Политика

News.ruNews.ruСовет ЕС утвердил сделку о Brexit

Совет ЕС завершил процесс ратификации сделки, в которой были описаны условия выхода Великобритании из состава сообщества. Ведомство опубликовало официальное заявление, в котором говорится, что сделка окончательно завершена. Соединённое Королевство сможет 31 января в полночь покинуть Евросоюз.
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

ЕС отпустил Британию на свободу

Коммерсантъ17:54

Совет ЕС согласовал условия Brexit

Известия08:10

Великобритания завтра в полночь покинет Евросоюз

Эхо Москвы15:01

Улица с левосторонним движением

Российская газета16:05

ЕС окончательно утвердил сделку о Brexit — Британия сможет 31 января покинуть Евросоюз

Реальное время08:04

ЕС окончательно утвердил сделку о Brexit

ТАСС07:43

Совет ЕС одобрил договор об условиях Brexit, сообщил источник

РИА Новости07:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 18:28, Ашберн
Теннис

Джокович: уважаю Федерера за то, что он вышел на матч

Чемпионат 06:36
Общество

Бизнесмена Бориса Минца объявили в международный розыск

«Следствие просит заочно арестовать сыновей Минца — Александра и Дмитрия», — добавила представитель суда.
REGNUM 08:10
Политика

МИД ответил на слова Эрдогана о невыполнении обязательств по Сирии

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Россия в настоящий момент не выполняет свои обязательства по соглашениям об урегулировании в сирийском Идлибе, достигнутым в Астане и Сочи.
РИА Новости 10:05
Здоровье

Юрист: Скоро онкопациенты по всей стране могут остаться без инвалидности

С начала 2020 года вступил в силу приказ № 585н Минтруда, меняющий критерии установления инвалидности («О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы»).
Доктор Питер 01:44
Общество

Возмущенную Ксению Собчак высадили из самолета во Внукове

Вести.Ru 11:32
Наука

Искусственный интеллект определил наиболее оригинального композитора

Искусственный интеллект определил наиболее оригинального композитора в мировом искусстве.
Vevby.ru 12:04
Хоккей

Овечкин опередил Айзермана по заброшенным шайбам в НХЛ

Российская газета вчера в 22:42
Политика

Путин предложил ужесточить наказание за оскорбление

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос усиления ответственности за оскорбления - такое решение он принял по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), сообщается на официальном сайте Кремля.
Газета.Ru 10:46
Футбол

Бруну Фернандеш официально стал игроком «Манчестер Юнайтед»

Переход полузащитника Бруну Фернандеша из лиссабонского «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» официально завершён.
News.ru 13:56
Происшествия

Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян

Известия 15:50
Общество

В Москве не подтвердили сообщения о первом заболевшем коронавирусом

В секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой не подтвердили данные о первом заболевшем коронавирусом в Москве.
РИА Новости 16:06
Происшествия

Mash: китайские туристы вызвали скорую в отель «Four Seasons» в Москве

Группа туристов из Китая вызвала врачей в отель "Four Seasons", расположенный в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 16:59
Общество

Экономический форум в Сочи могут отменить из-за коронавируса

Российский инвестиционный форум в Сочи проводится с 2002 года.
Коммерсантъ 09:30
Происшествия

В Харькове днем произошла массовая стычка с перестрелками и взрывом

30 января, около 13:30 в Харькове произошла перестрелка. Очевидцы рассказали о том, что слышали выстрелы и взрыв гранаты.
ИА Новороссия 11:45
Кино

Главным героем анимационного фильма по «Ведьмаку» станет Весемир

REGNUM 03:17
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Эссен» зашёл в порт Кипра для пополнения запасов

Фрегат «Адмирал Эссен» зашёл в кипрский порт Лимасол, заявил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулёв.
RT на русском 13:37
Финансы

Рубль продолжает падать к доллару и евро

В начале торговой сессии рубль показал снижение к доллару и евро на фоне продолжающейся коронавирусной опасности, гласят данные Мосбиржи.
Газета.Ru 02:17
Общество

Подаренный керченским блокадникам хлеб оказался пирогом с мясом

Lenta.ru 05:12
Общество

Занятия первой смены отменены в южно-сахалинских школах

Сахалин.Инфо 15:07
Энергетика

Белоруссия объявила о повышении тарифа на транзит российской нефти

С 1 февраля тариф на транзит нефти по территории Белоруссии вырастет на 6,6%. Об этом сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович, передает РИА Новости.
BFM.ru 10:51
Здоровье

Власти Китая выявили зараженных коронавирусом во всех регионах страны

Случаи заражения коронавирусом 2019-nCoV выявлены во всех регионах Китая, 30 января сообщили в Национальном комитете по делам здравоохранения КНР.
Красная весна 00:36
Общество

ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной международной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.
Ведомости 15:01
Футбол

«Барселона» разгромила «Леганес» в Кубке Испании

ГЛАС.RU 17:58
Здоровье

Минздрав назвал препараты для лечения коронавируса

Минздрав в четверг, 30 декабря, опубликовал временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции 2019-nCoV.
Фармацевтический вестник 10:49
Киберспорт

Вышла игра Warcraft III: Reforged

Игра Warcraft III: Reforged стала доступна для скачивания, официальный релиз ремастера легендарной стратегии состоялся в ночь на 29 января.
Sibnet Новости 28 января в 18:27
Авто

Bosch считает, что производство автомобилей достигло пика

Мировая автомобильная индустрия, возможно, уже достигла своего пика в плане производства — это то, о чем заявляет одна из ведущих мировых инженерных и технологических компаний Bosch в лице своего генерального директора Волькмара Деннера.
SpeedMe 04:39
Наука

В США выпустили в природу генетически модифицированных бабочек

Национальное Аграрное Агентство вчера в 23:55
Экономика

РЖД ожидают роста погрузки в 2020 году на уровне 2,9%

"Российские железные дороги" прогнозируют рост погрузки в 2020 году на уровне 2,9%, несмотря на ощутимо низкие показатели в январе.
ТАСС 17:42
Политика

Оливер Стоун назвал США «силой зла»

Американский режиссёр Оливер Стоун в интервью ведущему RT и экс-президенту Эквадора Рафаэлю Корреа заявил, что Соединённые Штаты стали для простых людей «силой зла».
RT на русском 12:39
Экономика

Владелец Lipton задумался о продаже чайного бизнеса

Финансовый директор Unilever Грэм Питкетли заявил американской газете The Wall Street Journal, что после проверки руководство компании может принять решение о продаже части или всего чайного бизнеса, также рассматривается вариант уступки доли или выделения чайных активов в отдельную структуру.
Ведомости 13:11
Как работают Яндекс.Новости?
Выход Британии из ЕвросоюзаБольше новостей по теме
Главное