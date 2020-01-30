Политика
News.ruСовет ЕС утвердил сделку о Brexit
Совет ЕС завершил процесс ратификации сделки, в которой были описаны условия выхода Великобритании из состава сообщества. Ведомство опубликовало официальное заявление, в котором говорится, что сделка окончательно завершена. Соединённое Королевство сможет 31 января в полночь покинуть Евросоюз.
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Происшествия
Почти 70 россиян находятся на борту заблокированного в Италии лайнера
На борту круизного лайнера Costa Smeralda, заблокированного в порту итальянского города Чивитавеккья из-за заболевания туристки из Макао, находятся 67 россиян, сообщили в дипмиссии.
Шоу-бизнес
Аршавин выселяет бывшую жену и дочь из квартиры мамы
Как следует из опубликованного документа, ей и ее дочери от спортсмена Есении предписано покинуть квартиру в Санкт-Петербурге, принадлежащую матери бывшего супруга.
Политика
Названа зарплата Медведева в Совбезе
Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий ежемесячную зарплату зампредседателя Совбеза РФ в размере чуть более 618 тысяч рублей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Политика
Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии
Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева после череды скандалов «в связи с утратой доверия».
Политика
МИД Пакистана отреагировал на предложенную «сделку века» Трампа
С призывом к сохранению территории Палестины в границах 1967 года выступил МИД Пакистана, давая свой комментарий по поводу «сделки века» администрации президента США Дональда Трампа.
Происшествия
Убитый в Волгограде подросток оказался актером из «Ералаша»
16-летний студент из Волгограда, получивший смертельное ранение в драке, оказался актером из детского киножурнала "Ералаш".
Происшествия
СК завел дело об истязании против отца, бросившего детей в Шереметьево
Житель Дальнего Востока, оставивший сыновей в "Шереметьево", регулярно избивал жену и детей, возбуждено уголовное дело об истязании, сообщается на сайте СК РФ.
Политика
КПРФ предложит поправку в Конституцию о выборах сенаторов
Фракция КПРФ намерена предложить поправку в Конституцию РФ, которая предусматривает проведение выборов членов Совета Федерации, заявил первый зампред комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, член рабочей группы по изменению основного закона Юрий Афонин.
Общество
Экономический форум в Сочи могут отменить из-за коронавируса
Российский инвестиционный форум в Сочи проводится с 2002 года.
Происшествия
Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь
Политика
Путин помиловал осужденную в России израильтянку Нааму Иссахар
Происшествия
Побег осужденного из здания новокузнецкого суда попал на видео
Момент побега осужденного из здания суда в Новокузнецке зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Армия и оружие
В ЛНР при обстреле пострадали два человека
В населенном пункте Голубовское самопровозглашенной Луганской Народной Республики снова неспокойно: при обстреле украинскими силовиками пострадали два человека.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко отмечают годовщину венчания
Футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко празднуют годовщину своего венчания.
Происшествия
Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль
Морские археологи нашли судно SS Cotopaxi, пропавшее в Бермудском треугольнике почти сто лет назад. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Общество
В Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги с мясом, а не хлеб
Как пояснила пресс-секретарь горсовета Диана Ушакова, ветеранам дарили не обычный хлеб, а караимские пироги.
Футбол
«Спартак» официально представил Соболева
Политика
МИД ответил на слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой
Слова президента Украины Владимира Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой войны переходят всякие границы, заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Общество
McDonald’s отменил акцию с бургерами по 3 руб. из-за коронавируса
Акция, приуроченная к 30-летнему юбилею компании в России, должна была состояться в пятницу, 31 января, в первом заведении McDonald’s, открытом в Москве в 1990 году по адресу: ул. Большая Бронная, 29.
Происшествия
Кассир московского супермаркета одним ударом убил покупателя
Посетитель московского "Дикси" скончался после стычки с сотрудником супермаркета, который заподозрил 38-летнего мужчину в краже.
Общество
В России разрешили охотиться с луком и арбалетом
Сегодня, 30 января, вступили в силу поправки к закону «Об оружии», разрешающие охотиться с луком и арбалетом.
Здоровье
Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса
Российский Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса, которые обычно используются для борьбы с ВИЧ, гепатитом С и рассеянным склерозом.
Общество
Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
Политика
Оператор железнодорожных перевозок в Крым оценил новые санкции США
Оператор пассажирских железнодорожных перевозок в Крым компания "ГрандСервисЭкспресс" не испытает на себе влияния новых санкций США, поскольку ее деятельность не ведется за границами России.
Музыка
Россия выступит в первом полуфинале Евровидения-2020
Представитель России на Евровидении-2020 выступит в первом полуфинале конкурса.
Общество
Россия частично закрывает границу с Китаем
С 31 января движение через КПП на отдельных участках российско-китайской границы из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV закрыты.
Происшествия