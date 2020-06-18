Политика
Газета.RuЕС продлил санкции против Крыма
В документе ЕС отмечается, что экономические ограничения продлеваются до 23 июня 2021 года. Глава МИД Украины уже выразил благодарность по этому поводу и призвал к усилению санкционного давления. Евросоюз продлил антироссийские санкции из-за вступления полуострова Крым в состав России в 2014 году.
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Общество
Адвокат Ефремова рассказал о переговорах по компенсации
Брат Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, готов встретиться для обсуждения компенсации, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» адвокат актера Эльман Пашаев.
Smolnarod.ru вчера в 06:52
Общество
В Белоруссии задержали претендента на пост главы страны Бабарико
Правоохранительные органы задержали претендента на пост президента Белоруссии банкира Виктора Бабарико.
RT на русском 10:29
Происшествия
Рабочий погиб при обрушении перехода на комбинате в Ивановской области
В 11:10 в оперативные службы МЧС поступило сообщение о обрушении перехода между двумя зданиями хлопчатобумажного комбината в Тейкове.
Интерфакс 07:50
Общество
В госпитале Минобороны провели первые испытания вакцины от COVID-19
Опытная вакцина против коронавирусной инфекции была введена первым 18 добровольцам в военном госпитале имени Бурденко.
Известия 06:41
Политика
Собянин вслед за Песковым заявил об отсутствии олигархов в России
Мэр Москвы Сергей Собянин вслед за пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым заявил об отсутствии олигархов в России.
Lenta.ru 09:41
Единоборства
Плющенко заявил, что готов выйти на ринг с Навальным
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что готов отстаивать честь своей семьи на ринге после критики за политический ролик.
Нева Спорт вчера в 16:28
Здоровье
Почти половина россиян назвала антибиотики средством от вирусов
Большая часть россиян (62%) знает, что антибиотики используют против бактерий.
Известия 13:15
Общество
ФСБ открестилась от визита в захваченный казаками женский монастырь
Сотрудники управления ФСБ по Свердловской области не приезжали с проверкой в Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием (Николай Романов), которого запретили в служении за отрицание коронавируса.
Lenta.ru 05:08
Кино
Кирилл Серебренников снимет сериал об Андрее Тарковском
Серебренников выступает режиссером и сценаристом проекта. Сроки выхода сериала пока неизвестны.
Эхо Москвы вчера в 09:31
Политика
На Порошенко завели дело о разжигании межрелигиозной розни
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что на него завели еще одно уголовное дело — о разжигании межрелигиозной розни при создании Православной церкви Украины (ПЦУ).
Lenta.ru 08:45
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова приезжала в Астрахань на суд
Сегодня многие местные паблики сообщали, что астраханцы в разных точках города видели Анастасию Воловчкову.
SM News 11:35
Футбол
Карпин: «Победитель конкурса „Фейр-плэй года“ в РПЛ уже определён»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на заявление «Сочи». Сочинцы не готовы к переносу игры на более поздний срок.
Евро-футбол.ру 13:27
Политика
Верховный суд объяснил отказ принять иск о голосовании по Конституции
17 июня стало известно, что Верховный суд зарегистрировал иск, который оспаривает указ о проведении 1 июля соответствующего голосования.
RT на русском 12:03
Политика
Трамп обвинил Болтона в нарушении закона из-за его мемуаров
Президент США Дональд Трамп заявил, что его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон раскрыл в своей книге секретную информацию и нарушил закон.
Коммерсантъ 00:40
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
Шоу-бизнес
Максима Галкина поздравили с днем рождения друзья и коллеги
Российскому артисту эстрады и телеведущему исполнилось 44 года.
РИА Новости 11:10
Политика
Суд запретил Трампу депортировать 800 тысяч мигрантов
Верховный суд США запретил американскому президенту Дональду Трампу и его администрации отменить программу DACA, защищающую от депортации 800 тыс. мигрантов, сообщается на сайте суда.
Газета.Ru 11:28
Политика
Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках
Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
Экономика
Введение прогрессивной шкалы НДФЛ поддержали все думские фракции
Идею ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц поддержали все фракции Госдумы.
Интерфакс 04:30
Общество
Новогодние каникулы в России предложили сократить до 4 дней
Отмечается, что производственный календарь на 2020 год предусматривает 247 рабочих и 118 выходных дней с учетом всех праздников.
Город55.ру 16 июня в 08:21
Армия и оружие
На границе Индии и Китая военные устроили многочасовой рукопашный бой
Рукопашный бой между военнослужащими произошел на границе Индии и Китая. Как сообщает The Guardian, схватка продлилась несколько часов.
iReactor 10:28
Общество
Полиция пришла минувшей ночью в редакцию телеканала «Дождь»
Четверо мужчин в штатском, представившиеся полицейскими, нагрянули в редакцию «Дождя» в полпервого ночи и потребовали, чтобы корреспондент Антон Баев проехал с ними.
Эхо Москвы 07:04
Общество
Актриса Галина Дашевская погибла под колесами поезда в Подмосковье
О смерти Дашевской под колесами поезда сообщает и РЕН ТВ.
РБК 11:59
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости 16 июня в 02:26
Общество
Telegram-каналы прокомментировали разблокировку мессенджера
«Блокировка [Telegram в России] самым существенным образом повлияла на жизнь тех, кто эту блокировку пытался осуществлять, а точнее осваивать на этом представлении бюджеты», — иронизирует Александр Горбунов, автор Telegram-канала «Сталингулаг» (входит в топ-5 самых популярных в России, по версии «Медиалогии», за май 2020-го).
РБК 10:53