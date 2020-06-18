Совет Евросоюза (ЕС) в четверг, 18 июня, утвердил решение еще на год продлить санкции из-за Крыма. Об этом сообщил в своем Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Совет ЕС продлил санкции против России еще на год

Общество В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий. 440

Футбол «Ростов» может получить техническое поражение от «Сочи» Из-за шести заболевших в составе "Ростова" коронавирусом игроков команда Валерия Карпина может получить техническое поражение от "Сочи".

Общество Глава СПЧ поддержал теорию о планах Гейтса чипировать людей Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев поддержал режиссера Никиту Михалкова, который ранее обвинил основателя Microsoft Билла Гейтса в попытках чипировать людей. 10

Политика The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны"). 484

Гаджеты Мировые продажи смарт-часов растут, несмотря на коронавирус В свою очередь, пандемия коронавируса не стала причиной для падения продаж, тогда как в первом квартале объемы продаж умных часов увеличились на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общество Погибла актриса Галина Дашевская В Подмосковье поезд насмерть сбил заслуженную артистку РФ Галину Дашевскую. 41

Происшествия В Мурманске произошёл взрыв с последующим пожаром Мурманск, 18 июня 2020, 21:34 — REGNUM Взрыв с последующим пожаром произошёл на территории складского помещения в Мурманске. 1

Политика Путин показал журналистам свой секретный кабинет Президент России Владимир Путин впервые показал журналистам свой «секретный» кабинет, который находится в первом корпусе Кремля. 37

Происшествия Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю Министерство транспорта Японии заявило, что появившийся в небе на северо-востоке страны неизвестный объект шарообразной формы улетел к морю и сейчас его местонахождение неизвестно, сообщил телеканал NHK. 15

Футбол Игнашевич официально стал главным тренером «Торпедо» Сергей Игнашевич официально стал главным тренером московского футбольного клуба "Торпедо", сообщается на официальном сайте команды.

Общество Во Владимирской области сняли ограничения по продаже алкоголя С сегодняшнего дня в регионе снят запрет на продажу алкоголя после семи вечера. Постановление № 228 признано утратившим силу. 3

Происшествия Актера Михаила Ефремова привезли на очередной допрос в полицию Москва, 17 июня 2020, 15:29 — REGNUM На очередной допрос в ГСУ ГУ МВД Москвы доставили российского актера Михаила Ефремова, который 8 июня стал виновником смертельного ДТП в Москве. 393

Происшествия Заместителя главы Ульяновска Сычева отправили в СИЗО Сычев проведет в СИЗО не более двух суток. За этот срок для него изберут меру пресечения. 4

Политика США вводят новые санкции против Сирии Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон вводит новые санкции рамках «Закона Цезаря» (CAESAR Syria Civilian Protection Act), сообщает ТАСС. 528