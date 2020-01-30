Политика

News.ruNews.ruСовет ЕС утвердил сделку о Brexit

Совет ЕС завершил процесс ратификации сделки, в которой были описаны условия выхода Великобритании из состава сообщества. Ведомство опубликовало официальное заявление, в котором говорится, что сделка окончательно завершена. Соединённое Королевство сможет 31 января в полночь покинуть Евросоюз.
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Совет ЕС окончательно утвердил соглашение о Brexit

РБК09:03

ЕС окончательно утвердил сделку о Brexit

ТАСС07:43

Совет ЕС согласовал условия Brexit

Известия08:10

ЕС окончательно утвердил сделку о Brexit

Москва 2408:09

ЕС окончательно утвердил сделку о Brexit — Британия сможет 31 января покинуть Евросоюз

Реальное время08:04

Совет ЕС утвердил соглашение об условиях «Брексита»

Коммерсантъ08:13

Совет ЕС одобрил договор об условиях Brexit, сообщил источник

РИА Новости07:39
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Ракетный комплекс «Бал» поступил на вооружение Каспийской флотилии

REGNUM 03:59
Происшествия

Почти 70 россиян находятся на борту заблокированного в Италии лайнера

На борту круизного лайнера Costa Smeralda, заблокированного в порту итальянского города Чивитавеккья из-за заболевания туристки из Макао, находятся 67 россиян, сообщили в дипмиссии.
РИА Новости 09:10
Шоу-бизнес

Аршавин выселяет бывшую жену и дочь из квартиры мамы

Как следует из опубликованного документа, ей и ее дочери от спортсмена Есении предписано покинуть квартиру в Санкт-Петербурге, принадлежащую матери бывшего супруга.
Московский Комсомолец вчера в 13:20
Политика

Названа зарплата Медведева в Совбезе

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий ежемесячную зарплату зампредседателя Совбеза РФ в размере чуть более 618 тысяч рублей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 09:38
Политика

Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии

Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева после череды скандалов «в связи с утратой доверия».
Известия вчера в 23:44
Политика

МИД Пакистана отреагировал на предложенную «сделку века» Трампа

С призывом к сохранению территории Палестины в границах 1967 года выступил МИД Пакистана, давая свой комментарий по поводу «сделки века» администрации президента США Дональда Трампа.
REGNUM 00:54
Происшествия

Убитый в Волгограде подросток оказался актером из «Ералаша»

16-летний студент из Волгограда, получивший смертельное ранение в драке, оказался актером из детского киножурнала "Ералаш".
Российская газета 10:15
Происшествия

СК завел дело об истязании против отца, бросившего детей в Шереметьево

Житель Дальнего Востока, оставивший сыновей в "Шереметьево", регулярно избивал жену и детей, возбуждено уголовное дело об истязании, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 08:53
Политика

КПРФ предложит поправку в Конституцию о выборах сенаторов

Фракция КПРФ намерена предложить поправку в Конституцию РФ, которая предусматривает проведение выборов членов Совета Федерации, заявил первый зампред комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, член рабочей группы по изменению основного закона Юрий Афонин.
РИА Новости 08:31
Общество

Экономический форум в Сочи могут отменить из-за коронавируса

Российский инвестиционный форум в Сочи проводится с 2002 года.
Коммерсантъ 09:30
Религия

В РПЦ опровергли запрет патриарха высшему духовенству отпевать Чаплина

Lenta.ru 09:57
Происшествия

Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь

Российская газета вчера в 11:55
Политика

Путин помиловал осужденную в России израильтянку Нааму Иссахар

Ведомости вчера в 12:01
Происшествия

Побег осужденного из здания новокузнецкого суда попал на видео

Момент побега осужденного из здания суда в Новокузнецке зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Комсомольская правда - Кемерово 05:49
Армия и оружие

В ЛНР при обстреле пострадали два человека

В населенном пункте Голубовское самопровозглашенной Луганской Народной Республики снова неспокойно: при обстреле украинскими силовиками пострадали два человека.
Новости РуФокс 09:57
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко отмечают годовщину венчания

Футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко празднуют годовщину своего венчания.
Дни24 вчера в 07:56
Происшествия

Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

Морские археологи нашли судно SS Cotopaxi, пропавшее в Бермудском треугольнике почти сто лет назад. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Газета.Ru 02:28
Общество

В Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги с мясом, а не хлеб

Как пояснила пресс-секретарь горсовета Диана Ушакова, ветеранам дарили не обычный хлеб, а караимские пироги.
РИА Новости 05:24
Футбол

«Спартак» официально представил Соболева

Газета.Ru 07:25
Политика

МИД ответил на слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой

Слова президента Украины Владимира Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой войны переходят всякие границы, заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
РИА Новости 09:26
Общество

McDonald’s отменил акцию с бургерами по 3 руб. из-за коронавируса

Акция, приуроченная к 30-летнему юбилею компании в России, должна была состояться в пятницу, 31 января, в первом заведении McDonald’s, открытом в Москве в 1990 году по адресу: ул. Большая Бронная, 29.
РБК 07:12
Происшествия

Кассир московского супермаркета одним ударом убил покупателя

Посетитель московского "Дикси" скончался после стычки с сотрудником супермаркета, который заподозрил 38-летнего мужчину в краже.
Вести.Ru 04:31
Общество

В России разрешили охотиться с луком и арбалетом

Сегодня, 30 января, вступили в силу поправки к закону «Об оружии», разрешающие охотиться с луком и арбалетом.
Коммерсантъ 01:17
Здоровье

Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса

Российский Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса, которые обычно используются для борьбы с ВИЧ, гепатитом С и рассеянным склерозом.
Lenta.ru 04:24
Общество

Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
RT на русском 03:45
Политика

Оператор железнодорожных перевозок в Крым оценил новые санкции США

Оператор пассажирских железнодорожных перевозок в Крым компания "ГрандСервисЭкспресс" не испытает на себе влияния новых санкций США, поскольку ее деятельность не ведется за границами России.
Российская газета вчера в 23:56
Музыка

Россия выступит в первом полуфинале Евровидения-2020

Представитель России на Евровидении-2020 выступит в первом полуфинале конкурса.
РИА Новости 28 января в 13:53
Общество

Россия частично закрывает границу с Китаем

С 31 января движение через КПП на отдельных участках российско-китайской границы из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV закрыты.
Вести.Ru 06:50
Происшествия

Избившего пассажирку водителя уволили из такси в Нижнем Новгороде

КП - Нижний Новгород 09:48
Происшествия

В Москве экстренно сел самолет из-за угрожавшей взрывом пассажирки

РИА Новости 07:56
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