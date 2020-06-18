Политика
КоммерсантъЕвросоюз продлил на год санкции против России
Евросоюз на год, до 23 июня 2021 года, продлил санкции, введенные в связи с присоединением Крыма к России. Об этом сообщается в заявлении Совета ЕС.
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Политика
Сталин не опозорил себя встречей с Гитлером, заявил Путин
Генералиссимус Советского Союза Иосиф Сталин, в отличие от многих других европейских лидеров, не встречался с Адольфом Гитлером, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 15:32
Политика
Путин рассказал про звонки внуков в Кремль
Внуки президента звонят ему в Кремль.
Российская газета 07:35
Политика
Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев
Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев.
Коммерсантъ 15:54
Авто
Стоит ли покупать полноприводный кроссовер после 150 тысяч пробега
Именно поэтому водители порой задумываются, нужно ли приобретать такой автомобиль, особенно при условии, что его пробег достигает 150 тысяч километров.
Car.ru вчера в 04:07
Наука
Надежный метод квантовой коммуникации был предложен учеными
Уникальный метод квантовой коммуникации, который был предложен исследователями, связан с запутыванием фотонов.
Rusargument 16:28
Происшествия
ФСБ: сотрудников не было в Среднеуральском монастыре
Вести.Ru вчера в 11:21
Общество
В Москве умерли еще 48 пациентов с коронавирусом
РИА Новости 16:28
Политика
Путин впервые огласил потери Красной Армии под Ржевом
Президент России Владимир Путин в своей статье для The National Interest огласил потери Красной Армии в боях под Ржевом.
Газета.Ru 16:19
Экономика
Отечественные смартфоны убирают с полок
Доля отечественных брендов мобильных телефонов в сегменте дороже 2 тыс. руб. в поставках в Россию в первом квартале снизилась до 4% с 16% годом ранее, следует из отчета аналитического центра GS Group (есть у "Ъ").
Коммерсантъ вчера в 18:57
Политика
Президент Азербайджана не приедет в Москву на парад Победы
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 президент Азербайджана Ильхам Алиев не сможет приехать в Россию на военный парад на Красной площади в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Коммерсантъ 11:30
Футбол
Президент Ла Лиги: «Уход Роналду почти не повлиял на чемпионат, уход Месси мы заметим»
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас считает, что переход Криштиану Роналду из мадридского "Реала" в "Ювентус" практически не оказал влияния на чемпионат Испании.
Bobsoccer 04:56
Наука
Загадочная окаменелость из Антарктиды оказалась яйцом морского ящера
Специалисты провели анализ, в результате которого удалось установить, что это яйцо с мягкой скорлупой, крупнейшее из когда-либо обнаруженных.
Evo-rus.com 11:00
Космос
Южно-Атлантическая магнитная аномалия: ослабление магнитного поля Земли пока мешает спутникам, но может предвещать будущий переворот полюсов
Ослабление магнитного поля в границах Южной Атлантической аномалии приводит к тому, что эта область становится более уязвимой для космических лучей.
XXII век 04:37
Футбол
Гендиректор «Сочи» оправдался за отказ переносить матч с «Ростовом»
В "Ростове" предложили перенести матч на другую дату, однако в "Сочи" заявили об отказе идти навстречу сопернику.
Газета.Ru 13:54
Общество
Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram
«По согласованию с Генеральной прокуратурой России Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram», — говорится в сообщении Роскомнадзора.
RT на русском 15:28
Здоровье
Пять симптомов рака кишечника перечислил онколог
Врач-онколог Иван Карасев заявил в своем Instagram, что признаками недуга являются кровь в стуле, боли в районе пупка, диарея, запоры, вздутие живота, рвота и тошнота.
Live24 05:10
Общество
Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября
По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия вчера в 14:01
Гаджеты
Apple может переименовать iOS обратно в iPhone OS
Позднее информацию о грядущем переименовании подтвердил и Макс Вайнбах из XDA Developers, который сообщил, что получил письмо, в котором говорится, что Apple переименует iOS в iPhone OS.
TechFusion 16:33
Общество
В Петербурге за два часа выпала половина месячной нормы осадков
Мощный грозовой фронт накрыл Санкт-Петербург в четверг вечером, в городе за два часа выпало 23,5 мм осадков при расчетной июньской норме 59,6 мм, сообщается на сайте городского Водоканала.
Интерфакс 15:54
Здоровье
Спрос на частные медицинские услуги в Петербурге упал на 90%
Количество обращений в частные клиники во время пандемии коронавируса в Петербурге упало на 90%, сообщил Александр Солонин, генеральный директор СРО "Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга".
DP.RU 05:26
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
Кино
Скончался актер и режиссер Олег Борецкий
Олег Борецкий ушел из жизни на 57-м году жизни.
Evo-rus.com 09:11
Происшествия
Шесть человек погибли при аварии в Мордовии
В результате столкновения оба автомобиля загорелись. По предварительным данным, погибли шесть человек.
РБК вчера в 23:38
Транспорт
Таксистов в Москве обязали дезинфицировать машину после каждого заказа
Согласно документу, перевозчики должны проводить дезинфекцию машин, на которых перевозят пассажиров, после каждого выполненного заказа.
RT на русском 11:34
Общество
На Красной площади пройдет первая ночная репетиция парада Победы
Первая ночная репетиция парада Победы, который состоится 24 июня в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в среду на Красной площади в Москве.
РИА Новости 16 июня в 18:30