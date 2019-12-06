Политика

Военное делоВоенное делоВ Совете Европы решили не отказываться от России из-за Крыма

В пятницу Венецианская комиссия Совета Европы сделала заявление, в котором указала на то, что ПАСЕ не обязана отказывать в полномочиях российской делегации из-за участия жителей Крыма в парламентских выборах.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Слуцкий: антироссийские силы в ПАСЕ вряд ли перестанут оспаривать полномочия России

ТАСС10:39

Комиссия СЕ: вопрос Крыма не должен влиять на полномочия делегации РФ

РИА Новости06:59

Вопрос Крыма не будет влиять на полномочия делегации России в ПАСЕ

РИА Новости Крым09:13

Комиссия СЕ постановила не отказывать в полномочиях делегации РФ в ПАСЕ

Известия09:30

Совет Европы решил не отказываться от России из-за Крыма

Lenta.ru10:16

ПАСЕ отказалась изгонять Россию из-за Крыма

Национальная служба новостей11:26

ПАСЕ не будет отказывать в полномочиях российской делегации из-за Крыма

ФАН08:24
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 11:33, Ашберн
Происшествия

СК прекратил уголовное дело в отношении Сергея Фомина

Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве - Сергея Фомина.
ТАСС 06:58
Общество

Раймонд Паулс считает российскую публику навязчивой

Латвийский композитор Раймонд Паулс заявил, что российская публика показалась ему навязчивой.
Газета.Ru 01:16
Армия и оружие

Турция заявила, что способна возобновить военную операцию в Сирии

Турция может возобновить военную операцию в Сирии "Источник мира", если соглашения с Россией и США не будут выполняться, передает РИА Новости.
Радио Sputnik 10:39
Общество

Минобороны провело эксперимент в космосе

В рамках испытаний новой космической техники проводимых министерством обороны РФ от космической платформы отделен малый космический аппарат.
Российская газета 09:17
Музыка

Оправданная жестокость: Билли Айлиш выпустила клип на композицию Xanny

Телепрограмма 07:01
Происшествия

Машина сбила женщину с двумя детьми в Зеленограде

Вести.Ru вчера в 11:59
Происшествия

В Липецке школьник упал с балкона 16-го этажа

В Липецке устанавливаются обстоятельства смерти 12-летнего школьника, упавшего с 16-го этажа дома на улице Зои Космодемьянской.
REGNUM 10:33
Экономика

Медведев оценил рост экономики России

Максимальный рост ВВП России по итогам 2019 года составит от 1,3 до 1,5 процента.
Lenta.ru вчера в 04:13
Политика

В Совфеде прокомментировали слова президента Польши о России и НАТО

Сенатор Владимир Джабаров заявил, что слова президента Польши Анджея Дуды отражают позицию США по отношению к России.
РИА Новости 04 декабря в 15:25
Политика

Эксперты Совета Европы раскритиковали украинский закон о языке

Закон о государственном языке Украины не смог обеспечить баланс между распространением украинского языка и обеспечением языковых прав меньшинств, постановили эксперты Венецианской комиссии Совета Европы.
РБК 10:23
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая вернулась в Испанию

Недавно звезда 90-х объявила о триумфальном возвращении на сцену: более десяти лет Наталья Ветлицкая прожила за границей, забросив профессионально заниматься музыкой.
StarHit.ru 10:00
Общество

Умер отравившийся «Кротом» преподаватель МГУ

Умер заслуженный преподаватель МГУ, математик Олег Ивашев-Мусатов, который отравился средством для прочистки труб "Крот".
РИА Новости 09:23
Экономика

РФПИ и пул инвесторов вложат ₽1 млрд в фабрики-прачечные Cotton Way

6 декабря консорциум инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), финансовой группы KGAL GmbH & Co. KG и ведущих ближневосточных суверенных фондов объявил о раунде инвестиций в размере 1 млрд руб. в компанию Cotton Way, об этом говорится в сообщении сторон, поступившем в РБК.
РБК 10:45
Происшествия

На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба

ТАСС 10:11
Политика

Порошенко предостерег Зеленского от встречи с Путиным один на один

Бывший президент Украины Петр Порошенко предостерег Владимира Зеленского от встречи с Владимиром Путиным один на один, которая запланирована на полях саммита «нормандской четверки».
Рифей-Пермь 05:17
Шоу-бизнес

У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев

У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев Певица вновь переборщила с фотошопом. Привычка фотошопить все снимки вышла Светлане Лободе боком.
Экспресс газета 05:31
Общество

В Москве уволили руководство роддома № 27 после жалоб пациентов

Начальство московского родильного дома № 27 уволено в полном составе после жалоб пациентов, сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.
РИА Новости 04:21
Общество

Егор Жуков получил три года условно за призывы к экстремизму

Ведомости 02:38
Музыка

Клип на песню 7 Rings стал самым сексуальным

Развлекательный портал Popsugar составил рейтинг самых сексуальных клипов уходящего года, первое место в нем заняло видео на песню "7 колец" (англ. 7 Rings) Арианы Гранде.
iReactor 07:42
Гаджеты

Роскачество назвало лучшие модели наушников

Эксперты отметили, что новые наушники AirPods стали короче и шире и уже не так давят на уши, как прошлая модель.
Российская газета вчера в 06:00
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев признался, что не собирается жениться

Известный певец Сергей Лазарев заявил, что не собирается жениться. Об этом он рассказал во время церемонии вручения премии «Виктория».
Вечерняя Москва 09:20
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до четырех

Газета.Ru 11:08
Космос

Полет зонда «Паркер» к Солнцу принес первые научные результаты

Запущенный NASA в августе 2018 года автоматический зонд «Паркер» (Parker Solar Probe) приблизился к Солнцу на рекордно близкое расстояние для созданных человеком объектов.
Полит.ру 03:00
Общество

Космодром «Морской старт» перебазируют из Калифорнии в Россию

Global Look Press S7 Space перебазирует стартовую плавучую платформу и командное судно "Морского старта" на Дальний Восток в 2020 году.
РЕН ТВ вчера в 15:19
Политика

На Украине начали готовить марш на Крым

Запрещенная в России организация «Меджлис крымскотатарского народа» намерена организовать марш на Крым.
Lenta.ru 10:59
Происшествия

В оккупированном Артемовске двое подростков до смерти забили пособника ВСУ

Умер избитый вечером 29 ноября подростками известный на Украине пособник ВСУ, так называемый «волонтер АТО» Мирошниченко.
ИА Новороссия 07:00
Фигурное катание

Фигуристка Валиева выиграла финал юниорского Гран-при

Россиянка Камила Валиева одержала победу в финале юниорского Гран-при по фигурному катанию в Турине.
RT на русском 11:23
Экономика

Гендиректор «Уралкалия» попросил средства ФНБ на африканский проект

Гендиректор «Уралкалия» Дмитрий Осипов предложил профинансировать завод компании по производству карбамида и аммиака в Анголе стоимостью $1,2–1,3 млрд из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также фабрики проектного финансирования ВЭБ.РФ.
РБК 08:10
Общество

В Совфеде задумались об общей системе оплаты труда учителей

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в разговоре с "Известиями" заявил о необходимости создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей.
РИА Новости 01:43
Общество

Лидер "Ногу свело!" заявил о "деградирующей российской нации"

Максим Покровский, уехавший жить в США, рассказал в интервью порталу 66.ru о переезде, отношении к россиянам и концертам на родине.
РИА Новости 07:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное