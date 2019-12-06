Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceСовет Европы решил не отказываться от России в ПАСЕ из-за Крыма

В июне 2017 года Россия заморозила часть выплат в бюджет Совета Европы после того, как ее национальная делегация в ПАСЕ в 2014-2015 годах лишилась ряда прав из-за своей позиции по статусу Крыма.
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Совет Европы решил не отказываться от России в ПАСЕ из-за Крыма

Rambler News Service11:37

Комиссия СЕ: вопрос Крыма не должен влиять на полномочия делегации РФ

РИА Новости06:59

Совет Европы решил не отказываться от России из-за Крыма

Lenta.ru10:16

Слуцкий: антироссийские силы в ПАСЕ вряд ли перестанут оспаривать полномочия России

ТАСС10:39

Комиссия СЕ постановила не отказывать в полномочиях делегации РФ в ПАСЕ

Известия09:30

Вопрос Крыма не будет влиять на полномочия делегации России в ПАСЕ

РИА Новости Крым09:13

ПАСЕ отказалась изгонять Россию из-за Крыма

Национальная служба новостей11:26
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 16:06, Ашберн
Происшествия

В кафе в Москве произошла драка со стрельбой

РБК 15:51
Энергетика

В Госдуме оценили решение ОПЕК+ сократить добычу нефти

Ранее страны ОПЕК+ договорились о дополнительном снижении добычи нефти в первом квартале 2020 года в объеме 500 тысяч баррелей в сутки.
РИА Новости 12:30
Политика

Зеленский рассчитывает на конкретные результаты от встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на конкретные результаты встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Париже.
RT на русском 15:32
Происшествия

При строительстве порта под Калининградом похищено 1,6 млрд рублей

РИА Новости 04 декабря в 07:35
Политика

В правительстве объяснили появление Ивлеевой на интервью с Медведевым

Появление Анастасии Ивлеевой на общении Дмитрия Медведева с российскими телеканалами связано с потребностями аудитории.
Lenta.ru 15:06
Здоровье

СКР начал проверку в Сахалинской областной больнице

Несмотря на заверения правительства Сахалинской области и Росздравнадзора о поклёпе на доброе имя Сахалинской областной больницы, следственные органы СКР в регионе заинтересовались сообщениями СМИ об использовании в медучреждении просроченных лекарств и повторном использовании одноразовых расходных материалов.
Байкал24 вчера в 16:24
Армия и оружие

Создание двигателя второго этапа Су-57 затянулось

Судя по опубликованному комментарию к заказу No 31908608459, в 2020 году российские конструкторы планируют только окончить тестирования форсажной камеры, что представляет собой лишь один из пунктов создания двигателя.
ГЛАС.RU 01:39
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Суд вынес приговоры еще трем фигурантам «московского дела»

Ведомости 13:00
Футбол

Сергей Семак: «Восхищаюсь профессионализмом Краневиттера»

Спорт-Экспресс 14:03
Политика

Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.
RT на русском 09:13
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YouTube назвал самые популярные видео года в России

Компания «Google Россия» представила рейтинг самых популярных видео на русскоязычном сегменте видеохостинга YouTube в 2019 году.
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Футбол

«Арсенал» разгромил «Локомотив» 4:0

Тульский "Арсенал" одержал оглушительную победу в матче против московского "Локомотива". Клубы встретились в Туле 6 декабря.
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Общество

Соведущую Соловьева возмутил «бесстыдно мягкий» приговор Егору Жукову

Lenta.ru 08:08
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Volkswagen привезет в Россию три новинки в 2020 году

В 2020 году концерн Volkswagen привезет в Россию сразу три новинки: "посвежевший" Passat, Jetta седьмой генерации и совершенно новый лифтбек Arteon.
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Экономика

«Нафтогаз» взыскал с «Газпрома» 2,1 млрд долларов

Всего с российской компании удалось взыскать 2,1 млрд долларов, что составляет 45 % от общей суммы компенсации, присужденной в феврале 2018 года.
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Чиновница из Ленинградской области матом «подбодрила» молодежь

РИА Новости 14:43
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Тарасова осталась под впечатлением от проката Загитовой

РИА Новости 15:11
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СМИ назвали основные трансферные цели «Челси» после отмены бана

Как только стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил запрет в отношении «Челси» на регистрацию новичков, слухи о возможных трансферах в лондонский клуб резко возросли.
Sportbox.RU 11:05
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США разрешили перевезти плавучий космодром «Морской старт» в Россию

Государственный департамент США выдал группе компаний S7 разрешение на перебазирование плавучего космодрома "Морской старт" в Россию.
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Букмекеры считают «Краснодар» фаворитом домашнего матча с ЦСКА

Ведущие букмекерские конторы, работающие на территории России, считают ФК «Краснодар» в фаворитом домашнего поединка с московским ЦСКА в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги.
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Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Комсомольская правда 03:59
Происшествия

Экс-главу Щелковского района поймали на взятке

Как сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, в 2017 году Валов, занимавший должность главы Щелковского муниципального района, получил от своей подчиненной взятку в виде автомобиля марки Mercedes, стоимость которого оценивается в 6 миллионов рублей.
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Аппарат NASA передал данные с рекордно близкого расстояния от Солнца

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Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину

Строительство газопровода "Северный поток — 2" не означает прекращения транзита газа через Украину, заявил Владимир Путин.
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IMDb назвал самых популярных актеров и актрис 2019 года

Портал о кинематографе назвал десятку самых популярных актеров и актрис 2019 года.
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Журнал «КиноРепортер» вручил премию «Событие года»

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Apple выпустит пять iPhone в 2020 году

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В Липецке школьник упал с балкона 16-го этажа

В Липецке устанавливаются обстоятельства смерти 12-летнего школьника, упавшего с 16-го этажа дома на улице Зои Космодемьянской.
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Армия и оружие

Мечта Голливуда: в США рассказали о необычном российском оружии

В США проанализировали необычное российское стрелковое оружие.
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Допфинансирование снизит долги по ипотеке 12 тысячам многодетных семей

Выступая на заседании правительства в пятницу, Медведев напомнил, что семьи, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, с сентября текущего года имеют возможность снижения ипотечного долга на 450 тысяч рублей.
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