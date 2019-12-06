Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceСовет Европы решил не отказываться от России в ПАСЕ из-за Крыма

В июне 2017 года Россия заморозила часть выплат в бюджет Совета Европы после того, как ее национальная делегация в ПАСЕ в 2014-2015 годах лишилась ряда прав из-за своей позиции по статусу Крыма.
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Совет Европы решил не отказываться от России в ПАСЕ из-за Крыма

Rambler News Service11:37

ПАСЕ отказалась изгонять Россию из-за Крыма

Национальная служба новостей11:26

Слуцкий: антироссийские силы в ПАСЕ вряд ли перестанут оспаривать полномочия России

ТАСС10:39

Совет Европы решил не отказываться от России из-за Крыма

Lenta.ru10:16

Комиссия СЕ постановила не отказывать в полномочиях делегации РФ в ПАСЕ

Известия09:30

Вопрос Крыма не будет влиять на полномочия делегации России в ПАСЕ

РИА Новости Крым09:13

Комиссия СЕ: вопрос Крыма не должен влиять на полномочия делегации РФ

РИА Новости06:59
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Общество

В России закроют часть магазинов SPAR

Крупнейший франчайзинг голландской сети SPAR в России «ТД Интерторг» намерен провести реструктуризацию и закрыть часть магазинов.
Известия 08:57
Политика

В правительстве прокомментировали «расследование» про жену Медведева

Пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов назвал "расследования" про супругу главы кабмина Дмитрия Медведева "очередным манипулированием неподтвержденной информацией".
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Общество

Лидер "Ногу свело!" заявил о "деградирующей российской нации"

Максим Покровский, уехавший жить в США, рассказал в интервью порталу 66.ru о переезде, отношении к россиянам и концертам на родине.
РИА Новости 07:50
Политика

Зеленский отказался от прямых переговоров с республиками Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен вести прямые переговоры с представителями народных республик Донбасса.
REGNUM 15:58
Баскетбол

«Химки» проиграли «Барселоне» в Евролиге

Баскетболисты подмосковных "Химок" потерпели поражение от испанской "Барселоны" в матче 12-го тура Евролиги.
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Политика

В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
РЕН ТВ 04 декабря в 16:41
Экономика

В правительстве предпочли низкие траты на нацпроекты воровству

Правительство недовольно низким уровнем освоения средств на национальные проекты, от реализации которых зависит исполнение майского указа президента до 2024 года.
РБК 08:28
Футбол

«Интер» и «Рома» поделили очки в матче чемпионата Италии

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Авто

Первый российский электрокар Zetta скоро появится в продаже

По словам Дениса Мантурова, серийная сборка Zetta будет налажена уже в первом квартале 2020 года.
SpeedMe 04 декабря в 07:58
Кино

Венсан Кассель привез в Москву новый фильм

Чтобы лично представить картину, в Москву прилетели актеры Венсан Кассель и Реда Катеб, а также режиссеры Эрик Толедано и Оливье Накаш.
Газета Metro вчера в 05:32
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51-летняя Екатерина Стриженова вышла в свет в прозрачной блузке

Публика не скрывала своего восхищения, тихонько шушукаясь: "Какая красавица!", "Смело, в ее-то возрасте в такой блузке выходить в свет!", "Красивая пара", "Катюша просто великолепна, а ведь уже не девочка", "Какая она молоденькая, вот это бабушка!".
Комсомольская правда вчера в 11:15
Происшествия

Экс-жена хоккеиста НХЛ опубликовала видео похищения своих детей

Маргарита Зайцева, бывшая супруга российского хоккеиста клуба "Оттава Сенаторз" Никиты Зайцева, опубликовала в своем Instagram видео с похищением своих детей.
РИА Новости 06:48
Футбол

«Зенит» обыграл «Динамо» в матче РПЛ

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли московское «Динамо» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 13:41
Наука

В Швейцарии студент разгадал столетнюю задачу по физике

МонаВиста вчера в 14:38
Хоккей

Панарин отреагировал на свист болельщиков «Коламбуса»

Панарин подписал летом семилетний контракт с "Рейнджерс" и является в данный момент лучшим бомбардиром команды, набрав 34 (13+21) в 27 проведенных встречах.
ProstoProSport 01:21
Общество

Ангела Меркель впервые посетила Освенцим

Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу впервые прибыла в музей на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, сообщает Польское агентство печати.
ТАСС 05:23
Авто

Автомобили BMW подорожают в России с января

Российская газета 04:01
Политика

Посол Дании прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока-2»

Перед выдачей Копенгагеном разрешения на строительство газопровода «Северный поток-2» в своих территориальных водах Дания должна была убедить в соответствии данного решения международным обязательствам страны и экологическим стандартам, заявил посол Дании в РФ Карстен Сендергорд.
Московский Комсомолец 03 декабря в 14:50
Авто

Бизнесмен рассказал об огромной стоимости владения Bugatti Veyron

Крупный бизнесмен рассказал о большой стоимости владения премиальный автомобилем Bugatti Veyron.
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Происшествия

Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии

В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
RT на русском 05:14
Фигурное катание

Российская фигуристка побила свой мировой рекорд в финале Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место по итогам короткой программы в финале Гран-при в итальянском Турине.
Lenta.ru 14:50
Кино

Названы любимые новогодние фильмы россиян

Советская мелодрама "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" возглавила рейтинг лучших новогодних фильмов.
12 Канал Омск вчера в 05:58
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до двух

Здание постепенно разбирают от завалов и обнаруживают отдельные очаги тления. Пожар в одесском колледже произошел днем 4 декабря.
РБК вчера в 14:09
Футбол

Назначение Слуцкого в АЕК сорвалось

Ранее сообщалось, что Слуцкий является главным претендентом на этот пост, а греческий клуб предложил российскому тренеру контракт на 1,5 года.
Нева Спорт вчера в 14:50
Политика

«Газпром» назвал условия для транзита газа через Украину с 2020 года

«Газпром» ожидает от Киева конструктивной позиции по комплексу вопросов взаимодействия в газовой сфере, включая экономически обоснованные условия транзита российского газа через территорию Украины с 2020 года.
Известия 13:04
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На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба

Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв.
ТАСС 10:11
Общество

Генпрокуратура Германии начала расследование дела Скрипалей

Генпрокуратура Германии начала собственное расследование дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.
Lenta.ru 08:42
Армия и оружие

В Китае обвинили РФ в хищении технологии гиперзвуковых ракет «Циркон»

В Китае медиа-издание Sina Military опубликовало статью, в которой РФ обвиняют в хищении технологии гиперзвуковых ракет «Циркон».
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Режиссер «Дау» попросил Минкульт разрешить прокат всех частей фильма

Режиссер фильма "Дау" Илья Хржановский обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатное удостоверение всем частям кинокартины.
Piter.tv 00:01
Игры

Новые проблемы Phoenix Point: тактическая игра пока не выйдет в Microsoft Store и Xbox Game Pass

В процессе разработки тактическая игра Phoenix Point от создателя серии X-COM Джулиана Голлопа (Julian Gollop) стала временным эксклюзивом Epic Games Store.
3DNews 12:20
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