной пресс-конференции с господином Лавровым в Белграде.
Коммерсантъ 07:48
9
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