Евросоюз на год, до 23 июня 2021 года, продлил санкции, введенные в связи с присоединением Крыма к России. Об этом сообщается в заявлении Совета ЕС.

Евросоюз продлил на год санкции против России

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